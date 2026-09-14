Впервые в мире ученые посмотрели на шедевр с точки зрения геологии и минералогии. Фото: Эрмитаж

За минувшую неделю российские ученые сообщили о своих удивительных находках, открытиях и исследованиях. KP.RU выбрал самые впечатляющие из них.

Вырастили помидоры из семян, мутировавших от космической радиации. Значит, на Марсе будут огороды!

«В космос со своим помидором» - так называлась серия экспериментов, которые вели ученые Института медико-биологических проблем РАН и школьники. Задача состояла в том, чтобы вырастить помидоры. Но - из семян, побывавших в космосе.

Начало положил полет биологического спутника «Бион-М» №2 в 2025 году. Он находился на полярной орбите на высоте 400 км над Землей – там, где защитный «купол» магнитосферы весьма тонок, а космическое излучение сильно. Уровень радиации был на треть выше, чем на МКС. Среди «пассажиров» спутника - мышей, мух, бактерий – находились и семена помидоров четырех сортов: Пиннокио, Грошик, Донецкий и Бычье сердце.

«В космос со своим помидором»

Возвратившиеся из космоса семена отдали в несколько школ. Научным руководителем процесса стала доктор биологических наук Валерия Вихрева. «Космических помидоров» собрали больше, чем исконно земных – из контрольной группы. Удивительно, но семена, побывавшие на орбите, развивались активнее своих земных собратьев.

- Похоже, что рост стимулировали мутации в генах, которые отвечают за развитие корневой системы, - предполагает Валерия Вихрева. - Мутации, скорее всего, спровоцировала космическая радиация.

Все испытанные сорта признаны пригодными для внеземного земледелия. Семена можно смело везти на Марс.

Научились “читать” мысли. Сигналы мозга понятны без слов на 78%

Донские ученые научились «слышать» мысли людей. Это позволит помочь пациентам с тяжелыми нарушениями речи и двигательных функций. Тем, кто перенес инсульт, тяжелые травмы, страдает нейродегенеративными заболеваниями.

– Они не могут отправить сообщение, пошевелить рукой или языком. Все, что им остается, - думать, – объяснил ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского технологического центра нейротехнологий Южного федерального университета Дмитрий Шапошников.

На помощь могут прийти интерфейсы «мозг-компьютер», которые считывают электрические сигналы мозга и превращают их в команды для компьютера или инвалидной коляски. Но для этого необходимо научиться расшифровывать то, что человек произносит про себя, без единого движения губ.

Ученые записали электроэнцефалограммы 22 здоровых добровольцев. Их попросили произносить вслух и мысленно шесть слов-команд: «вверх», «вниз», «влево», «вправо», «вперед», «назад». Оказалось, что при мысленном проговаривании мозг формирует устойчивые и уникальные паттерны активности. Их можно зафиксировать с помощью ЭЭГ-шапочки с датчиками. А алгоритмы способны различать эти сигналы с точностью до 78%. После эксперимента создали “словарь” сигналов мозга, причем открытый для коллег со всего мира.

Нашли копье участника Куликовской битвы. Возможно, им бился кто-то из соратников Дмитрий Донского

Житель села Монастырщина в Тульской области Николай Барматин отправился на рыбалку. На реку Непрядва, чье название мы все помним из школьных учебников истории. И нашел копье (а точнее, наконечник копья) участника Куликовской битвы.

- Копье на удивление хорошо сохранилось. И несомненно принадлежит кому-то из воинов, бившихся на Куликовом поле 8 сентября (по старому стилю, по новому - 21 сентября) 1380 года, - сообщил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Именно копьями бились в легендарном поединке Пересвет и Челубей. Так чье же это копье? Пересвета? Может, самого Дмитрия Донского?

- Трудно установить, кому оно принадлежало, - признает академик Николай Макаров, вице-президент РАН, врио директора Института археологии РАН. - Нам приятнее всего думать, что кому-то из московских или серпуховских бояр (одним из военачальников в сражении, напомним, был Владимир Андреевич Храбрый, удельный серпуховской князь, двоюродный брат Дмитрия Донского. - Ред.).

