Украинцы считают, что Зеленский не ценит жизнь человека. Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

Мы продолжаем следить за драмой, которая разворачивается в Киеве, где к новой жизни «прифронтового» города – теперь приходится привыкать киевлянам, когда- то с насмешкой и презрением относящихся к жителям Донбасса. Еще не так давно известный своей ядовитой русофобией, журналист Дмитрий Гордон* предлагал дончанам пить собственную мочу вместо воды.

Но силу бумеранга отменить никто не может.

БЕГСТВО ИЗ КИЕВА

- У нас сейчас пол Киева практически без воды, или вода поступает очень ограниченно. А жители Подола и Левого Берега уже ходят с пятилитровками и ведрами на Днепр, как крестьяне в позапрошлом веке. Люди тянут баклажки в квартиры, где не работают лифты, - рассказывает знакомая киевлянка .

Большинство горожан заняты решением исключительно бытовых проблем: «ловят» свет, чтоб зарядить телефоны, успеть нагреть бойлеры, помыться… Все эти навыки уже есть.

- У нас теперь очень серьезная проблема возникла с общественным транспортом - на Левый Берег практически не ходит метро, причем автобусов, которые пустили через Северный мост и мост Патона катастрофически не хватает, или те идут переполненные до отказа. Ценность метро, которое строили еще при СССР, киевляне оценили вот только сейчас. Но опять же - никто не возмущается открыто. Вроде как все должны с пониманием относиться к трудностям - а как иначе? - рассказывает приятельница.

- Неужели пять лет так никто не ропщет, не пытается хоть как-то выразить протест против власти, которая их довела до жизни такой? - интересуюсь у подруги.

- А какой протест? У нас сейчас ругают по телевизору исключительно Трампа (причем больше, чем Путина), при этом поощряют хамские выходки Зеленского. И в едином порыве все наши медиа шлют проклятия в адрес США и Илона Маска.

- Киев действительно люди покидают, опасаясь еще чего-то более страшного, -интересуюсь также у подруги.

- Да, из Киева уезжают, но в основном едут те, кто не привязан особо к жилью, работе. Конечно, уезжают женщины, у которых на руках маленькие дети. В месяц из обычной группы детского сада забирают в среднем пять – шесть детей. Никто не хочет оставаться на зиму в неотапливаемых домах и в городе, где каждый день не умолкает тревога, бесконечно что- то летит на голову, дорожают продукты питания, лекарства ,- признается знакомая.

Разрушенное складское помещение, Киевская область. Фото: REUTERS.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ

В свою очередь украинцы все чаще теперь слышат слова «нейтральный статус» из уст политологов, журналистов, еще недавно активно разжигавших эту страшную войну за хорошие гонорары. Чувствуют, что чаша терпения людей медленно переполняется…

- Мы до какого, и чего «последнего» должны воевать? - риторически вопрошает знакомый политолог, житель Киева. - До последнего украинца, до последнего нашего металлургического завода, до последней ТЭЦ и станции метро? Война уже идет к концу и, мы в ней не побеждаем. Почему никто не говорит обществу, что у нас нет сил на затяжную войну нет ресурса «истощать» Россию за собственный счет? Нам нужен нейтральный статус, - резюмирует некогда респектабельный киевлянин, явно недовольный происходящим.

Однако, украинские власти эти рассуждения мало заботят. Верховная Рада Украины должна проголосовать за продление военного положения с 29 октября по 29 января 2027 года. И никто на Украине не сомневается - депутаты проголосуют «за».

КОГО ПОЙМАЮТ – «РОГА СКРУТЯТ»

- Продление военного положения - абсолютно бессмысленно, но оно не бессмысленно для власти и силовиков, - говорит знакомый киевлянин. - Из насильно бусифицированых моих товарищей только в 2026-м большинство сбежало в СЗЧ (дезертировало, - ред.), пробираясь оврагами. Некоторым удалось добраться домой, где они прячутся по сей день, а некоторых вернули обратно на фронт. Если кого найдут, то «рога скрутят» хлопцам, конечно.

Чуть ли не ежедневно, за дезертирство в стране возбуждают уголовные дела, которых, открыто, уже более трехсот тысяч. По словам украинца, на фронте все поняли, что погибать за сумасшедшего клоуна – не имеет смысла.

На днях прошел обмен пленными 270 на 270, а перед этим обменялись телами убитых, причем, потери военнослужащих со стороны Украины в десять раз превышают потери россиян- военнослужащих.

- Все же отлично понимают, что власть не ценит жизнь человека, а слушать заявления Зеленского о том, что слово «капитуляция» неприемлемо для украинцев - бесит сейчас еще больше. У нас же все полководцы и хотят «полковОдить», побеждать москалей, а то, что армия заканчивается - это до власти никак не доходит. Уничтожать свое население дальше и обогащаться на войне – цель наших «потужных», - делится своим мнением знакомый, описывая обстановку в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

ДАЖЕ НА «ЗОНЕ» ЕСТЬ ЗАКОНЫ

Неофициально всем понятно, что в стране более полумиллиона дезертиров, при этом садисты из ТЦК применяют все более зверские методы насилия при мобилизации.

Так в одном из военкоматов Волынской области военком угрожал…отрезать яички мобилизованному, но не рискнув применить нож - ударом ногой в пах размозжил мужчине детородный орган. Случаи жестокого насилия над мобилизованными украинцами известны даже Трампу.

