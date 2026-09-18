Петербургские даты концерта исчезли с официального сайта тура Канье Уэста, а покупатели начали пытаться вернуть билеты. Фото: imageSPACE via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Ситуация вокруг возможного концерта Канье Уэста в России получила новый поворот. Выступления американского рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Однако между площадкой и организатором Say Agency возникли разголасия: стадион заявил, что договор на проведение концертов не заключался, а агентство продолжило настаивать на проведении шоу. Теперь к этой истории добавились новые обстоятельства. Петербургские даты исчезли с официального сайта тура Канье Уэста, а покупатели начали пытаться вернуть билеты. При этом официального объявления об отмене выступлений пока не поступало.

Концерты Канье Уэста в Петербурге пропали с сайта тура

Ранее заявленные выступления в Санкт-Петербурге больше не указаны в расписании артиста. Сейчас на сайте тура Канье Уэста значатся концерты в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Финиксе. В Say Agency подтвердили, что петербургские даты были убраны. Однако в агентстве подчеркнули, что это еще не означает окончательной отмены концертов. Гендиректор Say Agency Анна Субчева объяснила исчезновение выступлений с афиши решением менеджмента артиста.

«Сегодня менеджмент, да, они убрали даты шоу в Петербурге, чтобы дистанцироваться от нашего хаоса и внутренних войн. Артиста тоже информационно атакуют со всех сторон. Как только ситуация будет урегулирована, я думаю, что вы все-все сами увидите», — сказала Субчева. В проблемах она также обвинила и конкурентов агентства.

В агентстве подчеркнули, что отсутствие концертов в расписании артиста еще не означает окончательной отмены мероприятий. Фото: Ron Sachs//CNP/AdMedia/Global Look Press

Почему возник спор с «Газпром Ареной»

Конфликт вокруг мероприятия начался после того, как «Газпром Арена» заявила об отсутствии договора с Say Agency. Организаторы, в свою очередь, утверждали, что получили документы, на основании которых началась продажа билетов, и продолжали говорить о подготовке концерта.

Позднее с официальных ресурсов агентства исчезли публикации, в которых Say Agency спорило с площадкой и утверждало, что выступление состоится в Петербурге. Теперь петербургские даты пропали и с сайта тура самого Канье Уэста.

Конфликт вокруг мероприятия начался после того, как «Газпром Арена» заявила об отсутствии договора с Say Agency Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Концерт Канье Уэста в Петербурге согласован или нет

Дополнительные вопросы возникли после появления в Сети документа якобы от Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В нем указывалось, что заявка на согласование концерта в ведомство не поступала, а договор аренды с московским агентством Say Agency не был заключен. При этом позднее представители Комитета по культуре заявили, что сомневаются в подлинности документа.

Важно, что отсутствие заявки на данный момент не означает автоматической отмены мероприятия: документ может быть подан позднее. Поэтому само по себе это обстоятельство пока не дает оснований утверждать, что концерт окончательно не состоится.

Покупатели начали возвращать билеты на концерт Канье Уэста

На фоне новых сообщений о судьбе шоу зрители начали массово пытаться сдать билеты. При этом официального объявления об отмене концерта пока не было. У покупателей уже возникли и судебные претензии к организатору. 16 сентября 2026 года Судебный участок мирового судьи № 105 района Сокольники города Москвы зарегистрировал гражданский иск к ООО «Сэй Эдженси».

Поводом для обращения стало требование вернуть 46 тысяч рублей за приобретенные «по акции» билеты на концерт Канье Уэста 11 октября в Санкт-Петербурге. Кроме того, истец потребовал вернуть 4200 рублей сбора, связанного с оформлением билетов. В иске также заявлены компенсация морального вреда и штраф.

На фоне новых сообщений о судьбе шоу зрители начали массово пытаться сдать билеты. Фото: IMAGO/Vlasov Sulaj/www.imago-images.de/Global Look Press

Это не первый спор вокруг возврата денег за российские концерты Канье Уэста. Ранее сообщалось об иске жителя Воронежа, который потребовал вернуть 145 тысяч рублей за четыре билета. По предоставленной информации, организатор отказал ему в возврате из-за того, что покупка была совершена по акции. Тем не менее, в случае официальной отмены организаторы должны вернуть все купленные билеты.

Что будет с концертом Канье Уэста в России

Пока ситуация остается неопределенной. Петербургские выступления исчезли с официальной афиши артиста, «Газпром Арена» ранее заявляла об отсутствии договора, а покупатели уже начали добиваться возврата средств. При этом Say Agency продолжает говорить о возможности проведения концерта после урегулирования ситуации. Поэтому на данный момент нельзя однозначно утверждать ни то, что выступление окончательно отменено, ни то, что оно состоится в заявленные даты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт Канье Уэста в России могут перенести из Петербурга в Москву: последние новости о шоу рэпера на 10 сентября

Продажа билетов на Канье Уэста продолжается, но концерт под вопросом: что происходит с шоу и датами

Скандал с концертом Канье Уэста в России: что происходит с шоу в Петербурге и отменят ли его

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке