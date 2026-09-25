У Аллы Пугачевой новые проблемы с лицом: певица вызвала оторопь

Алла Пугачева сходила на концерт Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева недавно вернулась на Кипр из Латвии, где провела половину лета. Примадонна отечественной эстрады, похоже, восстановилась после несчастного случая и перелома шейки бедра, из-за которого была прикована к постели четыре месяца. В Лимасоле Алла Борисовна посетила концерт солиста группы Modern Talking Томаса Андерса. Вот только с лицом артистки возникли новые проблемы.

Алла Пугачева с младшей дочкой Лизой повеселилась на концерте Томаса Андерса. Они танцевали и подпевали артисту.

После выступления 77-летняя пенсионерка и ее наследница пообщались с кумиром 80-х. Немецкий поп-певец поделился фотографиями со встречи.

У Примадонны пропал нос Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Какая особая честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева посетила мой концерт на Кипре со своей дочерью Лизой. Очень особенная встреча с одной из самых значимых артисток в Восточной Европе за последние 50 лет. Мое уважение! Спасибо, дорогая Алла и дорогая Лиза за этот незабываемый момент!" - подписал снимки солист Modern Talking.

Томас, Алла Борисовна и Лиза в кадре улыбались и излучали счастье. Правда, поклонники обратили внимание на изменившееся лицо Примадонны. Оно приобрело размытые четы. Кроме того, с него внезапно пропал нос.

"Когда фильтров хватило только на Аллу Борисовну. Ну, немного и Лизе Галкиной перепало", "Как она умудряется так размазать изображение. Постыдилась бы", "Где нос?", "Пугачевой пол-лица ластиком стерли, изуродовали", - пишут оторопевшие поклонники.