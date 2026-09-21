Скандал в семье Стаса Михайлова: вскрылись подробности

Стас Михайлов находится в шаге от развода Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стас Михайлов находится в шаге от развода. Поводом послужило скандальное заявление его супруги Инны Михайловой.

В семья Стаса Михайлова творится странное. Жена любимца женщин Инна Михайлова набросилась на него с обвинениями и оскорблениями. Так, многодетная мама разместила фото мужа, на котором написала: "Человек-фейк".

После этого она объявила расставании: "Мы больше не вместе... Это правда!"

Инна Михайлова заявила о расставании с мужем Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слова женщины произвели эффект разорвавшейся бомбы. Светские хроникеры бросились за комментариями к супругам. Однако ни Инна, ни Стас не отвечают на звонки.

Поклонники не находят себе места. Так, одна из фанаток со знанием дела заявила: "Так они полгода уже не вместе".

Что происходит в семье Михайловых на самом деле, остается только догадываться. В близком окружении пары подтвердили, что певец действительно расстался с женой. Раньше Инна была вовлечена в концертную деятельность мужа. Но с недавних пор ее от дел отстранили.

Стоит отметить, что не так давно сменилась личная помощница Стаса. Теперь правой рукой звезды является сочная красавица Елена Давидович. На одном из фото Михайлов и Давидович позируют вместе.

У певца теперь новая помощница Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Инна девушку не приняла.

Напомним, Инна и Стас поженились в 2011 году. У пары есть две дочери: Иванна и Мария. От предыдущих отношений у Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья. А Инна в браке с футболистом Андреем Канчельскисом родила сына Андрея и дочь Еву.