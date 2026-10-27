«Ворвались в прямой эфир, чуть не убили редактора»: жертвы описали погром на верном Вучичу сербском телеканале

Фото: REUTERS.
Во второй день после парламентских выборов в Сербии, на которых коалиция экс-президента Александра Вучича проиграла оппозиционному «Студенческому списку», его представители устроили погром в редакции лояльного Вучичу телеканала Informer TV. Уничтожили оборудование, громили все, что попадалось на пути и угрожали сотрудникам.
Сайт KP.RU дозвонился на Informer TV и узнал, что там творилось.
В программе «Студенческого списка», куда вошла весьма пестрая публика, от профессоров до артистов - восстановление свободы СМИ. Очевидно, в их понимании это выглядит как насилие над журналистами, которые поддерживали сербского президента. (Кстати, оппозиционная пресса при Вучиче работала).
«Сначала в течение часа толпа стояла снаружи, скандировали лозунги. Потом стали бить стекла и, выломав дверь, ворвались в редакцию, - рассказала KP.RU по телефону сотрудница коммерческой службы Informer TV. – Это случилось, когда наш владелец и главный редактор Драган Вучичевич вёл прямой эфир. Было очень страшно. Сейчас после эвакуации мы вернулись на работу».
Фото: REUTERS.
Вучичевича, по его словам, после погрома доставили в некое безопасное время в Белграде.
«Люди, которых на Западе называют блокировщиками фейковых новостей, пытались поджечь здание, - сообщил журналист. – У тех, что меня схватили, были ужасные лица, никогда не видел раньше столько ненависти в глазах. Если бы не камеры, которые снимали происходящее в студии, они убили бы меня».
Вместе с протестующими в здание ворвалась Деяна Хрка, мать одного из молодых людей, погибших в 2024 году при обрушении плохо отремонтированного навеса на вокзале в городе Нови-Сад. (Эта трагедия стала поводом для протестов, приведших к поражению Александра Вучича на выборах).
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Деяна устраивала голодовки и пикеты, стала иконой протестного движения. Президент приглашал ее к себе, лично просил прекратить голодовку, женщина отказывалась.
«Нам разбили камеры и компьютеры на десятки тысяч евро, - возмущается Драган Вучичевич. – А Деяна подошла ко мне и сказала: «Я позабочусь о том, чтобы с твоими детьми случилось то же, что с моим сыном, - я знаю, у тебя их пятеро».
Некоторые дети сотрудников телеканала в момент погрома находились редакции, где оборудована детская комната в помощь работающим родителям.
По словам Вучиевича, наряд полиции прибыл с опозданием: «Они и пальцем не хотели шевелить». Журналистов эвакуировали бойцы другого подразделения.
Фото: REUTERS.
Главный редактор звонил лидеру оппозиции и потенциальному новому премьеру Сербии, кардиологу Илии Срдановичу с тем, чтобы он унял погромщиков. Срданович хладнокровно попросил не отвлекать его от ужина.
«Всё это очень напоминает цветную революцию, сделанную британским лекалам, - комментирует ситуацию для KP.RU главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова. – Но в Сербии, в отличие от Украины после Майдана, всё еще действуют законы, а коалиция Вучича получила почти 40 процентов голосов. Тем не менее, проевропейские радикалы стараются запугать сербскую прессу по горячим следам после после неожиданного для нее поражения Вучича».
Когда скандал с погромом набрал обороты, «Студенческий список» был вынужден осудить насилие против журналистов.
Фото: REUTERS.
Реакция Вучича оказалась намного более резкой: «Мы наблюдаем беспрецедентное нападение на свободу слова… При этом Евросоюз молчит, все молчат – и журналистские союзы, и коллеги-новостники.
Если бы мы это сделали с N1или Nova S (оппозиционные каналы холдинга United Media – Ред.), нас назвали бы диктаторским режимом».
Между тем Общественное телевидение Воеводины - RTV - поспешило перекраситься. В прямом эфире принесло зрителям извинения за то, что канал «на многое закрывал глаза», не показал кадры празднования победы «Студенческого списка» на выборах в Сербии, а до этого «информация подавалась однобоко, освещение событий было некритичным».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Срочно звоните Путину!»: зачем президент Финляндии и премьер Норвегии вышли на связь с Кремлем
«Грязная работа»: Вучича разъярило поражение на выборах в парламент Сербии
«Хотел всех обмануть»: названа главная ошибка Вучича, из-за которой он проиграл выборы в Сербии