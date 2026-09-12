«Дочек мы назвали Эра и Лира. Думаем, им понравится»: В семьях звезд этой осенью бэби-бум

В семьях звезд этой осенью бэби-бум Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Друзья поздравляют продюсера, телеведущего, артиста Гарика Харламова и актрису Катерину Ковальчук с рождением первенца в их семье. Для Ковальчук это первый ребенок, а у Харламова есть дочь от первого брака. Супруги мечтали о ребенке, и в ближайшее время их заветная мечта исполнится. На следующей неделе родится малыш у супругов-актеров Марии и Филиппа Васильевых. У Филиппа и Марии растут трое детей — две дочки и сын, также с ними живут два сына актера от первого брака. Бабушка, народная артистка Татьяна Васильева тоже в ожидании — говорит, что подарок уже готов.

Актриса Мария Васильева (невестка народной актрисы Татьяны Васильевой) в ближайшие дни станет мамой в четвертый раз. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Этот месяц стал счастливым для нескольких звездных семей — настоящий бэби-бум у артистов.

ДВОЙНЯШКИ ЛИРА И ЭРА

Малоземовы в палате роддома с новорожденными. Девочек назвали Лиза и Эра. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

46-летний телеведущий Сергей Малоземов, несмотря на медицинское образование, волновался не меньше жены, которая готовилась к рождению двойняшек. Все прошло отлично! Две девочки родились доношенными, на сроке 39 недель, вес 3000 гр и 3300 гр. Мама 21-летняя Елизавета Малоземова рожала в частном госпитале, рядом поддерживал муж. Имена новорожденным Малоземовы выбирали заранее, остановились на необычных именах. Сергей поясняет: «Дочек мы назвали Эра и Лира — чтобы запоминались! Думаем им понравится».

Малоземов объясняет: «Гены так сложились, что у меня у бабушки были двойняшки, а у Лизы у прабабушки. Врачи сумели даже обойтись без кесарево, а Лиза героиня. Современные технологии и принципы «мягких» родов поражают. Я, конечно же, все десять с половиной часов родов (и потом неотрывно) был рядом и поддерживал чем мог. Благо имею медицинское образование, и мы вместе прочитали несколько книг, которые сделали меня почти доулой». Лиза впервые стала мамой, а у Сергея есть двое детей от первого брака.

ЭЛИЗАБЕТ, ШАРЛИЗ И ЭДМОН

Сарик Андреасян и Лиза Моряк с детьми во время выписки из роддома. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

30-летняя актриса Лиза Моряк и 42-летний продюсер, сценарист и режиссер Сарик Андреасян принимают поздравления по поводу рождения сына. Мальчика весом 3710 гр, ростом 54 см. Наследника назвали Эдмон, как главного героя романа Дюма «Граф Монте Кристо». Значение этого французского варианта старинного английского имени: защитник процветания и богатства. В семье растут дочери Элизабет (в честь Тейлор) и Шарлиз (из-за сочетания букв из имен мамы и папы, плюс в честь артистки Шарлиз Терон). Лиза с Эдмоном уже дома: «Я смотрю на него и понимаю как много нам теперь предстоит оправдать. Как много ответственности и любви мы должны вместить в себя, чтобы быть для него опорой. Надеемся, что мы справимся. Надеемся, что будем родителями, которые не сломаются, а вырастут вместе со своим ребенком. У нас большая семья, и это так греет меня изнутри. Мы надеемся, что все пройдет гладко, что этот путь будет мягким и светлым, как этот день за окном. А я? Мое самочувствие улучшается с каждым днем. Я чувствую как тело наполняется новой силой, а сердце новым смыслом...»

АИДА

Станислав Бондаренко с новорожденной Аидой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

41-летний актер Станислав Бондаренко не успел на роды к жене 40-летней Аурики. Так как случились они на две недели раньше ПДР. С мамой и новорожденной девочкой все отлично. Малышка родилась миниатюрной — 2600 гр, 46 см, и главное здоровой девочкой. Бондаренко приехал в роддом через час после рождения дочери и тут же взял малышку на руки. Дочь супруги назвали Аида, она уже дома, где познакомилась с сестрами Алексией и Микаэлой.

АННА — Наталья — Лариса

Наталья Водянова и ее пятеро дружных детей. Как выглядит шестой ребенок, пока держат в секрете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН / СОЦСЕТИ.

44-летняя модель Наталья Водянова родила шестого ребенка в Париже, где живет с мужем, миллиардером Антуаном Арно. У Водяновой с мужем теперь трое общих детей, троих старших она родила от первого мужа. Новорожденную назвали тройным именем: Анна Наталья Лариса Арно. Лариса — в память бабушки топ-модели по материнской линии. Нянчить малышку прилетела из России мама модели Лариса Кусакина. Она уже рассказала новости: «Мы все рядом с малышкой, помогаем, гуляем. Она родилась здоровенькая, все хорошо. И старшие детки очень счастливы, все помогают, берут на руки, гладят, целуют. Наташа кормит грудью, делит со всеми заботы, но много делает сама».

АЛЕКСАНДР

Актер Алексей Фатеев с женой Аленой и сыном Александром. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

38-летняя Алена Фатеева родила сына богатыря. Назвали Александр. Вес мальчика 5220 гр, рост 57 см. Это ее первый общий ребенок со звездой сериалов Алексеем Фатеевым. Актер уже вспомнил как правильно менять памперсы, и помогает жене — подменяет пока она занята делами. Супруги — родители с опытом, у них есть по одному ребенку от прошлых браков.

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