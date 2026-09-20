Банки начали повышать ставки по вкладам: Стоит ли открывать депозиты под максимальный процент

На рынке уже встречаются и ставки под 25–30% годовых. Правда, речь идет о специальных краткосрочных предложениях и небольших суммах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оформить вклад в банке стало выгоднее: средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках начали расти. По оценке «РБК Инвестиций», всего за неделю, которая прошла с последнего заседания Центробанка 11 сентября, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%, доходность трехмесячных вкладов в топ-10 банков увеличилась на 0,02%, полугодовых — на 0,08%, годовых — на 0,05%. А за три месяца прирост доходности в зависимости от срока вклада составил уже от 0,23 до 0,34 процентного пункта. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам на три и шесть месяцев в топ-10 банков превышает 13% годовых, а по депозитам на год — 12%.

Напомним, что по ключевой ставке Центробанк предоставляет банкам деньги, и она во многом определяет, под какой процент банки привлекают средства у вкладчиков. И при ее снижении ставки по депозитам обычно постепенно снижаются, а при остановке снижения или повышении ставки доходность вкладов может, наоборот, вырасти.

На рынке уже встречаются и ставки под 25–30% годовых. Правда, речь идет о специальных краткосрочных предложениях и небольших суммах. Например, на «Финуслугах» можно найти вклад с доходностью до 30% на срок около месяца при размещении 10–50 тысяч рублей. Как правильно воспользоваться ситуацией и приумножить свои сбережения? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Эльвира Белозорова.

- В сентябре Центробанк принял решение пока не снижать ключевую ставку, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что летний рост цен оказался не разовым инфляционным всплеском, а фактором с продолжительным эффектом, - напомнила эксперт. - Соответственно банки начали наперебой конкурировать за денежные средства вкладчиков. Но ставки от 20% предлагают лишь по краткосрочным вкладам, к тому же такие вклады ограничены по сумме (часто – до 50000 рублей). Поэтому это не долгосрочная история. Хотя у тех, кто располагает свободными деньгами, появилась возможность дополнительно заработать несколько тысяч рублей, оформив вклады в нескольких банках под максимальный процент.

Если говорить о долгосрочной стратегии инвестирования, то, по словам эксперта, лучше диверсифицировать сбережения.

- Часть свободных средств разумно поместить в банк на 3-6 месяцев, чтобы зафиксировать повышенную краткосрочную ставку, которую сейчас дают банки. А чтобы застраховаться от дальнейшего снижения ставок по вкладам (потому что мы прекрасно понимаем, что, наверное, к весне 2027 года цикл снижения ключевой ставки снова продолжится) и, соответственно, зафиксировать высокую доходность на перспективу нескольких лет, другую часть своих денежных средств имеет смысл положить уже на более длительный срок, подобрав наиболее выгодные предложения.

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