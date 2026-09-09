Новое унижение Меган Маркл и принца Гарри: Букингемский дворец разъяснил их реальный статус после возвращения в Британию

Меган и Гарри отказались от выполнения королевских обязанностей и финансовой помощи Фото: REUTERS.

Букингемский дворец опубликовал от имени короля Карла III официальное письмо, подтверждающее, что герцоги Сассекские, они же «в просторечии» принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на переезд из Америки в Великобританию, не вернутся к статусу «работающих» членов королевской семьи, сохранив статус частных лиц.

Дворец разъяснил чиновникам, военным и представителям короля в графствах, как теперь следует воспринимать Гарри и Меган.

В документе подчеркивается, что после «мегзита» в 2020 году Меган и Гарри отказались от выполнения королевских обязанностей и финансовой помощи. Эти договоренности сохраняются и после их переезда в Британию. Сассексы не используют обращения «Ваше королевское высочество», а их благотворительная деятельность считается частной.

«Их положение сродни положению частных лиц, преследующих коммерческие и благотворительные интересы», - говорится в письме лорда-камергера, составленном по указанию Карла III.

Но, судя по всему, пару это не устраивает и у них возникли новые идеи по поводу своих позиций в британском обществе. Источники в окружении Гарри и Меган утверждают: они не согласны с формулировками, которые приведены в королевском письме. С его содержанием Сассексы ознакомились буквально за час до публикации.

По данным Telegraph, принц Гарри выступил против того, чтобы к его семье относились как к частным лицам. Сассексы предпочитают называть себя «общественными деятелями» и хотят, чтобы дворец подтвердил, что на личном уровне они остаются членами монаршей фамилии, несмотря на отказ от финансирования и королевских обязанностей.

В конце августа Гарри, Меган и их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Решение о переезде герцоги приняли ради детей - Арчи и Лилибет будут учиться в английской школе, семья планирует обосноваться в английской деревне.

Причиной конфликта пары с венценосными родственниками были, если верить Меган и Гарри, расистские настроения в королевской семье по отношению к жене принца, слив Букингемским дворцом в прессу компромата на нее и полное отсутствие моральной поддержки. Ну а другая сторона считает, что американка - эгоистичная и корыстная особа, которая целенаправленно поссорила мужа с его отцом и братьями.

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