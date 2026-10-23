«Противник 10 лет заливал город бетоном»: военкор рассказал, в чем особенность боев за Славянск

Военкор рассказал, в чем особенность боев за Славянск. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Неделю назад президент России Владимир Путин провел совещание, где начальник Генштаба и командующие группировками говорили, в том числе, об успехах в окончательном освобождении Донбасса. Приводились данные о движении в районе Славянско-Краматорской агломерации.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Дмитрием Кулько, военным корреспондентом Первого канала, который работает под Славянском.

ЗАНИМАЕМ ВЫСОТЫ

- Что происходит на Славянском направлении?

- Интенсивность боев под Славянском только растет. Сейчас очень важно для всех вернуться в этот город, - приводит слова Дмитрия Кулько KP.RU.

- Насколько близко удалось подойти к Славянску?

- В современном конфликте тяжело одной линейкой мерить, очень большая серая зона. Но я бы сказал, от 5 до 10 километров на разных участках удалось подойти к городу. Основные бои идут в так называемом восточном бастионе Славянска.

- Это где?

- Город Николаевка, форпост Славянска. Противник там постоянно контратакует, потому что понимает, как только мы возьмем этот город, у нас сразу будет прямая дорога по трассе в Славянск. Еще важнее высоты, которые его окружают.

- Там перепад большой?

- Примерно метров 100. И еще водораздел, канал Северский Донец – Донбасс. Его тоже нужно форсировать. Если говорить про высоты, то сейчас бОльшая часть этих хребтов уже под контролем наших войск. Это дает преимущество. Дает нам больше радиогоризонт для полетов дронов. Для того, чтобы резать логистику гарнизону ВСУ в Славянске.

Военкор "Первого канала" Дмитрий Кулько. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ФОРСИРУЕМ КАНАЛ

- И когда мы полностью возьмем контроль над высотами?

- Как на ладони будет весь город - Славянск в низине находится, и все подъездные дороги под контролем.

- Тяжело форсировать канал?

- Северский Донец – Донбасс в двух местах удалось уже форсировать. Здесь опытные командиры. Командир 123-й бригады «Самарканд», он прежде в 4-й бригаде служил, уже дважды организовывал форсирование этого канала. Первый раз на Часовярском направлении, второй раз под Константиновкой. И вот сейчас третий – под Славянском. Здесь сложнее, здесь он водой заполнен, потому что рядом Северский Донец, но, тем не менее, это уже удалось в двух точках. Это мощный плацдарм, трамплин для дальнейшего продвижения в Славянск.

ВСКРЫВАЕМ НОРЫ

- Когда говорят про Славянск - всегда рядом стоит Краматорск.

- Здесь с конкретными бригадами, с которыми воюешь, ты видишь довольно узкий участок, в нем разбираешься очень хорошо, а в соседних частях сложнее. Но каждый раз, когда говорят и про Славянск, и про Краматорск, и про Дружковку, принято считать, что противник их больше 10 лет заливал бетоном.

- Но это же, действительно, так?

- Да, там много тяжелой фортификации, лабиринтов. Но в реалиях современного боя она утрачивает актуальность, - эта тяжелая фортификация.

- Почему?

- Любой бункер, любая стационарная цель – это заранее пристреленная координата. Вопрос поражения этой цели – это вопрос количества FPV-дронов, ФАБов и вопрос времени. И как только противник сидит в этом бункере, как только наши войска его обнаруживают, туда наносятся такие сокрушительные удары, что там находиться невозможно.

ОТРАБОТАЛИ НА СЕМЕНОВКЕ

- Есть примеры?

- Семеновка. Это, по сути, район Славянска, восточный. В 2014 году там были самые тяжелые бои. Это такой перекресток, трасса на Харьков. Когда это оказалось в руках противника, ВСУшники сделали там долговременный блокпост, укрепрайон огромный. И сейчас противник покинул этот блокпост. Как только он встретился с нашими сокрушительными ударами, как только туда полетели ФАБы, FPV на оптоволокне начали летать каждые 10 минут, находиться там враг уже не смог . Он рассредоточился в соседние лесополки, в скрытые норы. Это в современном конфликте эффективнее.

- Но есть какие-то секретные блиндажи?

- Я в Константиновке это встречал. Это довольно большие подземные лабиринты. С одной стороны, блиндаж, где БПЛАшники противника могут находиться, с другой стороны, подземная точка запуска «птичек». Он может их, как из шахты, оттуда отправлять вверх и безопасно сидеть. Они опасны, неприятны, но под Константиновкой их взяли. Думаю, и здесь все получится. Все понимают, что, конечно, с освобождением Славянска киевский режим не падет мгновенно. Но также все понимают, что это такая важная военно-политическая, психологическая точка, такой переломный момент...

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