Российский авторынок пережил нашествие брендов: подробности

Целиков: число брендов на авторынке в РФ выросло до рекордных 123 штук. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

За минувшие шесть лет количество автомобильных марок, представленных на российском рынке, увеличилось вдвое. Если в 2020 году регистрацию в стране прошли машины 57 различных брендов, то за период с января по август 2026 года их число уже составило 123. Об этом в своём Telegram-канале сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

До 2020 года число марок легковых автомобилей, продававшихся в России, варьировалось в пределах 50–60. Затем этот показатель лишь рос. К примеру, в 2021 году в регистрациях новых легковушек фигурировали 65 брендов — на восемь больше, чем годом ранее.

В 2022 году количество марок прибавило еще 14 и дошло до 79. По итогам 2023 года аналитик насчитал уже 96 брендов — на 17 больше предыдущего результата. В 2024 году «ассортимент» расширился на 11 позиций, до 107 марок.

В 2025 году на российском рынке новых легковых автомобилей присутствовали 116 брендов — прирост составил девять марок. За первые восемь месяцев 2026 года их число достигло рекордных 123, то есть менее чем за год добавилось еще семь брендов.

Сергей Целиков назвал три ключевых фактора, обусловивших столь стремительный рост числа марок. Первый — экспансия китайского автопрома, второй — появление новых «российских» брендов, под которыми локально выпускаются китайские автомобили. Третьим фактором автоэксперт обозначил альтернативный импорт.

Одновременно расширился и модельный состав российского рынка новых легковых машин. По словам аналитика, в 2026 году количество предлагаемых в продаже моделей приближается к 900, тогда как до 2021 года их насчитывалось не более 500.

Отдельно Целиков привел данные обо всем российском парке легковых автомобилей, а не только о рынке новых машин. По сведениям эксперта, сегодня в нём числится свыше 200 различных марок и порядка 2,7 тысячи разных моделей.

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