Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов заявил, что Чеботина достойна большего уважения: все из-за одного поступка певицы

Певец и актер Владимир Селиванов, выступающий под псевдонимом VAVAN и известный по сериалу «Реальные пацаны» Фото: личный архив.

Певец и актер Владимир Селиванов, выступающий под псевдонимом VAVAN и известный по сериалу «Реальные пацаны», в разговоре с корреспондентом KP.RU высказался об учебе Люси Чеботиной, возможном концерте Канье Уэста и своей занятости этой осенью.

Фото: личный архив

Недавно стало известно, что Люся Чеботина решила продолжить образование и поступила в Академию имени Гнесиных. Селиванов признался, что особенно его впечатлило решение певицы отказаться от бюджетного места. «Учиться никогда не поздно, и Люся просто большая молодец. Я прочитал, что она поступила на бюджет, но не стала занимать чужое место и перевелась на платное. За это она достойна еще большего уважения. Уверен, что Люся добьется новых высот и прокачает вокальные скиллы еще выше, хотя они у нее и так на топ-позициях», - сказал артист.

Фото: личный архив

Владимир Селиванов также поделился планами на случай, если скандальный американский рэпер Канье Уэст все-таки приедет с концертом в Россию. Сам артист называет себя не самым большим поклонником подобной музыки, однако его близкие настроены решительно: «Я не большой фанат Канье Уэста. Но моя жена и менеджер очень хотят поехать. Они постоянно тегают меня, чтобы 11 октября мы сгоняли на концерт в Питер. Если он все-таки прилетит — неважно, в Москву или в Питер — мы, конечно же, соберемся и поедем».

Фото: личный архив

Говоря об осенней хандре, певец признался, что свободного времени на нее у него практически не остается. Сейчас Селиванов одновременно занят съемками и музыкой, а впереди у него выпуск сразу трех треков. «Мне просто не дают хандрить! Я иногда и сам хочу это сделать, но моя команда не позволяет. Сейчас я очень плотно снимаюсь в кино и застрял в музыкальной работе. На носу выпуск трех треков, которые мы сейчас доделываем. В общем, я бодр как никогда. У меня просто нет времени заниматься всякой ерундой и грустить», - признался актер KP.RU.

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