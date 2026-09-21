Скандал в семье Стаса Михайлова: вскрылись подробности

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Стас Михайлов находится в шаге от развода. Поводом послужило скандальное заявление его супруги Инны Михайловой.
В семья Стаса Михайлова творится странное. Жена любимца женщин Инна Михайлова набросилась на него с обвинениями и оскорблениями. Так, многодетная мама разместила фото мужа, на котором написала: "Человек-фейк".
После этого она объявила расставании: "Мы больше не вместе... Это правда!"
Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Слова женщины произвели эффект разорвавшейся бомбы. Светские хроникеры бросились за комментариями к супругам. Однако ни Инна, ни Стас не отвечают на звонки.
Поклонники не находят себе места. Так, одна из фанаток со знанием дела заявила: "Так они полгода уже не вместе".
Что происходит в семье Михайловых на самом деле, остается только догадываться. В близком окружении пары подтвердили, что певец действительно расстался с женой. Раньше Инна была вовлечена в концертную деятельность мужа. Но с недавних пор ее от дел отстранили.
Стоит отметить, что не так давно сменилась личная помощница Стаса. Теперь правой рукой звезды является сочная красавица Елена Давидович. На одном из фото Михайлов и Давидович позируют вместе.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Инна девушку не приняла.
Напомним, Инна и Стас поженились в 2011 году. У пары есть две дочери: Иванна и Мария. От предыдущих отношений у Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья. А Инна в браке с футболистом Андреем Канчельскисом родила сына Андрея и дочь Еву.