«Ворвались в прямой эфир, чуть не убили редактора»: жертвы описали погром на верном Вучичу сербском телеканале

Люди устроили погром после победы «Студенческого списка» на парламентских выборах Фото: REUTERS.

Во второй день после парламентских выборов в Сербии, на которых коалиция экс-президента Александра Вучича проиграла оппозиционному «Студенческому списку», его представители устроили погром в редакции лояльного Вучичу телеканала Informer TV. Уничтожили оборудование, громили все, что попадалось на пути и угрожали сотрудникам.

Сайт KP.RU дозвонился на Informer TV и узнал, что там творилось.

В программе «Студенческого списка», куда вошла весьма пестрая публика, от профессоров до артистов - восстановление свободы СМИ. Очевидно, в их понимании это выглядит как насилие над журналистами, которые поддерживали сербского президента. (Кстати, оппозиционная пресса при Вучиче работала).

«Сначала в течение часа толпа стояла снаружи, скандировали лозунги. Потом стали бить стекла и, выломав дверь, ворвались в редакцию, - рассказала KP.RU по телефону сотрудница коммерческой службы Informer TV. – Это случилось, когда наш владелец и главный редактор Драган Вучичевич вёл прямой эфир. Было очень страшно. Сейчас после эвакуации мы вернулись на работу».

Сначала толпа стояла снаружи, скандировали лозунги. Потом стали бить стекла и, выломав дверь, ворвались в редакцию Фото: REUTERS.

НЕНАВИСТЬ В ГЛАЗАХ

Вучичевича, по его словам, после погрома доставили в некое безопасное время в Белграде.

«Люди, которых на Западе называют блокировщиками фейковых новостей, пытались поджечь здание, - сообщил журналист. – У тех, что меня схватили, были ужасные лица, никогда не видел раньше столько ненависти в глазах. Если бы не камеры, которые снимали происходящее в студии, они убили бы меня».

Вместе с протестующими в здание ворвалась Деяна Хрка, мать одного из молодых людей, погибших в 2024 году при обрушении плохо отремонтированного навеса на вокзале в городе Нови-Сад. (Эта трагедия стала поводом для протестов, приведших к поражению Александра Вучича на выборах).

В здание ворвалась Деяна Хрка, мать одного из молодых людей, погибших в 2024 году при обрушении плохо отремонтированного навеса на вокзале в городе Нови-Сад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Деяна устраивала голодовки и пикеты, стала иконой протестного движения. Президент приглашал ее к себе, лично просил прекратить голодовку, женщина отказывалась.

«Нам разбили камеры и компьютеры на десятки тысяч евро, - возмущается Драган Вучичевич. – А Деяна подошла ко мне и сказала: «Я позабочусь о том, чтобы с твоими детьми случилось то же, что с моим сыном, - я знаю, у тебя их пятеро».

Некоторые дети сотрудников телеканала в момент погрома находились редакции, где оборудована детская комната в помощь работающим родителям.

По словам Вучиевича, наряд полиции прибыл с опозданием: «Они и пальцем не хотели шевелить». Журналистов эвакуировали бойцы другого подразделения.

Владелец и главный редактор Informer TV Драган Вучичевич Фото: REUTERS.

Главный редактор звонил лидеру оппозиции и потенциальному новому премьеру Сербии, кардиологу Илии Срдановичу с тем, чтобы он унял погромщиков. Срданович хладнокровно попросил не отвлекать его от ужина.

НАЧАЛИ ПЕРЕКРАШИВАТЬСЯ

«Всё это очень напоминает цветную революцию, сделанную британским лекалам, - комментирует ситуацию для KP.RU главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова. – Но в Сербии, в отличие от Украины после Майдана, всё еще действуют законы, а коалиция Вучича получила почти 40 процентов голосов. Тем не менее, проевропейские радикалы стараются запугать сербскую прессу по горячим следам после после неожиданного для нее поражения Вучича».

Когда скандал с погромом набрал обороты, «Студенческий список» был вынужден осудить насилие против журналистов.

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность территории перед зданием телеканала TV Pink в Белграде Фото: REUTERS.

Реакция Вучича оказалась намного более резкой: «Мы наблюдаем беспрецедентное нападение на свободу слова… При этом Евросоюз молчит, все молчат – и журналистские союзы, и коллеги-новостники.

Если бы мы это сделали с N1или Nova S (оппозиционные каналы холдинга United Media – Ред.), нас назвали бы диктаторским режимом».

Между тем Общественное телевидение Воеводины - RTV - поспешило перекраситься. В прямом эфире принесло зрителям извинения за то, что канал «на многое закрывал глаза», не показал кадры празднования победы «Студенческого списка» на выборах в Сербии, а до этого «информация подавалась однобоко, освещение событий было некритичным».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Срочно звоните Путину!»: зачем президент Финляндии и премьер Норвегии вышли на связь с Кремлем

На мать Вучича напали толпой

«Грязная работа»: Вучича разъярило поражение на выборах в парламент Сербии

«Хотел всех обмануть»: названа главная ошибка Вучича, из-за которой он проиграл выборы в Сербии