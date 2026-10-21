ДТЭК отчитался о частичном обесточивании Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Печерского районов Фото: REUTERS.

Вечером 20 октября киевское метро встало на всех трёх линиях. Замерли эскалаторы, в тёмном переходе на «Святошино» светились только экраны телефонов. Через несколько минут Кличко сообщил о попадании в энергообъект Шевченковского района. Минобороны назвало его по имени — подстанция ПС-330 «Нивки».

Разбор ударов по Украине 21 октября 2026 года

«Нивки» — магистральный узел «Укрэнерго» на улице Стеценко. Сюда по линиям 330 киловольт приходит ток от станций, здесь его понижают и раздают по правому берегу. Поэтому после удара гаснут сразу районы.

Фото: REUTERS.

Так и вышло. ДТЭК отчитался о частичном обесточивании Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Печерского районов. У «Лукьяновской» и «Шулявской» встали трамваи и троллейбусы. На правом берегу упало давление воды: насосы водоканала, как выяснилось, тоже работают от розетки. К утру компания добавила аварийные отключения в Святошинском районе и в Бучанском районе области, остальным оставила графики.

А графики теперь — по семь с лишним часов без света в сутки. На среду «Укрэнерго» объявило почасовые отключения с шести утра до полуночи и, что для нас важнее, ограничения мощности для промышленности. Станкам в киевских цехах тоже выдают свет по расписанию — как чайникам. Минобороны, напомню, назвало подстанцию узлом, питающим предприятия ВПК и логистические центры столицы.

А графики теперь — по семь с лишним часов без света в сутки Фото: REUTERS.

Запасного узла у Киева нет. «Укрэнерго» только начало строить под городом ПС-330 «Западная», кабель от которой когда-нибудь протянут к тем же «Нивкам».

Метро за октябрь вставало уже не раз — 8-го, 10-го, теперь 20-го. Сам Зеленский насчитал 28 поражённых подстанций и других энергообъектов за одну только волну. Правительство распространило решение о преодолении последствий ЧС в энергетике на тепло, воду, канализацию, транспорт, связь и дата-центры. Кличко между тем второй год подряд советует киевлянам, у кого есть родня за городом, временно пожить у неё.

Метро за октябрь вставало уже не раз — 8-го, 10-го, теперь 20-го Фото: EAST NEWS.

Накануне просроченный президент пожаловался, что Москва отказалась от взаимного прекращения ударов по энергетике. Странно было бы иначе. Все лето его дроны летали по нашим НПЗ, а тишины захотелось, когда счёт пошёл на районы собственной столицы.

Все лето дроны летали по нашим НПЗ Фото: REUTERS.

Остальное из ночной сводки — в ту же логику. В Полтаве, по данным Минобороны, поражён склад беспилотников большой и средней дальности; местные паблики скупо пишут о пожаре в административном здании и «складских помещениях» сразу на двух локациях.

На подходе к Одессе — очередной сухогруз с военным грузом.

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