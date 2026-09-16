Жест Дианы «на донышке» стал мемом. Фото: Первый канал

Помните, в «Человеке с бульвара Капуцинов» герой Андрея Миронова объяснял своей возлюбленной принцип монтажа - кромсая пальцами, будто ножницами, невидимую кинопленку? Для многих, пожалуй, в истории Дианы Шурыгиной вышло все именно так. В 2017 году вся страна взахлеб обсуждала изнасилование на «вписке» несовершеннолетней девчушки из Ульяновской области. А в июне 2026-го р-р-раз (монтаж!) - и ту же Диану, только постарше, отправляют в СИЗО, обвиняя в производстве и распространении порнографии. Ей грозит реальный срок, до 6 лет колонии. А что было с девушкой между двумя этими склейками?

Диана Шурыгина - звезда «на донышке»

Девочка родилась в самой обычной семье. Папа - дальнобойщик, мама - продавец в магазине. Но в 17 лет Диана Шурыгина внезапно стала звездой ток-шоу на Первом канале. Диану привезли в Москву, чтобы она рассказала жуткую историю, которая произошла с ней несколькими месяцами ранее. Друзья арендовали дом, позвали на вечеринку, а там... Все выпили. Диане стало плохо, она решила найти комнату, чтобы отоспаться. Но тут на нее напал один из гостей - 21-летний Сергей Семенов. Повалил на кровать и изнасиловал. Девушка кричала, но из-за громкой музыки ее никто не слышал.

Так звучала версия самой Дианы. Родня Семенова ее опровергала. Говорили, что интим у ребят был, но с согласия девушки. И что Шурыгины еще в самом начале разбирательств предлагали сделку: миллион рублей - и мы забираем заявление...

Публика, следившая за развитием событий в течение целого цикла передач, поддерживала то тех, то этих. А Диана подливала масла в огонь, выдавая речи, которые журналисты тут же разносили на цитаты. Чего стоит один только ответ на вопрос, сколько в тот вечер она выпила водки. «На донышке!» - сказала Диана, показав пальчиками.

Говорила ангельским, почти мультяшным голоском. На жесткие реплики из зала хмурила лобик. Плакала, вспоминая подробности...

После тех эфиров Диана Шурыгина стала звездой, о ней взахлеб писали СМИ.

Семенов получил реальный срок за изнасилование. Сначала суд дал ему 8 лет и 3 месяца. После апелляции скостили сразу 5 лет. По факту парень отсидел чуть больше года и вернулся на волю.

Сергей Семенов, которого обвинили в насилии, заявлял, что интим у них с Дианой был по согласию Фото: Кадр видео.

Буква в телефоне

На съемках телешоу в Диану влюбился оператор Первого канала Андрей Шлянин. Когда девушке исполнилось 18, предложил ей руку и сердце. Вскоре сыграли и свадьбу. Брак продержался менее двух лет. Говорили, что Диана «загуляла»... Развод оформили в конце 2019 года.

- Примерно в то же время у Дианы был роман, как бы это правильно назвать, с бывшим высокопоставленным чиновником, - рассказал KP.RU один из хороших знакомых Шурыгиной. - Этот мужчина намного старше, у него есть семья - жена, дети. С Дианой они должны были встречаться четко по расписанию - два раза в месяц. На эти свидания она приезжала на такси в гостиницу «Рэдиссон» на Кутузовском проспекте (бывшая «Украина»). Экс-чиновник там снимал для них один из самых дорогих номеров. Ежемесячно он платил Диане 15 тысяч долларов (по курсу того времени - до 1,2 млн руб. - Авт.).

По словам нашего собеседника, имя своего статусного любовника Шурыгина держала в тайне даже от близких подруг.

- В ее телефоне этот человек был записан всего одной буквой. Связь продлилась около года. В то же время крутила роман и с молодым человеком, который ее содержал. Отношения с бывшим чиновником она от него, конечно, скрывала.

