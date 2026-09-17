С экс-мужа Марии Мироновой взыскали алименты: сколько будет платить на содержание сына Андрей Сорока

Мария Миронова последние месяцы получала моральную поддержку не только от близких и коллег, но и от незнакомых людей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завершился судебный процесс, где рассматривали иск Андрея Сороки к Марии Мироновой, а также встречный иск народной артистки к бывшему мужу. Иск Мироновой суд удовлетворил, а иск Сороки отклонил. Напомним, что бывший муж актрисы требовал права встречаться с их 7-летним сыном Федей, когда ему самому удобно и без присутствия мамы. Процесс был закрыт для прессы и посторонних. Рассказываем о том, что означает на практике решения суда.

ИСК АНДРЕЯ СОРОКИ

Мария Миронова последние месяцы получала моральную поддержку не только от близких и коллег, но и от незнакомых людей — женщин в соцсетях отправляли ей слова поддержки после того как она рассказала об иске экс-мужа. Миронова после завершения суда отправилась в отчий дом — в квартиру мамы, где прошло ее детство, провела вечер и разделила эмоции с мужем мамы физиком Игорем Тимофеевым, старшим сыном Андреем и его женой Ксенией, а также с младшим ребенком Федором.

Несмотря на поддержку людей, отличного адвоката, уверенность в собственной правоте — конечно, Миронова все равно переживала, потому что речь о маленьком мальчике за счастливое детство которого и сражалась в суде Мария Андреевна. Феде Миронову в конце сентября исполнится 7 лет, он учится во 2-м классе в престижной школе и профессионально занимается теннисом — ребенок серьезно увлечен, у него получается, эксперты разглядели у мальчика талант, он невероятно работоспособен и мечтает стать профессиональным теннисистом.

Миронова после суда выдохнула: «Мы выиграли суд, предоставив все доказательства! Спасибо всем, кто меня поддерживал, тысячам женщин, писавшим мне, которые оказались в подобной ситуации. Спасибо Шота Горгадзе за силу и мощь. Пройдя эту непростую ситуацию в жизни, я еще раз убедилась, что в нашей жизни существует маленький, но очень важный секрет. Когда в твоей жизни есть только один сценарий, ты правдив и веришь в него до конца, готов пройти все, что тебе уготовано с принятием огромным внутренним трудом — ты победишь! Без сомнений. И это закон. Идем дальше, радуемся жизни, выигрываем турниры, и помним одну маленькую тайну...»

Бывший муж Мироновой — актер Андрей Сорока Фото: кадр из фильма.

Адвокат звезды Шота Горгадзе пояснил: «С учетом мнения органов опеки и попечительства на сегодняшний день в интересах ребенка общение отца с ребенком будет исключительно в присутствии матери. И я надеюсь, что со временем в Андрее Сорока проснуться отцовские чувства. Он будет помнить, что у отца есть не только права, но и еще обязанности. И прежде чем прийти и увидеть ребенка, хорошо бы обеспечить ребенку возможность заниматься любимым делом — спортом, кружками. Он тоже должен участвовать в этом, на сегодняшний день все это на себе тянет исключительно Мария Миронова. Надеюсь, что он все-таки будет принимать активное участие в содержании ребенка в том числе».

Актер Андрей Сорока в феврале 2026 года подал иск к бывшей жене Марии Мироновой об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка — п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ. Что хотел добиться Сорока этим иском? Изменить порядок общения с ребенком, определить порядок встреч, который удобен ему. А именно требовал встреч с ребенком в удобное для отца время, на его территории, без присутствия мамы ребенка. Иск был отклонен. В суде были приведены доказательства того, что встречи отца и сына должны проходить в присутствии мамы несовершеннолетнего ребенка. Есть свидетельства пьяных дебошей мужчины, из-за чего и случился развод — показания свидетелей, медработников, экспертизы. Стоит отметить, что Мария Миронова после развода не препятствовала встречам отца с Федором, но просила, чтобы эти встречи планировались с учетом учебы и тренировок (интересов) мальчика.

