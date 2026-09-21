Вопрос дня: Что показали нынешние выборы в Государственную Думу?

В России состоялись трехдневные выборы в Государственную Думу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В России состоялись трехдневные выборы в Государственную Думу. Сайт KP.RU много писал об их результатах, главных выводах и о том, что изменится в нашей стране. И теперь "Комсомолка" решила выяснить у россиян, а что для них показали нынешние выборы в Госдуму?

Яков Чернышов, директор Центра гражданских инициатив «Луганский единый фронт помощи»:

- Особенно важно, что среди депутатов много ветеранов СВО. Это реальное укрепление народного представительства. Те, кто с оружием в руках защищал интересы России, теперь будут отстаивать их в законотворческой работе. Их опыт, понимание жизни простых людей и преданность Отечеству бесценны.

Лев Лещенко, народный артист РСФСР:

- Выборы показали, что у нас прекрасно налажен процесс голосования. Людям было важно прийти и отдать свой голос.

Мы с женой живем за городом, чтобы проголосовать, приехали в Москву на Смоленскую, где прописаны. В моем избирательном округе всё было организовано идеально.

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, экс-глава Дагестана:

- В моем родном Дагестане за «Единую Россию» проголосовали 74% избирателей, явка была почти 90%. У нас люди организованные, ответственные и с большим уважением относятся к президенту страны.

Вспомните, когда Владимир Владимирович был председателем правительства, в 1999 году, международные террористы во главе с Басаевым, Хаттабом оказались в Дагестане, думая, что республика их поддержит. А дагестанцы встали как один за Россию, за Родину.

Андрей Вовк, телеведущий, Нижний Новгород:

- Выборы отличились очень высокой явкой. Что свидетельствует: россиянам удобно трехдневное и электронное голосование, ему доверяют, к нему привыкли.

Но самое главное - выборы показали сплоченность народа вокруг власти во времена, когда мы видим внешнюю угрозу со стороны так называемого коллективного Запада. Дефицит бензина, атаки беспилотников, кризисные явления в экономике - люди связывают это с внешним врагом.

Олег Евтеев, управляющий таксопарком в Москве:

- Вот что заметил: выборы перестали быть шоу. Я голосовал в школе у дома. Пришел на участок и спрашиваю: «Есть буфет?» А его нет!

С детства помню, как с родителями ходили булочки покупать на выборах. Еще раньше школьники поделки свои продавали. А сейчас выборы - особенно серьезная история. Избиратели это прекрасно понимают.

Николай Калиткин, ветеран спецгруппы «Альфа» КГБ СССР:

- Я пришел на участок на юго-западе Москвы. И там с удивлением увидел очередь, как в былые годы в Мавзолей. А победил на этих выборах тот, кто и должен был победить.

Лариса Холтобина, Музея юных защитников Родины, Курск:

- Выборы показали огромную заинтересованность людей в судьбе страны, особенно, со стороны молодежи. Наш город особенный, прифронтовой, и молодежно-патриотическое движение очень развито, в нем активно участвуют ветераны СВО. Очень много людей пришло голосовать - даже в очереди постояли мы с мужем. И атмосфера праздничная была у нас на избирательном участке — концерты, выставки, дети в нарядных костюмах...

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