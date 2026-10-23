Песков: Умалять важность встречи лидеров России, Китая и США никто не собирается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы политобозревателя KP.RU Александра Гамова.

…- Дмитрий Сергеевич, в последнее время, вы, наверное, это заметили, «большую тройку» в составе Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, встреча которых наверняка состоится на саммите АТЭС в Шэньчжэне… Многие историки и даже политологи сравнивают с «большой тройкой»: Сталин – Черчилль – Рузвельт… Которая, как известно, решала проблемы мироустройства в годы войны. Как бы вы прокомментировали эти параллели? И как к ним относятся в Кремле?

- Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 23 октября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды».- Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США.

Но давайте не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство… И чтобы оно было абсолютно на взаимовыгодной основе, на основе взаимного уважения.

Именно так мы выстраиваем наши отношения с коллективным Югом, с мировым большинством. Именно так на этом базисе выстраиваются отношения в рамках БРИКС.

Поэтому говорить о том, что кто-то будет собираться и решать судьбы всего мира, ну, это не соответствует позиции президента Путина.

Но, конечно же, и умалять важность этой встречи никто не собирается.

ЧТО СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Как продвигается реализация договоренностей с США о поставках российского дизельного топлива? И когда ожидаются первые отгрузки?

Песков:

- По-моему, уже были сообщения из Минэнерго, что первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам, к своим покупателям. И дальше они ритмично будут продолжаться.

Вопрос:

- Вчера в комментарии Павлу Зарубину президент Владимир Путин сказал, что он согласен, что на трехсторонних переговорах в ноябре нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. Значит ли это, что эти переговоры, если они состоятся, могут стать четырехсторонними, то есть, включая европейских представителей? Или это исключается?

Песков:

- Вы знаете, ничего исключать нельзя априори. Но эти переговоры, о которых мы ведем речь, в Абу-Даби, которые запланированы на первую половину ноября, они будут в трехстороннем формате.

Да, действительно, президент обозначил тему переговоров, это вопросы безопасности для двух стран, для России и Украины… Уже после того, как осуществится выход на мирное урегулирование. Это одна из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование. Без нее комплексное решение невозможно, поэтому это такая очень серьезная тема для обсуждения.

Как, в какой композиции будет дальнейшее обсуждение, сказать сложно. Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно. Но начало этого обсуждения будет именно в трехстороннем формате.

Вопрос:

- В ЕС заявили, что не стремятся мешать мирным инициативам Трампа… И допустили назначение своего спецпосланника для участия в переговорах на украинском треке. Как потенциально отнесся бы Кремль к идее включения (европейского спецпосланника. - А.Г.) в дипломатический процесс, учитывая нынешнюю вовлеченность европейских стран в конфликт?

Песков:

- Это зависит от той позиции, с которой европейцы могли бы в этом принимать участие.

Вопрос:

- В западных СМИ появилась информация со ссылкой на некого американского чиновника о том, что освобождение Хаббарда не было жестом доброй воли со стороны России, и что, по сути, это был обмен, поскольку раньше был освобожден автор российского Telegram-канала Рыбарь, задержанный в Черногории. Можете вы это как-то прокомментировать?

Песков:

- Могу. Это не так.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Никитин: О закрытом небе в аэропортах, переходе судов под российский флаг и «детских местах» в такси

«Утраченные Киевом земли - не «их территория», это исторические земли России»: Владимир Путин напомнил о голосовании Донбасса и Новороссии за воссоединение с РФ

Момент истины для Трампа: названы шансы республиканцев победить на выборах в Конгресс США