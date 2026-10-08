31-летняя Лиза Арзамасова беременна третьим ребенком от 52-летнего Ильи Авербуха: перестала прятать живот

Илья Авербух на 22 года старше Лизы Арзамасовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Лизу Арзамасову и Илью Авербуха поздравляют с грядущим пополнением. 31-летняя звезда сериала "Папины дочки" рассекретила третью беременность и показала округлившийся живот.

Слухи о том, что Лиза Арзамасова ждет третьего ребенка от своего 52-летнего мужа Ильи Авербуха, ходили давно. Еще летом актрису засняли на детском празднике пятилетнего сына Льва и двухлетней дочери Лии в свободном платье. Молодая мамочка особо не скрывала округлившийся живот.

Меж тем сам Авербух тогда упорно опровергал слухи о третьей беременности Арзамасовой. "Нет, точно, 100% нет!" - уверял фигурист.

Но поклонников не проведешь. Люди обратили внимание, что хореограф был без молодой жены на свадьбе Жени Медведевой. Вероятно, как полагала публика, у актрисы токсикоз. Потому она и осталась дома.

И вот теперь Лиза рассекретила свое интересное положение. Она разместила в блоге видео с детьми. Актриса с сыном и дочерью веселилась. А беременный животик даже не пыталась скрыть.

Актриса беременна третьим ребенком Фото: кадр видео

Напомним, Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году, когда актрисе было 15 лет, ему - за 30. В 2020 году они поженились. Разница в возрасте - почти 22 года - тогда вызвала много шума. Через восемь месяцев после свадьбы актриса родила сына Льва. Дочь Лия появилась на свет в августе 2024 года. У Ильи также есть старший сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Ему уже 22 года, и, по словам Авербуха, он тепло относится к младшим брату и сестре.

Третий ребенок пары может родиться уже зимой или ранней весной 2027 года. В семье Авербухов в это время традиционно затишье в гастрольном графике. Недавно они переехали в новый особняк, где для будущего крохи подготовлена комнатка.

Хореограф обожает молодую жену Фото: Евгения ГУСЕВА.

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