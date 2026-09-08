Глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. В Киеве расклеивают объявления о грядущем апокалипсисе

3. Выжигаются места производства дронов

4. Энергодар лишили газоснабжения

5. Сибига требует от Европы ракеты-перехватчики

6. Украинский пленный вскрыл подноготную мобилизации

7. Чудесный дрон-«художник» в небе Украины

8. Украина проигрывает конфликт с Россией

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли ВСУ такой урон: до 180 боевиков, бронемашина и восемь автомобилей. Освобождены Долгенькое в Сумской области и Березники в Харьковской области.

«Южная» группировка войск вывела из строя более 190 бойцов. Поражены 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

От действий группировки «Запад» противник потерял свыше 190 человек. Разбиты три бронемашины и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ до 380 военнослужащих. Утилизированы девять автомобилей и три станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 300 националистов. Сожжены бронемашина и пять автомобилей.

«Днепр» упокоил свыше 45 украинских боевиков. Подбиты бронемашина и 14 автомобилей.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 713 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Киеве расклеивают объявления о грядущем апокалипсисе

Депутат Рады Анна Скороход горюет: инструкции на случай грядущего коллапса этой зимой расклеивают в домах по всему Киеву. В листовках - информация о пунктах эвакуации и местах для ночлега. Парламентарий констатирует: «Все рассказывают, как будет плохо зимой, и советуют искать варианты, куда уехать. В Киеве расклеивают в домах объявления о том, куда в случае коллапса будет эвакуировано население, где можно будет заночевать. Это — катастрофа». Накануне горсовет Киева сообщил о создании резервов питьевой воды и продуктов питания на зимние месяцы. На всю жизнь не напасешься.

Выжигаются места производства дронов

Минобороны РФ сообщает: уничтожены несколько производств дронов в Киеве. Также поражены предприятия ВПК, логистические центры и военные базы в Киевской и Одесской областях. В украинской столице прилетело в «Киевский радиозавод», где делали комплектующие для беспилотников самолетного типа. Поражен завод, собиравший боевые части для ракет «Фламинго» и дронов FP-2. Сожжены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», через которые шли военные грузы. Пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ. В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». Ну и где же главком Зеленский на белом коне?

Ударами ракет и БПЛА уничтожены несколько производств дронов в Киеве Фото: REUTERS.

Энергодар лишили газоснабжения

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа из-за украинских атак системы снабжения голубым топливом. Градоначальник заявил: «Потребители Энергодара остались без газа после ночных ударов ВСУ по системе газоснабжения». Также обесточены Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное. Было нарушено и внешнее энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС. Но там задействованы резервные генераторы, в режиме дежурства. Врешь, не возьмешь!

Сибига требует от Европы передачи ракет-перехватчиков

Андрей Сибига, глава внешнеполитического ведомства незалежной, потребовал от западных союзников срочной передачи киевскому режима любых боеприпасов для ЗРК. В соцсети X он так обратился к спонсорам: «Ракеты, имеющиеся на вооружении, в том числе те, у которых заканчивается срок годности, должны защитить украинское небо». И плевать ему на безопасность самой Европы.

Украинский пленный вскрыл подноготную мобилизации

Украинский пленный Виталий Табунщиков сообщил, что их подразделению теробороны обещали службу в тылу, но их отправили на передовые позиции, где он провел более двух месяцев без замены. 53-летний уроженец Одессы был насильно мобилизован на улице. Служил в 103-й бригаде территориальной обороны, сдался в плен российским бойцам на Сумском направлении. Слова Табунщикова приводят РИА Новости: «Мой напарник меня встретил, провел на позицию. Хотя он старше меня на 2 года — он выглядел как дед, был и больной, и заросший. Он выглядел за 60 лет». Сам одессит просидел на позиции 66 дней, пока его не вывели. К тому моменту он выглядел так же, как его предшественник. Седина в бороду, бес в ребро.

Чудо-дрон в небе Украины

Telegram-канал Times of Ukraine то ли возмущен, то ли восхищен происками русских. Он сообщает: «Дрон, который уже сделал тысячи кругов над Киевом, по вектору движения нарисовал пенис». У кого чего болит, тот о том и говорит.

Незалежная проигрывает конфликт с Россией

Британский журнал The Spectator сообщает, что Киев проигрывает конфликт с Москвой. И наиболее серьезный стратегический кризис для режима Зеленского связан с тройным провалом со стороны западных союзников. Издание констатирует, что западные страны продолжали отправлять Москве гораздо больше денег за нефть и газ, чем предоставляли Киеву в качестве военной помощи. При том громко рассуждали об усилении антироссийских санкций. А страх эскалации и приоритет собственной обороны над поддержкой Украины мешают европейцам отдать незалежной дальнобойные ракеты или поделиться имеющимися у них запасами дефицитных Patriot. Ну, а последний провал Киева заключается в отказе всерьез рассматривать возможность переговоров о мире с Москвой, а также в призывах воевать бесконечно. Бесконечна только глупость хуторян.

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