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Звезды22 сентября 2026 20:47

Исцелившаяся от рака дочь Владимира Машкова сделала душераздирающее заявление об отце

Дочь Владимира Машкова сделала заявление об отце
Ольга ЛИБГАРДТ
Мария Машкова рассказала, когда сменит фамилию

Мария Машкова рассказала, когда сменит фамилию

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единственная дочь Владимира Машкова сделала душераздирающее заявление. Марию Машкову спросили, почему она до сих пор носит фамилию знаменитого актера, а не возьмет фамилию мужа Александра Слободяника. 41-летняя актриса честно ответила публике.

Мария Машкова не общается с отцом Владимиром Машковым четыре года. Она живет в США с мужем Александром Слободяником и двумя дочерьми -16-летней Стефанией и 14-летней Александрой. Актриса не стала брать фамилию супруга-музыканта. А на днях рассказала, почему до сих пор носит фамилию знаменитого родителя.

Многие требуют, чтобы Мария взяла фамилию матери - актрисы Елены Шевченко или мужа, а некоторые и вовсе пишут, что "без фамилии отца она никто". Машкова призналась, что эта тема стала для нее особенно болезненной.

Она заявила, что фамилия Машкова - это не просто формальность. По словам актрисы, она буквально стала ее именем задолго до того, как Машков превратился в суперзвезду.

Мария много лет живет в США

Мария много лет живет в США

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

"Мои друзья в детстве называли меня Машковой. Привет, Машкова, пошли гулять, Машкова. Моя фамилия быстро превратилась в мое имя", - рассказала актриса.

Также она отметила, что имя Маша придумал для нее именно отец. Изначально мама хотела назвать ее Федорой. Этот факт, по ее признанию, делает фамилию и имя неразрывно связанными с отцом.

Мария подчеркнула, что за годы брака у нее ни разу не возникало мысли взять фамилию супруга. "Просто потому что я знала, что моему папе очень важно, что его дочь - Маша Машкова. Насколько мне известно, его единственная дочь именно Маша Машкова", - объяснила она.

После этого женщина назвала единственное условие, при котором готова отказаться от своей фамилии. "Если папа сам скажет мне: «Ты позоришь мою фамилию, смени», я, скорее всего, ее сменю. Но делать это по просьбе разгневанных комментаторов я точно не буду. Я могу не общаться со своим отцом. Мы можем вообще с ним никогда больше не увидеться, не поговорить. Но перестать быть его дочкой я не могу. И если честно, не хочу", - сказала, как отрезала, звезда сериала "Не родись красивой".

Владимир Машков просил дочь вернуться в Россию

Владимир Машков просил дочь вернуться в Россию

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее артистка рассказала о серьезном испытании, которое пережила. Актриса призналась, что у нее обнаружили рак щитовидной железы. Она перенесла операцию, о которой теперь ей напоминает шрам на шее.

"Операцию я делала в Москве. Совершенно уникальный хирург умудрился через такой очень небольшой надрез вытащить очень большую щитовидную железу. Там оказался рак. Но рак щитовидной железы на ранних стадиях очень хорошо поддается лечению", - поведала артистка.