Миронова недоумевала почему бывший муж не хочет учитывать интересы и график сына: «В требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть Федины спортивные интересы, а также учебу в школе… Хотят увозить его из дома, а живем мы в Московской области — в 40 км от города. Даже поездка в Москву — это два часа дороги по пробкам в один конец. При этом совершенно не представляется возможным выстраивать какую-то его школьную, я уже не говорю спортивную, жизнь, так как он каждый день после школы на тренировках, а дальше — ужин и кровать. И это Федин выбор… Никто отлучения ребенка от отца не планировал. Наоборот, я выходила с инициативой, снимала детскую игровую комнату, чтобы Андрей мог приехать и поздравить Федю с днем рождения, отпраздновать. Это мой привычный образ жизни. И главное, именно этого хочет сын, чтобы папа приехал к нему, поиграл, уложил спать, почитал книжку. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом...»

Из неожиданного — актриса обнаружила, что бывший, бывая в ее доме, установил прослушку в один из ее гаджетов… Из нового — теперь Сорока перестанет настаивать на «неожиданных» встречах с сыном, а будет обговаривать график своих приездов заранее.

ИСК МАРИИ МИРОНОВОЙ

Миронова после развода не подавала на алименты, надеясь, что отец станет (в том числе) финансово участвовать в жизни сына. Но этого не случилось — Сорока периодически давал не значительные суммы (не превышающие 8 тыс. руб.), но регулярно финансово не участвовал в жизни Федора. Когда Сорока подал иск к Мироновой. Она подала ответный — по ст. 106 СК РФ (взыскание алиментов по решению суда). Суд может взыскать алименты за прошедший период, максимум за три года до подачи иска.

Актер Андрей Сорока. Фото: kino-teatr.ru

Теперь Андрей Сорока обязан платить алименты до достижением ребенком совершеннолетия в размере 1/4 от всех своих доходов. На одном из заседаний суда Сорока предоставил справку о своих доходах: согласно документа с места работы, мужчина трудится монтировщиком сцены в театре. То есть сегодня дипломированный актер Андрей Сорока зарабатывает на жизнь как специалист, который отвечает за техническую подготовку сцены, в том числе сборку декораций, сценического оборудования, света, звука. В московских театрах средняя заработная плата на таких должностях стартует от 70 тыс. руб. в месяц. Можно предположить, что в этом случае средний размер алиментов в месяц составит около 17 тыс. руб. Однако, Сорока — актер, и возможно, что кастинги, которые он проходит, принесут ему новые успешные роли, тогда и доход будет иной. Правда, за последние пару лет после развода в его кинобиографии лишь эпизодические роли.

Когда Сорока и Миронова поженились после двух лет отношений незадолго до рождения сына, тогда мужчина переехал в подмосковный загородный дом звезды. Развелись они три года назад без дележки имущества, так как московские квартиры и подмосковный особнячок Мария приобрела или получила по наследству до замужества и знакомства с последним мужем.

Мария Миронова — дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Мария Андреевна хорошо зарабатывает — снимается в кино, играет в спектаклях, которые в том числе и сама продюсирует. У Мироновой есть старший сын: 34-летний Андрей Миронов-Удалов — актер Театра Ленком Марка Захарова. Мария осталась в отличных отношений с отцом старшего сына, первым мужем. У Марии Мироновой со всеми членами семьи прекрасные отношения и взаимопонимание — она поддерживает отчима (второго мужа мамы, физика-ядерщика Игоря Тимофеева), брата Алексея Градова-Суховеркова (Екатерина Градова и Игорь Тимофеев 30 лет назад взяли его из детдома). Брату Мироновой сейчас 33 года, он фигурирует в ЧП, которое случилось с Сорокой.

Пока Сорока не пошел в суд с иском, общественность не знала о его разводе с Мироновой. Актрисе пришлось объяснить ситуацию, она сделала в соцсетях заявление о причине расставания с отцом своего младшего ребенка: «Развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея. Это произошло в моем доме. В присутствии ребенка, в день его рождения. Мы вызвали «Скорую помощь». В итоге у моего брата было сотрясение мозга, множественные ушибы головы — брат решил не отвечать обидчику, чтобы не усугублять ситуацию из-за меня, ведь я еще состояла в браке. После этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами невропатологии...» После этого ЧП Миронова решила развестись.

Все знают, что Мария Миронова любящая, ответственная, заботливая мать, которая старается, чтобы детство ее сына было счастливым, вкладывает много денег и сил в то, чтобы реализовать желания и развить спортивные данные сына, дает ему возможность заниматься любимым теннисом.

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