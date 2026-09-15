Наталья Подольская покинула Россию и показала себя в купальнике

Наталья Подольская отправилась на курорт Фото: Евгения ГУСЕВА.

Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию. Жена Владимира Преснякова отправилась в Бодрум с мамой Ниной Антоновной.

Наталья Подольская и ее мама снялись в купальниках на пляже в Бодруме. Певица уехала в Турцию без мужа и детей. 44-летняя звезда отлично проводит время на отдыхе.

44-летняя певица находится в отличной форме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Подольская разместила в блоге несколько фотографий с побережья Эгейского моря. На одном из снимков она позирует с мамой Ниной Антоновной. Звезда прекрасно выглядит. Она не раз отметила, что на отдыхе продолжает тренироваться.

"Без детей, только мы. Мамы же тоже скучают по времени только со своими детьми. Плаваем, едим, гуляем и очень много разговариваем", - сообщила Наталья.

Артистка отдыхает с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ранее Подольская отдохнула с мужем Владимиром Пресняковым и детьми Артемием и Иваном в Испании. К ним присоединился и старший сын исполнителя от Кристины Орбакайте. "Мы очень много смеемся вместе! И это одно из самых любимых занятий на свете - смеяться", - говорила Наталья.

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