18 сентября петербургские даты пропали с официального сайта тура Канье Уэста. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Ситуация вокруг концертов Канье Уэста в России остается неопределенной, два выступления американского рэпера должны пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако за несколько недель до заявленных дат вокруг шоу возникли серьезные организационные проблемы. Петербургские концерты исчезли с официального сайта тура артиста, «Газпром Арена» ранее заявила об отсутствии договора с организатором, а покупатели билетов начали добиваться возврата денег. При этом Say Agency продолжает утверждать, что делает все возможное для проведения шоу.

Почему концерт Канье Уэста в Петербурге оказался под вопросом

Изначально Say Agency объявило о двух выступлениях американского рэпера в Петербурге и начало продажу билетов. Однако вскоре «Газпром Арена» сообщила, что договор аренды с организатором не заключен. Say Agency, в свою очередь, настаивало на том, что подготовка концерта продолжается. На фоне конфликта между агентством и площадкой появлялись документы и заявления о достигнутых договоренностях, однако окончательной ясности относительно проведения мероприятия так и не появилось.

Дополнительные вопросы возникли после того, как в Сети распространился документ, согласно которому заявка на согласование мероприятия якобы не поступала в Комитет по культуре Петербурга. Позднее представители ведомства усомнились в подлинности этого документа. При этом отсутствие заявки на конкретный момент само по себе не означало окончательной отмены: документ мог быть подан позднее. Поэтому на этом основании нельзя было делать вывод о судьбе шоу.

«Газпром Арена» сообщила, что договор аренды с организатором не заключен Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Концерты Канье Уэста исчезли с сайта тура

18 сентября петербургские даты пропали с официального сайта тура Канье Уэста. В расписании остались другие города, в том числе Джакарта, Хьюстон, Даллас и Финикс.

В Say Agency подтвердили исчезновение афиши, но не назвали это отменой концертов. Гендиректор агентства Анна Субчева объяснила произошедшее реакцией команды артиста на ситуацию вокруг российского шоу. Ранее она заявляла, что после урегулирования возникших проблем петербургские даты могут вернуться в расписание.

Новое заявление Say Agency о концерте Канье Уэста

21 сентября зрители так и не дождались обещанного отдельного заявления главы Say Agency Анны Субчевой. Вместо него в Telegram-чате агентства появилось обращение представителя по имени Фарух. Он извинился перед покупателями за то, что компания не смогла предоставить официальную информацию в ранее обозначенные сроки. По словам представителя, часть организационных вопросов находится вне прямого контроля Say Agency, однако команда продолжает работать над тем, чтобы провести концерт в запланированные даты.

«К сожалению, некоторые аспекты организации концерта зависят не только от нас, и повлиять на них напрямую мы не можем. При этом каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы провести концерт в указанные даты», - говорится в сообщении представителя агентства.

Ситуация вокруг концертов Канье Уэста в России остается неопределенной. Фото: imageSPACE via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

В Say Agency отдельно признали, что понимают беспокойство зрителей. Организаторы напомнили, что многие уже купили невозвратные билеты, забронировали гостиницы и спланировали поездки в Петербург. При этом агентство решило пока не называть новых сроков и не давать преждевременных обещаний относительно дальнейшего развития ситуации. «Мы прислушались к вам и хотим обозначить, что не будем преждевременно называть сроки и делиться информацией», - заявил Фарух.

Таким образом, нового подтверждения того, что концерты точно состоятся 10 и 11 октября, организаторы не дали. Одновременно Say Agency продолжает говорить о работе над проведением шоу в заявленные даты.

Вернут ли деньги за билеты на концерт Канье Уэста

На фоне неопределенности все острее становится вопрос возврата денег. Ранее покупатели уже начали обращаться к организаторам, а некоторые требования дошли до суда. В частности, 18 сентября в Выборгский районный суд Петербурга поступил иск покупательницы, которая потребовала вернуть 18,7 тысячи рублей за билет и сервисный сбор. Теперь Say Agency впервые в новом заявлении отдельно обозначило позицию по возврату средств. Организаторы пообещали вернуть стоимость всех приобретенных билетов.

«В случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке. Мы обязательно опубликуем подробную информацию о процедуре возврата, если такое решение будет принято», - сообщили в агентстве.

Пока же официальной отмены шоу нет. Поэтому обещание о возврате касается именно ситуации, при которой Say Agency или другая уполномоченная сторона официально объявит о прекращении подготовки концерта.

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