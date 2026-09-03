«Он постоянно требовал деньги»: за что на Рублевке убили вдову вице-премьера Дагестана

Стали известны новые подробности убийства 43-летней Анны Каменевой – доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Фото: audit.msu.ru

Стали известны новые подробности убийства 43-летней Анны Каменевой – доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Напомним, 26 августа тело женщины обнаружили в семейном особняке на территории закрытого элитного поселка Жуковка-3 на Рублевке. По информации KP.RU, женщине нанесли сильный удар ножом в шею. Судя по всему, она пыталась закрыть рану полотенцем и позвонить в скорую, но не успела.

Первоначально в качестве одной из версий рассматривали продолжение семейных разборок из-за наследства – в свое время Каменева долго судилась с первой женой и старшими детьми покойного супруга.

5-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА

Гаджи Махачев был человек деятельный и яркий. Сын милиционера, мастер спорта по борьбе. В 1990-е он трижды избирался депутатом республиканского Совета депутатов Дагестана. Работал в нефтяном бизнесе. В Дагестане до сих пор вспоминают, как он в 1996 году после атаки нескольких отрядов боевиков на Кизляр и Первомайское сумел освободить около полусотни гражданских заложников и 17 пленных милиционеров. Пережил три покушения (в результате одного Махачева ранил снайпер). В 1999 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы. В сентябре 2013 года Гаджи Махачева назначили на пост вице-премьера Дагестана, но в декабре того же года он погиб во время автоаварии на Кутузовском проспекте в Москве. Машина чиновника на большой скорости совершила столкновение с еще несколькими машинами. Вместе с Махачевым погибли еще два человека из других автомобилей. Тяжелые травмы получили ехавшие с вице-премьером жена Анна Каменева и их общие дети.

Известно, что Махачев познакомился с Каменевой в начале 2000-х, когда ей было всего около 20 лет – девушка училась на юрфаке МГУ. Мужчина был на 30 лет старше, но разница в возрасте никого не смутила. На тот момент у Гаджи Махачева уже было четверо детей от первой жены, Аминат Шариповой, а также еще двое от возлюбленных, с которыми он брачные отношения не оформлял.

Каменева, к слову, тоже не была официальной женой Гаджи Махачева, хотя они прожили вместе более 12 лет.

После гибели вице-премьера мама четверых его младших детей (две дочери и два сына) пришлось вступить в борьбу за наследство.

На кону стоял длинный список имущества. 16 (!) земельных участков в Подмосковье и других регионах России, четыре квартиры, шесть домов (включая тот самый особняк в Жуковке-3), деньги на банковских счетах, акции и дивиденды от этих акций (только за 2013 год они принесли около 12 млн рублей), доля в одной из компаний.

Судебные тяжбы растянулись на пять с лишним лет. Но в итоге женщины покойного вице-премьера заключили мировое соглашение, по которому Анне Каменевой с ее детьми отошел особняк на Рублевке и еще несколько активов.

ОДИН В СИЗО, ДРУГОЙ В БЕГАХ

После смерти Махачева Каменева больше не вышла замуж, продолжала жить с детьми в Жуковке, строила ученую карьеру. Восемь лет работала доцентом кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. С 2011 года и до трагедии была доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школой государственного аудита МГУ, преподавала, писала научные работы.

На следующий день после известий о смерти Анны Каменевой появились сообщения, что задержан и арестован ее 17-летний сын. Это, к слову, самый младший ребенок Гаджи Махачева. Известно, что молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (максимальное наказание – вплоть до пожизненного заключения).

Как стало известно KP.RU, у преступления действительно были финансовые мотивы. И они действительно так или иначе связаны с наследством.

- В последние пару лет задержанный сын Анны связался с плохой компанией – начались гулянки и запрещенные вещества, - рассказал KP.RU знакомый семьи. – Он постоянно устраивал матери скандалы, требовал, чтоб давала ему больше денег. Из-за этого они часто ссорились.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по версии следствия убийство Каменевой произошло во время одной из таких ссор.

При этом в особняке вместе с младшим сыном женщины был его 18-летний друг. Деятельное участие в убийстве принимали оба. Однако после случившегося второй соучастник сбежал из страны – семья парня постоянно проживает в Испании.

KP.RU следит за развитием событий.

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