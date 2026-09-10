В общем, украинкам, которые до сих пор беззаботно существовали в Германии, Польше или Чехии — приготовиться… Фото: EAST NEWS.

Планы по мобилизации женщин в ВСУ на Украине

На что остается надеяться украинским женщинам из-за грядущей угрозы их здоровью и жизни?

Только на то, что российская армия сорвет планы киевского режима по их мобилизации в ряды ВСУ. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

Что за беда произошла в самостийной? По данным пресс-бюро СВР, от начальников из Евросоюза в адрес руководства незалежной поступило жесткое указание: необходимо срочно начать призыв представительниц слабого пола в украинскую армию. Причина - очевидная нехватка представителей сильного пола, которые худо-бедно — но годны к защите своей непутевой родины.

По информации СВР, глава европейской дипломатии Кая Каллас обсуждала необходимость такого шага Киева в ходе неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Старого Света. Притом, бывшая премьер постсоветской Эстонии назвала укрепление ВСУ женской силой «движением в правильном направлении». Каллас уверена, что без призыва хуторянок у Зеленского просто не хватит «живой силы» для защиты демократических ценностей.

В Службе внешней разведки отметили: «В Брюсселе от представителей незалежной требуют от Киева «перейти от слов к делу» прямо сейчас. Политическое решение о начале женской мобилизации должно быть принято командой Зеленского «незамедлительно».

Как яркий пример, указывают в СВР, еврочиновники приводят Землю обетованную. В Израиле все юные дамы, достигшие 18 лет, без шума и пыли идут на срочную военную службу - наравне с ровесниками-мужчинами. Ну и чем Украина хуже — задаются риторическим вопросом в ЕС.

Европа требует от Украины мобилизовать женщин в ВСУ Фото: REUTERS.

Европа готова вернуть украинок из-за границы для мобилизации в ВСУ

Для того, чтобы приток женской силы в ВСУ оказался стабильным, чиновники ЕК, по данным СВР, предлагают странам Евросоюза оперативно подготовить механизмы для законного возвращения в самостийную десятков, сотен тысяч гражданок Украины, которые имеют статус беженца в Польше и ФРГ, Чехии и Словакии, странах Прибалтики.

В российском разведывательном ведомстве уточнили: в странах Старого Света ( и не только в вышеназванных) сейчас живет более пяти с половиной миллионов украинцев. Из них чуть менее половины — женщины. То есть, около 2.7 миллиона.

От Украины требуют срочно мобилизовать женщин в армию Фото: REUTERS.

В общем, украинкам, которые до сих пор беззаботно существовали в Германии, Польше или Чехии — приготовиться… И ведь в Верховной раде об этом ранее предупреждали — та же скандально известная депутат Марьяна Безуглая, да только все отмахивались, мол, не дойдет до такого…

И вот дошло...

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