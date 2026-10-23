Чудом избежавший судимости Наваи вернулся на сцену в России: Рэпер поднял ценник на выступление после скандала

График концертов Navai откорректировали — теперь в регионах новые даты, билеты разбирают в прогнозируемом для исполнителя темпе. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

31-летний Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) чудом избежал судимости в Казахстане.

На этой неделе автор и исполнитель вернулся домой в Москву. 23 октября стартовали продажи билетов на концерты в российских городах.

КАК NAVAI ПОДНЯЛ ГОНОРАРЫ

Как нам стало известно — с 23 октября 2026 года возобновили продажи билетов на гастрольный тур Navai по России, и на большой концерт в столице. График откорректировали — теперь у концертов Navai в регионах новые даты (вместо октября — ноябрь), билеты разбирают в прогнозируемом для исполнителя темпе. В Москве сольное выступление артиста перенесли на 8 ноября, билеты на танцпол продают по 5 тысяч рублей.

Как сообщили KP.RU в агентстве по организации мероприятий, пригласить Navai на частное мероприятие можно: гонорар за выступление варьируется в зависимости от площадки, региона. Старт от 5 млн рублей. Ранее было 4 млн.

Гонорар за выступление Наваи Бакирова варьируется в зависимости от площадки, региона. Сейчас старт от 5 млн рублей, ранее было 4 млн. Фото: Арина Антонова/ТАСС

По данным музыкального агрегатора TopHit, в сентябре треков Navai не было в топ-100, а по данным за октябрь песня Navai «Сгореть» из нового альбома «Фриковая дама» в топе: на прошлой неделе была на 44-м месте, 23 октября — на 40 месте в топ-100 по данным со всех музыкальных онлайн-платформ. Скандал по традиции провоцирует интерес в Сети к музыке артиста. Navai не только поет, он еще и автор, его треки в разные периоды били рекорды по прослушиваниям: «Птичка», «Пустите меня на танцпол», «Есенин», «Где ты теперь и с кем?» и некоторые другие. Для авторов и исполнителей, чьи песни долгое время держаться в чартах на музыкальном стриминге, это хороший источник заработка: за месяц можно заработать столько же сколько за концерт.

КАК NAVAI ПОВЕЗЛО

Напомним, что за минувшую неделю судьба Наваи Бакирова могла круто измениться, но ему повезло. Музыкант поехал на гастроли: спел в Бишкеке и отправился на арендованной машине в Астану, на очередной концерт. На пограничном пункте при въезде из Киргизии в Казахстан сотрудники полиции совместно с погранслужбой задержали Наваи Бакирова. Служебная собака отреагировала на машину с артистом. Провели досмотр, в салоне обнаружили пакет с веществом. С Наваи в арендованном автомобиле Mercedes следовали в Астану еще три человека, в том числе его концертный директор, и мужчина, на которого была оформлена аренда машины. Как сообщали казахстанских СМИ: экспертиза установила, что в пакете находилось 2,5 грамма наркотического вещества.

На пограничном пункте при въезде из Киргизии в Казахстан сотрудники полиции совместно с погранслужбой задержали Наваи Бакирова. Фото: Департамент полиции Жамбылской области

Возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств, подозреваемого Наваи Бакирова отправили в изолятор временного содержания, проводилось досудебное расследование. Судья Кордайского районного суда вынес решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова в виде содержания под стражей на два месяца — до 14 декабря 2026 года. Защита Бакирова прогнозировала для него большие шансы получить штраф, так как правонарушение совершено впервые и речь о небольшом размере наркотического вещества. Наваи вину не признал, потому что пакет был не при нем, а в арендованной машине. Артисту могло грозить от штрафа до исправительных работ, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Пока защита собирала положительные характеристики на музыканта, все решилось.

Уголовное дело о контрабанде наркотиков (по статье 286, ч. 1 УК Республики Казахстан) в отношении российского автора и исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям. Нереабилитирующие основания — обстоятельства при которых уголовное дело прекращают, но при этом человек не признается невиновным, дело закрывают не потому, что доказали — человек не совершал преступления, а по другим причинам, которые закон считает достаточным основанием для отказа от преследования.

В подразделении МВД республики Казахстан, в департаменте полиции Жамбылской области сделали заявление: «Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом. Иностранный гражданин выдворен за пределы страны».

Уголовное преследование Наваи в Казахстане прекращено, обвинительный приговор не выносили, судимости у артиста нет. Можно сказать — повезло. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Это значит, что уголовное преследование Наваи в Казахстане прекращено, обвинительный приговор не выносили, судимости у артиста нет. Можно сказать — повезло. На продажи билетов на концерты ЧП не повлияло — поклонники в прогнозируемом темпе покупают билеты: часть уже раскупили, на новых площадках продажи только стартовали. Тактика менеджмента артиста — не комментировать ЧП. Артист продолжит работать так, будто ничего не произошло. Репутационные риски он уже понес. Но удачное для Navai завершение ЧП в Казахстане позволит продолжит карьеру в прежнем режиме.

* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

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