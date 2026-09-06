«У Битцевского маньяка в юности была похожая история»: Психиатр прокомментировал убийство 12-летнего мальчика двумя старшеклассницами

Пока еще нет судебно-психиатрического освидетельствования, никто точно не знает, что у этих девочек в мозгах было. Фото: tupaiterbang/Shutterstock/Fotodom

Подмосковные следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого убийства 12-летнего мальчика в подмосковной деревне Кабаново. Напомним, две подруги (15 и 16 лет) заманили ребенка в заброшенное здание и зверски убили ножом. На допросе девушки заявили, что хотели повторить одну из сцен сериала «Игра в кальмара».

Настоящие мотивы убийства и взаимоотношения внутри этого «дуэта» корреспонденту KP.RU прокомментировал врач-психиатр, автор канала «Фауст XXI века» Василий Бейнарович.

Психиатр Василий Бейнарович Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— К сожалению, это классическая подростковая агрессия. Пока еще нет судебно-психиатрического освидетельствования, никто точно не знает, что у этих девочек в мозгах было. Но первопричина — проблемы детей с контролем своей агрессии и пониманием границ, насколько далеко они могут дойти, — рассказал эксперт. — Зачастую они просто не осознают, что за их действиями последует смерть другого человека, увечья и так далее. Тот факт, что жертвой выбрали ребенка, который намного их младше, говорит о том, что для девочек в этом была декомпенсация чего-либо (декомпенсация — сбой в психике, которая перестает справляться со стрессом и так далее. — Авт.). Могу предположить, что в семьях этих девочек могли быть какие-то проблемы. Но до психолого-психиатрической экспертизы мы можем рассуждать об этом случае только поверхностно.

— Многих поразило еще и то, что здесь об убийстве ребенка договорились сразу две девочки. Две садистки нашли друг друга?

— Преступления в паре — не уникальны. В подобных ситуациях один человек является индуктором — то есть мотиватором, фантазером. Это он объясняет второму, что нужно совершить, говорить: давай сделаем так и так. А второй соглашается, начинает слушаться вот эту более доминантную личность. Примерно такая же история была в юные годы у серийного убийцы Александра Пичушкина (Битцевский маньяк, 49 доказанных убийств. — Авт.). В 18 лет он предложил своему одногруппнику по ПТУ попробовать убить человека. Они даже обсуждали свои конкретные действия, где и как все это будет. Однако второй засомневался, поэтому Пичушкин задушил его, а от тела избавился. Это была первая жертва, после которой Пичушкин не убивал почти десять лет.

(По словам бывших одноклассников девушек (этой весной они закончили 9 класс и поступили в техникумы), по их наблюдениям, 15-летняя подруга играла во взаимоотношениях с 16-летней более активную роль. — Авт.).

— То, что случилось в Кабаново — это потому что с современными подростками что-то не так, у них повышенный градус агрессии, они смотрят жестокие сериалы и так далее?

— Нет, дело не в этом. Увы, такие люди были, есть и будут. Люди с расстройствами рождаются во все эпохи. Проблемы поколений и времени здесь не при чем.

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