Константин Хабенский с женой Ольгой Литвиновой Фото: Евгения ГУСЕВА.

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая светская премьера сказки «Морозко» Эдуара Бордукова, которая выйдет в широкий прокат уже 22 октября. Картину представили создатели и актеры: Елизавета Боярская, Артем Быстров, Виктория Серикова, Мария Канунникова и другие.

На премьере «Морозко» состоялся редкий выход 54-летнего Константина Хабенского с женой, 45-летней Ольгой Литвиновой. Пара скромно попозировала на дорожке и поспешила скрыться. Константин по традиции надел все тёмное: черный костюм он сочетал с такого же цвета футболкой. Плюс бессменная «спутница» актера — черная бейсболка.

Константин Хабенский с женой Ольгой Литвиновой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ольга выглядела стильно и элегантно. Актриса скомбинировала бордовую водолазку с актуальными брюками-кюлотами и черными лодочками. Также Литвинова осветлила волосы и надела очки в стильной черной оправе.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Исполнительница одной из главных ролей (сыграла ведьму) Елизавета Боярская появилась на дорожке без мужа Максима Матвеева. Для премьеры 40-летняя актриса выбрала алый костюм с удлиненным жилетом и брюками палаццо.

Елизавета Боярская Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Роли Настеньки и Марфушеньки исполнили актрисы Мария Канунникова и Виктория Серикова. Кстати, по сюжету новой сказки, снятой по мотивам советского кино — Настя и Марфа дружат. По словам актера Артема Быстрова, сыгравшего отца Настеньки, с советской сказкой у нового фильма общее разве что название.

Виктория Серикова и Мария Канунникова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мария Канунникова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Виктория Серикова Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Я отношусь к римейкам и переделкам с большим вопросом. Это всегда очень сомнительная история. Но прочитав этот сценарий, я понял, что это очень хорошая крепкая история. Отличия есть, и они разительные. Но лучше приходите в кино и посмотрите кино, и сами все увидите», — рассказал KP.RU Артем Быстров.

Артем Быстров с дочкой Марусей Фото: Евгения ГУСЕВА.

41-летний Быстров пришел на премьеру с женой Ксенией и 11-летней дочерью Марией, которую он зовет Марусей. У пары также есть младшая дочка, пятилетняя Александра.

Полина Диброва с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА.

Роман Товстик и Полина Диброва с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА.

Полина Диброва вышла на дорожку с сыновьями Федей и Ильей. 37-летняя Полина рассказала, что обожает советскую сказку «Морозко» и неоднократно ее пересматривала. А вот возлюбленный Дибровой, 52-летний Роман Товстик на дорожку не вышел, он поджидал ее уже в зале. На премьеру Товстик приехал с детьми — Анной, Артемом и Алисой.

Оскар Кучера с женой и дочкой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Еще среди гостей были замечены Оскар Кучера с женой и сыном, а также Аркадий Укупник с супругой Натальей.

Тина Канделаки Фото: Евгения ГУСЕВА.

Аркадий Укупник с женой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

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