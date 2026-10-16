Севиль пересмотрела фильмов и обрела дерзкую мечту: Певица хочет открыть музей своих вещей

Севиль объяснила, что относится к каждому наряду с особым трепетом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева призналась, что мечтает открыть собственный павильон для хранения сценических нарядов. Об этом артистка рассказала на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистами исполнительницу спросили, что она делает с платьями после выступлений и красных дорожек. Севиль объяснила, что относится к каждому наряду с особым трепетом. Причем одна и та же вещь вполне может появиться на публике повторно, хотя многое зависит от мероприятия.

Севиль призналась, что хочет открыть личный павильон вещей

«Мы можем, конечно, надеть платье во второй раз, зависит от тематики. Если это красная дорожка, то, скорее всего, это платье будет на красной дорожке жить всего лишь один раз. Может быть, мы его адаптируем в дальнейшем для других выступлений», — рассказала певица.

Тогда же Севиль призналась, что давно мечтает о собственном пространстве для хранения сценического гардероба. На эту идею ее вдохновил фильм о канадской певице Селин Дион. Оказалось, что у мировой звезды есть целый павильон, где собраны ее вещи. Подобную коллекцию хотела бы создать и солистка Artik & Asti.

«У меня есть мечта. Я посмотрела фильм „Селин Дион“. У нее целый павильон, где она хранит свои вещи. Это моя мечта. Я очень хотела бы. Сейчас они висят в шкафу. Каждое платье в кофре, подписанное, с фотографией, хранится архив», — поделилась исполнительница.

По словам артистки, ее команда бережно относится ко всем сценическим костюмам. Даже если платье больше не используется, избавляться от него никто не спешит. Более того, отдельные элементы одежды могут получить вторую жизнь в других образах.

«Мне бы очень хотелось отдать дань каждой вещи. Мы ничего не продаем, мы ничего не отдаем, потому что с каждой вещью связана очень большая история. Бывает такое, что вещь может быть многофункциональная, она потом деформируется со временем. Там, допустим, перья могут уйти в какую-нибудь эскизную историю», — объяснила Севиль.

При этом певица не исключила, что однажды ее коллекция станет доступна поклонникам. Например, артистка могла бы организовать выставку перед одним из своих концертов. Правда, с реализацией задумки она пока не торопится.

«В общем, это моя мечта. Для меня вещи имеют невероятную ценность, энергию артиста и, конечно, большую историю», — подчеркнула солистка Artik & Asti.

Ранее Севиль продемонстрировала один из своих уже знакомых поклонникам нарядов на закрытии фестиваля «Белые ночи» в Петербурге. Тогда певица появилась в эффектном серебристом платье, которое прежде надевала на юбилей «Русского радио» в 2025 году. Стилист Инобат Джалилова отметила, что похожий наряд есть в гардеробе Леди Гаги. По мнению эксперта, металлические оттенки особенно удачно сочетаются с внешностью Севиль, поэтому повторный выход оказался вполне успешным.

В августе исполнительница удивила гостей открытия «Новой волны» в Казани необычным платьем пудрово-бежевого цвета. Наряд отличался глубоким вырезом практически до талии и крупным декоративным цветком на боку. Образ дополняли длинные серьги и сложная прическа с графическим узором. Стилист Яна Блиндер назвала этот выход одним из самых авангардных на мероприятии, отметив удачное сочетание деталей.

На закрытии того же фестиваля Севиль предстала перед публикой уже в совершенно другом образе. Артистка выбрала черное вечернее платье с высоким разрезом и крупным серебристым украшением на талии. Дизайнер Никита Карстен высоко оценил ее выбор, обратив внимание на необычную декоративную деталь. По словам эксперта, певице удалось создать эффектный наряд без излишнего количества украшений и сложных элементов.

Кроме того, летом Севиль появилась на музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» в сверкающем сиреневом платье. Облегающий наряд украшали многочисленные пайетки и широкие оборки в области талии. Дополняли образ длинные серьги с кристаллами, гладкая прическа и выразительный макияж. Особенно внимание гостей привлекли пышные декоративные элементы, которые придавали платью дополнительный объем.