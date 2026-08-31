Михаил Пореченков возвращается к роли веселого копа: теперь он будет ловить бандитов в компании с чукчей

Фото: КИОН

Если в Голливуде тащатся от инфантильного Человека-паука и психопатического Джокера, то в России свои супергерои: Казанова, Данила Багров, Антибиотик, Саша Белый, Леха Николаев, Вася Рогов, Игорек Плахов. В современной России — Майор Гром.

Да, да — агент национальной безопасности в исполнении Михаила Пореченкова вместе с бессменным напарником Дрюней Красновым (Андрей Краско) на стыке девяностых и нулевых стал одним из любимых телегероев публики. С 1999 по 2005 год за их приключениями и битвой против злодеев следили миллионы россиян на каналах ТНТ, НТВ и СТС.

Кадр из сериала «Агент национальной безопасности»

А в 2018 году было решено возродить сериал — и KP.RU побывал в Петербурге на съемках детективного проекта. Там Пореченков объяснял, что его герой возвращается в дело через 15 лет после увольнения из органов госбезопасности и уходит в лес, буквально «курит мох и есть лосиные какашки».

— Мы решали задачу: показать человека в условиях изменившегося за время его отсутствия мира, — объяснял актер. — Он возвращается в Питер после работы егерем в диком лесу, а реальность совсем иная. При этом он все тот же Леха, борец за справедливость, человек из прошлого. С винтажными понятиями.

Кадр из сериала «Агент национальной безопасности»

После того, как сериал смонтировали, продюсеры не смогли его адекватно продать на большой федеральный канал: обновленный «АНБ» вышел на платформе PREMIER, а затем и сайте Первого канала Kino1tv.ru. Несмотря на то, что в проекте собрали солидный состав артистов, в том числе ветеранов этого культового детектива (Вадим Яковлев, Рудольф Фурманов), опытных петербургских актеров (Илья Борисов, Геннадий Смирнов, Сергей Мардарь, Дмитрий Воробьев), и даже внебрачного сына Пореченкова Владимира Любимцева, длить детектив не решились.

Зато теперь стало известно, что Пореченков снова возвращается к роли обаятельного и веселого копа — на днях прошла светская премьера комедийного сериала «Капитан Туман» Сергея Филатова, в котором актер исполнил роль капитана Туманского, что лишился жены и теперь изобличает бандитов с красивой напарницей (Зоя Бербер).

Фото: КИОН

— Когда прочитал сценарий, сразу улыбнулся — это лихая и очень смешная история, — считает Михаил.— Мой герой, капитан Туманский, человек упрямый, характерный, с чувством юмора и своими странностями. Играть его — одно удовольствие: вроде бы детектив, а по сути веселая комедия о том, как даже в самых серьезных ситуациях не потерять себя и чувство юмора.

По сюжету Туманский (для усиления комического эффекта создатели сделали саундтреком хит "Туман" группы "Сектор Газа"), трагически потерявший супругу, переживает трагедию, не отвлекаясь от службы — и чтобы коп, исповедующий специфические методы работы, не натворил дел, руководство назначает ему в напарники принципиального буквоеда, старлея Суворову (Бербер) и прибывшего с Крайнего Севера участкового — своеобразного сержанта (Азамат Нигманов). Троица составляет колоритную группу по отлову злодеев, при этом друг с другом ладит не особо. В этом, собственно, и комедия.

Фото: КИОН

— Михаил Пореченков — человек доброй, открытой души, — подчеркивает Зоя Бербер, уже игравшая полицейского в сериале «Анна Николаевна» про киберзащитницу правопорядка. — Мы шутим, называем его трижды народным, потому что он большая величина и настоящий профессионал. Его работа и отношение к нам вызывают только восхищение. Он относится к нам с большой заботой, а мы — с уважением и теплотой. У нас случился коннект. В сериале линия расследований для меня второстепенная. На первом месте стоят отношения: людей друг к другу, героя к работе, к личным вопросам. Здесь больше про человеческое, а детективные истории идут фоном. В этой истории затрагивается несколько тем. Одна из них — отношения между людьми, другая — вечная тема отцов и детей, поколений.

Фото: КИОН

Появятся в сериале и другие звезды: Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Андрей Мерзликин, а также всеми любимый «Вася Рогов» — Андрей Федорцов, ветеран детективных саг еще со времен девяностых («Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный»).

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