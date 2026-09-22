Исцелившаяся от рака дочь Владимира Машкова сделала душераздирающее заявление об отце

Мария Машкова рассказала, когда сменит фамилию Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единственная дочь Владимира Машкова сделала душераздирающее заявление. Марию Машкову спросили, почему она до сих пор носит фамилию знаменитого актера, а не возьмет фамилию мужа Александра Слободяника. 41-летняя актриса честно ответила публике.

Мария Машкова не общается с отцом Владимиром Машковым четыре года. Она живет в США с мужем Александром Слободяником и двумя дочерьми -16-летней Стефанией и 14-летней Александрой. Актриса не стала брать фамилию супруга-музыканта. А на днях рассказала, почему до сих пор носит фамилию знаменитого родителя.

Многие требуют, чтобы Мария взяла фамилию матери - актрисы Елены Шевченко или мужа, а некоторые и вовсе пишут, что "без фамилии отца она никто". Машкова призналась, что эта тема стала для нее особенно болезненной.

Она заявила, что фамилия Машкова - это не просто формальность. По словам актрисы, она буквально стала ее именем задолго до того, как Машков превратился в суперзвезду.

Мария много лет живет в США Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

"Мои друзья в детстве называли меня Машковой. Привет, Машкова, пошли гулять, Машкова. Моя фамилия быстро превратилась в мое имя", - рассказала актриса.

Также она отметила, что имя Маша придумал для нее именно отец. Изначально мама хотела назвать ее Федорой. Этот факт, по ее признанию, делает фамилию и имя неразрывно связанными с отцом.

Мария подчеркнула, что за годы брака у нее ни разу не возникало мысли взять фамилию супруга. "Просто потому что я знала, что моему папе очень важно, что его дочь - Маша Машкова. Насколько мне известно, его единственная дочь именно Маша Машкова", - объяснила она.

После этого женщина назвала единственное условие, при котором готова отказаться от своей фамилии. "Если папа сам скажет мне: «Ты позоришь мою фамилию, смени», я, скорее всего, ее сменю. Но делать это по просьбе разгневанных комментаторов я точно не буду. Я могу не общаться со своим отцом. Мы можем вообще с ним никогда больше не увидеться, не поговорить. Но перестать быть его дочкой я не могу. И если честно, не хочу", - сказала, как отрезала, звезда сериала "Не родись красивой".

Владимир Машков просил дочь вернуться в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее артистка рассказала о серьезном испытании, которое пережила. Актриса призналась, что у нее обнаружили рак щитовидной железы. Она перенесла операцию, о которой теперь ей напоминает шрам на шее.

"Операцию я делала в Москве. Совершенно уникальный хирург умудрился через такой очень небольшой надрез вытащить очень большую щитовидную железу. Там оказался рак. Но рак щитовидной железы на ранних стадиях очень хорошо поддается лечению", - поведала артистка.