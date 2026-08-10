Сын сдал Эммануила Виторгана с потрохами: 86-летний актер с женой и дочками уехал из России и принимает поздравления

Эммануил Виторган обрел счастье с третьей женой Ириной Млодик Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В семье Эммануила Виторгана случился масштабный праздник. Отмечали день рождения младшей дочери 86-летнего актера.

Эммануил Виторган и его третья жена Ирина Млодик принимают поздравления. Их младшей дочери Кларе исполнилось семь лет. Родители устроили масштабную вечеринку для именинницы, на которой собрались самые близкие и родные люди, в числе которых оказался и старший сын артиста.

Он сообщил, что его родитель с семьей уехал из России. Они отдыхают в Юрмале. "В Юрмале комары. Народный артист России", - подписал снимки бывший муж Ксении Собчак.

Старенький актер обожает свою кровиночку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Маленьких гостей Клары развлекали аниматоры. Девочку нарядили в пышное платье принцессы с бантом. Малышка кинула букет на манер невесты на свадьбе.

"7 августа - 7 лет нашей Кларочке! Ура! С днем рождения, наше солнышко!" - прокомментировал Виторган-старший трогательные кадры. А актер и его жена не скрывают, что благодаря дочкам у них началась вторая молодость.

Кларочке исполнилось семь лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Они всячески поддерживают творческие способности своих малышек. Клара вместе со старшей сестрой Этель занимается в театральной студии. Девочки обожают петь и танцевать. Млодик неоднократно отмечала, что у сестер совершенно разные характеры. Например, Этель более открытая и артистичная, а Клара - спокойная и сдержанная.

Отметим, Эммануил Гедеонович каждое лето с младшими детьми и третьей избранницей уезжает в Юрмалу. Ирина родилась в Латвии. В Юрмале у них вилла у моря.

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