Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался 3 октября, на 87 году жизни. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press.

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался на 87 году жизни. Смерть телеведущего, которого россияне и жители других постсоветских стран запомнят по «сеансам исцеления», подтвердила его жена Гулизар. От чего умер Анатолий Кашпировский и какие слухи окружали его перед смертью – читайте в материале KP.RU.

От чего умер Анатолий Кашпировский

Кашпировский умер в 6:45 утра, и, по словам его директора Сергея Рудых, смерть наступила очень неожиданно. Незадолго до этого психотерапевта госпитализировали из-за резкого падения давления. Через три дня в больнице он скончался.

«Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется», – приводило слова Рудых ТАСС.

Точная причина смерти Кашпировского пока не названа. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Рудых опроверг домыслы о том, что «экстрасенса» не стало из-за проблем с сердцем. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов говорил в беседе с журналистами, что Анатолий Кашпировский умер от комплекса заболеваний, среди которых в том числе был сахарный диабет.

«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», – приводило слова Дворцова РИА Новости.

Позднее племянник Кашпировского Юрий Мамаев заявил: «целитель» умер от рак желудка четвертой степени с метастазами во внутренних органах, в том числе – в легких и мозге.

«У него была полиорганная недостаточность, то есть то состояние, которое является непосредственной причиной смерти больного при онкологическом заболевании… У него отказали органы в результате того, что эти органы были поражены онкологическим процессом, поражены метастазами», – приводит слова Мамаева РИА Новости.

В беседе с KP.RU жена Кашпировского Гулизар так ответила на вопрос о том, болел ли «экстрасенс» в последнее время:

«Это уже не имеет значения. О дате похорон мы всем сообщим, его директор сообщит. Сейчас с нами рядом близкие».

Кашпировский с третьей женой Гулизар. Фото: СОЦСЕТИ.

Что происходило с Анатолием Кашпировским в последнее время

За несколько месяцев до смерти журналисты писали, что Кашпировский якобы перенес экстренную операцию и у него нашли злокачественную опухоль. Родные опровергали такие новости и уверяли – с психотерапевтом все в порядке.

«И про операцию, и про опухоль – все вранье. Прекрасно чувствует человек себя. Больницы не было и операции тоже. Как и то, что у него отняли квартиру. Никто ни у кого квартиры не отнимал», – говорила в беседе с KP.RU жена Кашпировского Гулизар.

В этом доме в Митино много лет жил Анатолий Кашпировский. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Так, в частности, она прокомментировала новости о том, что телеведущий остался без денег и квартиры. Якобы он переписал жилье на молодую жену, которая младше него на 33 года.

«В Москве дома у себя (сейчас находится). Со мной находится. [...] Он никуда не ходит: ни на первый канал, ни на второй, если вы заметили. Не дают человеку спокойно жить. Знаете, всякие болезни приписываются. Всякую чушь приписывают. Ну, это же некрасиво», – отмечала Гулизар.

Квартира Кашпировского расположена в обычной многоэтажке. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Кашпировский много лет жил в Митино. Журналист KP.RU тогда расспрашивал соседей, что они слышат о его здоровье. Женщины отмечали, что «целитель», несмотря на возраст, остался приветливым и обаятельным: шутил и смеялся с ними, выходил на люди в черной одежде и красил волосы – тоже в черный. Но в последнее время его видели болезненным и худым.

«Он совсем никакой уже, такой больной… Врач часто приезжает к ним. Сам он не выходит. Недавно в больнице был. До этого еще выходил на улицу, месяца два назад я его последний раз видела, после больницы не выходит. Совсем старенький стал, похудел сильно», – отмечала одна из соседок.

После всех дрязг вокруг мужа Гулизар обещала, что он выйдет в видеообращением. Но Кашпировский внезапно пропал. В частности, медиум в течение трех месяцев не появлялся в соцсетях с новостями и никакого обращения о здоровье не делал.

«Мы не выходили на прямой эфир, потому что уезжали из страны на отдых. Мы пока не будем говорить, куда уезжали. Ждите информацию от Анатолия Михайловича. Все у него нормально. Не переживайте», – так отметила Гулизар в беседе с KP.RU в сентябре 2026 года.

Анатолий Кашпировский в аэропорту. Фото: СОЦСЕТИ.

Позже директор психотерапевта Сергей Рудых заявил, что никакого обращения Кашпировский делать не будет – он занимается маленькой дочкой и хочет посвятить время семье, «просто тихонечко пожить».

«Вы хотите, чтобы он каждый раз выходил и говорил: «Здрасьте, у меня не рак»? Он не хочет. [...] Анатолий Михайлович вообще следит за своим здоровьем. Каждое утро он спускается по лестнице с 13 этажа, а потом поднимается. Он тягает 32-килограммовые гири. Спорт в его жизни имеет первостепенное значение», – отмечал Рудых.

В последнее время Кашпировский занимался маленькой дочкой и посвящал время семье. Фото: Кадр видео.

Это заявление директор делал тоже в сентябре 2026 года. А 3 октября Кашпировского не стало. Как отмечают в окружении, незадолго до смерти он был погружен в работу, писал книгу и планировал возможные встречи и гастроли.

Церемония прощания с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Чем знаменит Кашпировский

Анатолий Кашпировский ворвался в жизнь граждан Советского Союза в конце восьмидесятых годов с передачей «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» на Центральном телевидении. Миллионы зрителей бежали к телевизору в назначенный час, чтобы приобщиться к «сеансу исцеления».

Работа психотерапевта вызывала споры: с одной стороны, человек с медицинским образованием, а с другой – работает по сомнительным методикам, которую небезосновательно считают лженаучной. В частности, Кашпировского штрафовали за занятие народной медициной. Тем не менее, сеансы «экстрасенса» собирали стадионы зрителей. На них шли за решением проблем. В нулевые и десятые годы Кашпировский почти полностью перешел к очным занятиям, а ближе к двадцатым – к занятиям в интернете.

Анатолий Кашпировский проводит массовый сеанс гипнотерапии для больных ожирением. Фото: ИТАР-ТАСС.

Кашпировский также занимался общественной деятельностью. В 1993 году он был избран в Госдуму РФ. Когда в 1995 году на Буденновск напали террористы Басаева, Анатолий Кашпировский вывел из больницы пять беременных женщин и 40 заложников.

В феврале 2024 года Кашпировский так описал состояние, которое у него осталось после десятилетий активной публичной деятельности: «Я в Америке сделал кучу ошибок. У меня была дурная такая страсть дарить. Еще до Америки я был в Кишиневе и подарил четырехкомнатную квартиру одной тетке. Ну что плохого? Я ничего за это не требовал. В Америке у меня полностью пропало все, что было, потому что я дарил, дарил. Помогал своим детям, переписывал на них все, а у них были мужья, жены и так далее. Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол».

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