То, о чём Сводка Минобороны промолчала, Киев выдал сам Фото: REUTERS.

Утром украинские чиновники снова заговорили на птичьем языке. «Объект железнодорожной инфраструктуры». «Гражданская инфраструктура юга области». «Рекреационная зона». Сводка Минобороны переводит это на русский: вагонное депо, порт с катерами, сухогруз с поставками для ВСУ. А то, о чём ведомство промолчало, Киев выдал сам — остановленная ТЭС и полгорода без света в Луцке. 176 дронов за ночь, попадания — на 19 адресах.

Полтавская область

В 22:25 в Полтаве грохнуло. За «объектом железной дороги» из поста главы ОВА Виталия Дьяковнича скрывалось вагонное депо «Полтава», где, по данным Минобороны, ВСУ хранили и ремонтировали технику. На месте был пожар. Узел на магистрали Киев — Харьков, мастерская для всего, что уходит на восток.

Фото: REUTERS.

Одесская область

Олег Кипер, глава ОВА, отчитался про «объект ДТЭК» и «рекреационную зону»: частично разрушены четыре корпуса недействующей базы отдыха на юге области.

Конец октября, база закрыта. Кто там отдыхал — вопрос риторический.

Минобороны называет порт Вилково: два пункта дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянка катеров, их склад и портовая инфраструктура. Вилково — последний украинский городок в дельте Дуная, дальше только море и румынский берег. Удобная нора для тех, кто по ночам спускает лодки на воду.

Фото: REUTERS.

Черное море

Сухогруз, как уточняет ведомство, поразили на переходе: вёз в Одессу грузы для ВСУ. Ни названия, ни флага не раскрыто, украинская сторона молчит. А серия уже есть: 20 октября в Рени поразили три сухогруза под разгрузкой и ещё один — на пути в Одессу.

Волынская область

Луцк проснулся раньше будильника. В 04:40 — взрывы и работа ПВО, около семи — попадание, по данным местных каналов, в подстанцию. Полгорода без света, троллейбусы встали.

ТЭС без адреса

ДТЭК сообщил, что одна из её тепловых станций остановила генерацию, оборудование серьёзно повреждено. Какая именно — не уточняют. С начала СВО компания насчитала больше 230 атак на свои ТЭС.

Днепропетровщина

На Днепропетровщине — почти двадцать ударов по четырём районам. Среди адресов — Павлоград, тыловой узел донецкого направления, где тихих ночей не бывает.

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