- Психология украинских военкомов давно сродни поведению социальных маньяков и психопатов, - рассуждают сами украинцы в соцсетях. - Озверевших от безнаказанности, от нереальных, «жирных» денег. Все это основано на поддержке самого жуткого беспредела самим Зеленским. Они строят из себя «патриотов», а на самом деле - трусливые шакалы, которые панически боятся попасть на фронт и по-настоящему воевать в русскими.

- Даже на зоне есть законы, а в ТЦК их нет, - справедливо рассуждают украинцы.

Не менее жестоко и садистски себя ведут и украинские пограничники, которые продолжают издеваться на собственными гражданами при попытке тех бегства через границу. Так, например, всех шокировал случай, когда украинского беглеца спасли от гибели жители молдавского села, которым удалось «отбить» мужчину в буквальном смысле слова. Пограничники пытались ударить переплывавшего пограничную реку парня винтом моторной лодки, предварительно жестоко избив веслом...

- У нас война - это для нищебродов и бедных. То, что сейчас называется «бусификацией» -есть чистый криминал и к законной мобилизации не имеет отношения, - пишут украинцы в соцсетях, подтверждая, что мобилизация стала самым ненавистным явлением в умирающей стране.

На данный момент официально 1,5 млн граждан забронированы от мобилизации, причем власть считает, что эта цифра существенно превышает норму и поэтому снижает численность тех, кому положена бронь.

- Да, уже 1, 5 млн уложили в землю, может больше. Давайте еще миллион покалечим и уложим. Зеленский же сказал, что в отставку не пойдет, пока не победит, - прорываются все чаще голоса простых граждан.

Фото: REUTERS.

ИДТИ ПРОТИВ ВЛАСТИ - БЕССМЫСЛЕННО

- На самом деле, людям в одиночку очень страшно идти против произвола, как и нельзя еще открыто говорить о том, что большинство украинцев хочет мира и компромисса с Россией, - откровенно рассказывает знакомая о ситуации в стране.

И все же отчаяние толкает отдельных людей к действию. Так, например, в украинской столице выросло число нападений на военкомов с применением огнестрельного оружия. Широкий резонанс получил случай в Печерском ТЦК, столицы, где мужчина уложил из огнестрельного оружия шестерых - троих полицейских и троих военкомов.

Бурная реакция не заставила себя ждать. Нацист Корчинский, комментируя стрельбу в военкомате заявил, что все, кто противодействует ТЦК «должны оказаться в подвалах СБУ, потому что они есть соучастники российских оккупантов и коллаборанты». Украинцы же в ответ напоминают, что сам Корчинский, как известно, спрятал своего сына за границей…

- Мужик - смельчак. И он обязательно дождется окончания СВО, пусть даже в СИЗО, куда потом сядут его мучители, - пишут сочувствующие граждане в социальных сетях.

Однако власть только ужесточает мобилизацию - теперь неявка по повестке может обернуться штрафом от 17 до 25 тыс. гривен, блокировкой банковских карт и лишением водительских прав.

КИЕВ ЖДЕТ ФИНАЛА

- Вчера работали зенитки и было очень шумно, - описывает обстановку в городе киевлянка. - Выезжать на зиму на Западную Украину (что делали многие жители столицы в прошлые годы, - ред.) уже в какой-то степени бессмысленно. Потому что по ней тоже стало «прилетать». Мы никуда не поедем. Будем мыкаться в ожидании финала, - рассказывает знакомая.

В ее словах звучит главная надежда, о которой в городе не принято говорить вслух. Надежда, что развязка уже близко.

«За кого бы вы голосовали, если бы выборы прошли сегодня Буданова*, Билецкого*, Залужного, Порошенко*?», – все чаще проводят онлайн соцопросы в украинской столице.

При этом украинская власть, не успев «отстираться» от скандала с Польшей, после того, как Львовский горсовет предложил объявить 2027 ой год годом УПА** и Шухевича (командир УПА**), продолжает развивать свои кровавые исторические фантазии. В Киеве отважилась на создание за бюджетные 25 млн гривен сериала «Крылатые львы» об Украинской армии Галиции. Неважно, что в этой армии отродясь не было летчиков, как и самой авиации, главное - эффектно ошеломить население.

- Сложно представить, что может наснимать больной патриотический мозг, - справедливо полагают многие украинцы, мнение которых давно никто не спрашивает.

А чтоб уж граждане забыли про 9 мая навсегда, правительство Украины продолжит промывку мозгов, увеличив на 30 % бюджет Украинского института национальный памяти - открытого рассадника украинского нацизма еще с 2014 года.

«Я УЖЕ ПОЧТИ КАК ВОЛЧИЦА»

- Нам никто не хочет пояснить – как будут защищать столицу, ежедневно запугивают, не рассказывают куда же нам выехать из Киева. Да и кто даст гарантии, что россияне не ударят по Тернополю и Львову уже в ноябре? – возмущается киевлянка, которая рассказывает о себе, что вынуждена ходить пешком на девятый этаж из-за отсутствия света в квартире по восемь часов.

- Спасибо вам, Виталий Кличко, за то, что я похудела, но езжайте из Киева куда-нибудь, навсегда сами. Сегодня мое зрение в темноте развилось как у волчицы, которая должна добыть пропитание своим детям, ориентируясь в полной темноте. Мы приобрели просто уникальные навыки выживания за эти почти пять лет, - с хмурой решимостью добавляет женщина.

- Неуважаемая власть, валите отсюда, наконец, если вы не способны взять на себя смелость пойти на мирные переговоры с русскими, - пишет смелая киевлянка в социальных сетях.

К счастью, таких голосов становится все больше. К несчастью – пока их никто не собирается слушать…

*Внесены в список террористов и экстремистов.

**Запрещенная террористическая организация.

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