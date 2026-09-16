Россияне рассказали, хотят ли они переехать в село, и что им мешает Фото: Оксана ЗУЙКО.

Обозреватель KP.RU пообщался с фермерами и узнал, как спасти деревенскую Россию. Сельские жители рассказали, что несмотря на все сложности, свежий воздух, натуральные продукты и жизнь на природе окупают любые тяготы и заряжают здоровьем. При этом сами россияне рассказали, что тоже хотели бы жить на природе, но их пугает сразу несколько аспектов от отсутствия инфраструктуры до тяжелого физического труда. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, больше всего россиян пугает отсутствие инфраструктуры за городом (55%). Россияне признаются, что часто до деревни даже доехать сложно по бездорожью, а уж что говорить об аптеках, больницах и школах, часто ничего этого нет в пешей доступности, и приходится ехать все в тот же города, из которого им хотелось бы переехать.

«С удовольствием провожу в деревне время, особенно летом, но жить там невозможно. Нет дорог, нет медицины, нет магазинов, нет интернета и так далее. Да проще, наверное, перечислить что есть - это природа, тишина и свежий воздух, а больше ничего нет!» - разводит руками участник опроса.

Еще 19% отметают, что попросту не знают, как устроить свое хозяйство, как наладить деревенский быт, да даже как дом там построить непонятно. Люди признаются, что просто привыкли к городской жизни в квартирах и не знаю, с чего начать, чтобы перебраться за город.

Еще 19% добавили, что это непонимание и незнание сильно их пугает. Россияне отмечают, что им страшно бросить привычную жизнь и сложившийся уклад, даже если он не во всем их устраивает. В городе хотя бы понятно, что делать, как зарабатывать, и к кому обращаться в случае проблем. А просто бросить работу, квартиру, друзей и даже родных, если они тоже живут в том же городе, кажется опасной идеей.

14% опрошенных россиян признаются, что им просто нравится жить в городе. Возможности мегаполиса привлекают их намного больше, чем скромная сельская жизнь в окружении природы. Россияне отмечают, что им нравится обедать в ресторанах, ходить в музеи и театры, нравится видеть вокруг себя энергичных людей, а деревне они боятся заскучать.

13% признаются, что в переезде за город их больше всего пугает перспектива тяжелого физического труда. Работать руками они не умеют и не хотят, куда проще, когда вся работа – это смартфон или компьютер.

«Нежелание работать руками, конечно. Дрова носить, воду таскать, копать, снег убирать зимой. Посмотришь на ручки - пальцы слабые, только по клавиатуре стучать. И вообще, дом в деревне - это черная дыра для бюджета», - пожимает плечами участница опроса.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 500 человек.

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