Прекрасно разбирается в экономике, воспитывает ребенка: подробности жизни и работы Ирины Окладниковой, которая станет вице-премьером

Ирина Окладникова прошла в министерстве достаточно долгий путь. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

На должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства рекомендована первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

- Это профессионал очень высокого уровня, человек, который дотошно разбирается во всех направлениях своей работы, - рассказал «Комсомольской правде» советник министра финансов России Владимир Назаров. - В вопросах, которые докладывались на уровне правительства, она доходила до самых деталей, сама во все вникала, в суть каждого вопроса, в состояние каждой отрасли экономики. Очень глубокий профессионал.

Ирина Окладникова прошла в министерстве достаточно долгий путь — была и замдиректора департамента и директором, потом замминистра, отметил собеседник.

- На посту руководителя департамента, например, она курировала финансирование отраслей реального сектора экономики — это промышленность, сельское хозяйство, - уточнил Назаров. - А на должности первого заместителя министра финансов курировала бюджетный процесс. Не какие-то отдельные отрасли или направления, а весь бюджет в целом. Соответственно, она очень хорошо разбирается во всех отраслях экономики. Практически все, что финансируется государством, проходило через ее руки.

В зону ответственности Окладниковой помимо промышленности и агропрома входили также цифровая экономика, связь, транспорт, строительство, экология и природопользование. При назначении на должность первого замминистра в 2024 г. говорилось также, что в круг ее обязанностей войдет поддержка малого и среднего предпринимательства. Занималась она и внедрением искусственного интеллекта в работу Минфина.

Советник главы минфина обратил внимание еще на одну деталь.

- Правительство, образно говоря, работает как единый оркестр, как единая команда. Так вот, Ирина Андреевна не из тех, кто будет в этом оркестре играть свою партию, диссонирующую с общей мелодией. Она — командный игрок, - подытожил Назаров.

СПРАВКА «КП»

Ирина Окладникова родилась 3 ноября 1984 года в Красноярске. В 2006 году окончила Красноярский государственный университет по специальности «Мировая экономика». А в 2014 г., уже работая в Москве, - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) — по специальности «Юриспруденция».

Работать в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Ирина Овсянникова начала еще до защиты диплома. А в 2012 г. перешла в Минфин РФ, где начала с работы в отделе промышленности гражданского назначения, который потом возглавила. В 2016 г. высшла на более высокий руководящий уровень - получила должность замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, а в 2018 г. возглавила департамент. В 2020 г. - новый взлет: должность замминистра финансов России, а спустя еще четыре года — первого замминистра.

В декларации за 2021 год Ирина Окладникова указала, что у нее есть ребенок. Сведений о муже не приводилось. Имеется квартира и автомобиль Lexus NX 200. Годовой доход составлял 10,7 млн руб. Более поздние сведения не обнаружены.

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