Диана выросла и стала зарабатывать на откровенном видео. Фото: Личная страница Дианы Шурыгиной в соцсети

«Ходила в церковь, хотела детей»

Вскоре Диана «всплыла» как пассия некоего бизнесмена Дениса Реброва. Как недавно рассказал KP.RU криптоинвестор Святослав Гусев, для Дианы это был пиар-роман за деньги: Реброву нужна была узнаваемая девушка, чтобы светиться в СМИ.

После расставания с Ребровым Диана завела отношения с самим Гусевым. Причем молодой человек на тот момент был женат.

Гусев вспоминал, что они больше года жили вместе в его квартире в «Москва-Сити», много путешествовали и всячески радовались жизни. На Диану криптоинвестор тратил по 10 млн рублей в месяц.

- Это был очень яркий период, - говорил Святослав. - Как девушка Диана была буквально идеальна во всем. Любила готовить, сама убиралась в квартире, занималась спортом, заботилась обо мне, как влюбленные женщины заботятся о своих мужчинах. Тогда Диана ходила в церковь, хотела детей.

Пошли разговоры о скорой свадьбе. А затем все развалилось.

Для друзей не было секретом, что иногда у Дианы возникали проблемы с запрещенными веществами. Многие считают, что именно это в итоге стало причиной ее сегодняшних проблем. Из-за своего увлечения веществами она разругалась со своим женихом Святославом Гусевым. Кинула в него стакан - осколки вошли в руку, хлынула кровь, мужчину увезли зашивать рану в больницу, а Диану - в полицию...

Святослав Гусев и Диана Шурыгина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Трое - за решеткой, одна - в уме

Оказавшись без денег, Диана, по словам друзей, согласилась «поработать на камеру».

«Работали» на острове Бали. Именно там располагалась домашняя студия, куда Диану позвали сниматься в порнороликах. Эти видео были доступны платным подписчикам на одной из мировых интернет-платформ.

В июне этого года Диана ненадолго вернулась в Москву и была задержана. А с ней - еще одна «актриса», Настя Холод (по паспорту Анастасия Овсянникова), и гражданин Германии Людвиг Кричкер, выступавший в этом бизнесе в качестве продюсера. Эту троицу обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографии.

Как стало известно KP.RU, в этом уголовном деле есть и другие фигуранты. Например, одна девушка, участвовавшая в съемках роликов с участием Шурыгиной и Холод.

- Она является гражданкой другой страны. Сейчас она находится за пределами России, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Расследование в самом разгаре. Похоже, все очень серьезно: бывшая звезда ток-шоу может получить реальный срок.

Диана Шурыгина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

КСТАТИ

Как сидится девушке

Продюсер Диана Бичарова дружит с Шурыгиной около восьми лет. Рассказывает, что после ареста Дианы старается поддерживать ее в СИЗО.

- Раз в неделю заказываю ей в изолятор еду через специальный сервис, - сообщила Бичарова KP.RU. - Обычно это ланчбоксы специальные - чтобы можно было в разные дни чередовать рацион, для разнообразия. Кроме того, удобно, что там первое, второе и салатик. Иногда с десертом.

Для доставки в женский СИЗО-6, где находится Шурыгина, доступны несколько подобных наборов. Например, в порции за 860 рублей - рассольник с индейкой, салат из свеклы с чесноком и сыром, стакан сока, на второе - куриная грудка в сливочном соусе, гречка. За 1650 рублей можно заказать большую порцию макарон с куриными котлетами. Насколько известно, такое друзья Диане тоже заказывают. Как и цыплят табака (820 рублей за 350 г): девушка их обожает.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно Бичарова отвезла Шурыгиной передачку, закупившись в обычном магазине.

- Вы передали Диане сладости и орехи. Плюс она ест и макароны. До этого, насколько я понимаю, Диана старалась держать себя в хорошей форме. Не боится в СИЗО набрать вес?

- Я не знаю, считает ли она калории, но ведь сладости не только для нее. Думаю, она делится с сокамерницами. Насколько я слышала, она очень там подружилась с девочками. В камере принято вести «общее хозяйство».

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