Раскрыли тайну Венеры Таврической из Эрмитажа. Геологи срезали с нее слой мрамора тоньше волоса

Специалисты Эрмитажа и Геологического института имени Карпинского изучали один из главных экспонатов музея – античную скульптуру Венеры Таврической. Впервые в мире ученые посмотрели на шедевр с точки зрения геологии и минералогии.

- Венера Таврическая изучается уже более 200 лет, - говорит заведующая отделом античного мира Эрмитажа Анна Трофимова. - Но она по-прежнему хранит множество тайн. Мы получили ответ на один из главных вопросов – установили регион происхождения мрамора. Это греческий остров Парос. Это самый элитный, самый престижный, самый лучший мрамор античности. Он буквально светится изнутри, поэтому от статуи богини исходит такое сияние.

Ученые предполагают, что заказчиком мог стать римский император Антонин Пий. Он сделал стратегические запасы паросского мрамора. Корабли вывезли тонны драгоценного материала в Рим. По другой версии, первыми владельцами Венеры могли быть консулы-братья Квинтилии, владевшие виллой в окрестностях Рима.

Как рассказал директор геологического института имени Карпинского Павел Химченко, для исследований с Венеры срезали образец мрамора толщиной меньше человеческого волоса. Сравнили с анализами образцов из известных месторождений горной породы. Так установили точное место, откуда происходит материал для скульптуры. В составе мрамора нашли марганец, магний и редкоземельные металлы.

Победить борщевик помогут елки. Они лишат вредное растение солнца

С 1 марта 2026 года обязанность бороться с борщевиком Сосновского возложили на всех владельцев земельных участков, включая дачников. Простой и оригинальный способ борьбы со злостным сорняком предложили ученые Института истории естествознания и техники и Института проблем экологии и эволюции РАН. Они изучили суперспособности агрессивного растения и пришли к выводу, что ахиллесова пята борщевика - его зависимость от солнечного света.

С 1 марта 2026 года обязанность бороться с борщевиком Сосновского возложили на абсолютно всех владельцев земельных участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Кто может украсть Солнце у борщевика? Обыкновенная ель. Она известна тем, что способна расти в тени и формировать плотный полог. Эксперимент под условным названием “Краденое солнце” проходил в Шаховском районе Подмосковья в течении 6 лет. Основные выводы:

- Ель способна выиграть битву света и тьмы и вытеснить борщевик с занимаемой им территории.

- Оптимальная высота саженца ели - не менее 51 см. Тогда деревце прорвется сквозь заросли борщевика (средняя высота его листьев - 140 см). Через 5-6 лет молодые ели достигают высоты более 2 м, этого достаточно, чтобы борщевик начал чувствовать недостаток света.

Конечно, открытие не означает, что все остальные способы можно выбросить на свалку истории.

В российской Арктике увидели волны высотой 50 метров. Они возникают на глубине и могут быть опасны

Волны в Северном Ледовитом океана достигают 50-метровой высоты. О гигантских водяных валах рассказали ученые Морского гидрофизического института РАН. Речь не о тех волнах, которые «гуляют» по поверхности, а о глубинных – внутренних волнах, возникающих в толще океанской воды.

Внутренние волны хорошо видны снаружи – на снимках из космоса в виде расходящихся дуг

- Внутренние волны образуются на границе между слоями более и менее плотной воды, - пояснил Игорь Козлов, старший научный сотрудник отдела дистанционных методов исследования МГИ РАН. - Чаще всего они возникают, когда морские течения встречают на своем пути неровное морское дно.

Происходящее на глубине, как правило, не влияет на суда на поверхности. А на подводные лодки может. Находясь на границе слоев разной плотности и попадая во впадины высоких внутренних волн, они рискуют внезапно «провалиться» на критическую глубину. Внутренние волны создают создают мощные подводные течения. А те способны повредить опоры буровых платформ, подводные кабели и трубопроводы.

Гидрофизики изучили 3 тысячи спутниковых снимков, отметив места, в которых регулярно возникают внутренние волны. Таких нашлось более 2 тысяч. Очаги ученые нанесли на карту, составив атлас внутренних волн Северного Ледовитого океана. Первый в мире. Наблюдения показывают, что внутренних волн становится все больше и больше. С 2007 года их количество в Арктике возросло аж в 17 раз. Причины – загадочны.

ПРОШЛЫЕ ОТКРЫТИЯ

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