Видео дочек Эммануила Виторгана вызвало скандал: "Зачем они это выставляют?"

Эммануил Виторган и Ирина Млодик дают своим детям все самое лучшее Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик души не чают в своих дочках. Старшей Этель восемь лет. А младшей Кларочке - семь. Знаменитые родители стараются дать своим кровиночкам все самое лучшее. Они часто публикуют видео с наследницами. Правда, последний ролик внезапно вызвал скандал.

Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик всячески поддерживают творческие способности своих малышек. Клара вместе со старшей сестрой Этель занимается в театральной студии. Девочки обожают петь и танцевать.

Млодик неоднократно отмечала, что у сестер совершенно разные характеры. Например, Этель более открытая и артистичная, а Клара - спокойная и сдержанная.

Восьмилетняя Этель и семилетняя Клара словно куколки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях супруги поделились милым видео. Судя по всему, это была небольшая визитка для театральной студии. Семилетняя Этель представляется и рассказывает, что очень любит свою семью. По признанию девочки, особенно она обожает сестричку Кларочку.

После этих слов старшая девочка бросилась обнимать младшую. Этот момент трогает в самое сердце.

Поклонники восхитились семейным роликом.Они признались, что просто обожают очаровательных дочек. Многие хвалят возрастных родителей за воспитание детей. Фанаты также добавили, что с радостью наблюдают за тем, как растут и развиваются дети артистов. Кроме того, они попросили как можно чаще рассказывать о жизни Этель и Клары. Фолловеры убеждены, что девочек ждет большое будущее и предполагают, что они пойдут по стопам отца и станут не менее талантливыми актрисами.

Артисты обожают дочек Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

"Какие молодцы Эммануил и Ира. Дают деткам самое лучшее", "Хорошая, добрая девочка. И сестричка ее как любит", "Виторган готовит лапочек к сцене, молодец", - пишут люди.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид детей артистов. А некоторые обратили внимание на речь Этель.

"Зачем детей к медийности приучают? Сами потом хлопот не оберутся", "Зачем они это выставляют на всеобщее обозрение? Там что, девочка Пушкина наизусть прочла?", "Уже губы у нее накрашены? Не показалось мне?", "В детском саду, когда сын мелкий был, в группе девочка так же сюсюкала", "Понять очень трудно, целиком глотает слоги, буквы и слова", "К логопеду бежать вприпрыжку надо,речь у девочки ужасная", - отметили фолловеры.

64-летняя Млодик и 86-летний Виторган прекрасно выглядят Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Стоит отметить, что это не первый раз, когда публика критикует звездную семью. Несколько лет назад народ, не стесняясь, высказывался о старшей дочке Виторгана. По мнению людей, к трем годам девочка якобы не научилась хорошо разговаривать и различать цвета. Млодик тогда резко ответила завистникам. "Чего только вы не написали про нашу Этель! Просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка! Посмеете еще, сразу блок. Стояли бы рядом, дала была щелбан!" - грозила артистка.