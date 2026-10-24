Ранее Зеленский напомнил европейцам, что они зря думают, будто им удастся соскочить с темы поддержки Украины после окончания войны Фото: REUTERS.

Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит — именно это выражение украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский взял себе на вооружение в очередной раз в интервью ABC News. А похвалы в адрес себя любимого перемежал, как всегда, с жалобами на партнёров, в частности, США.

- В первые 48 часов войны на Ближнем Востоке страны использовали около 2 тыс. ракет, полученных от своих партнёров. Я получил от нашего стратегического партнёра 24 ракеты за последние 90 дней, - пожаловался он.

Про то, сколько ракет он получил ранее от партнёров, и куда все они подевались, он, как и следовало ожидать, не произнёс ни слова. Зато снова пожаловался, что США также не подписали разрешение на передачу Украине ракет-перехватчиков от европейских стран. Аргументацию американцев, что Украина у них не единственный покупатель ракет, что США осуществляют поставки союзникам, а также восстанавливают запасы в своих изрядно потраченных арсеналах, в Киеве не воспринимают. Зеленский продолжает требовать ракеты к ЗРК «Пэтриот» и в качестве гигантской уступки заявляет, что Украина просит противоракеты, исходя из соотношения одна противоракета на одну ракету, а не две к одной, как положено по нормативам. То есть для него не является аргументом даже то обстоятельство, что запрашиваемого количества противоракет на данный момент просто «нет в природе». И, вообще, американцы как-то не так его поддерживают, как он хотел бы.

Зеленский продолжает требовать ракеты к ЗРК «Пэтриот». Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Я чувствую то, что чувствую. Это не поддержка, — припечатал Зеленский американскую администрацию.

Заодно он отмёл в сторону все обвинения в неподобающем поведении.

- Я не всегда бываю вежливым. Но здесь как между друзьями, как в семье - нужно быть честным, не играть в игры. Я не играю в игры с Трампом. В этом моё отличие от Путина - я не веду с ним никаких игр. Я прямолинеен, честен, - превратил своё хамство в достоинство украинский «просрочка», превознося свою «честность», хотя лжёт на каждом шагу, на чём его постоянно ловят. - Лучше иметь таких партнёров, как я, — благодарных тогда, когда мы действительно это чувствуем, — чем благодарить каждую секунду и быть как Путин: очень благодарным, но как только вы отвернётесь — нож уже у вас в спине.

Столько гадить своим партнёрам и союзникам, сколько это делал украинский «просрочка», для одного человека, наверное, просто не под силу, но он старается вывернуться, пускаясь для этого на очередную ложь. Зеленский является прямо-таки ходячей иллюстрацией к известной поговорке: «Избави меня, Господи, от таких друзей, а с врагами я и сам справлюсь». Впрочем, себя Зеленский считает чуть ли не спасителем Украины и не намерен освобождать кресло президента, а разговоры про выборы — просто отвлекающий манёвр.

- Украине нужны сильная армия, сильный президент и сильный народ. Сегодня Украина не может позволить себе слабого президента. Иначе россияне нас съедят, — пафосно заявил Зеленский, очевидно, считающий самым сильным на Украине себя любимого.

Зеленский: Украине нужны сильная армия, сильный президент и сильный народ Фото: REUTERS.

Кстати, ранее «сильный президент» Зеленский напомнил европейцам, что они зря думают, будто им удастся соскочить с темы поддержки Украины после окончания войны. Уже всем, даже самым тупым адептам секты «просроченного» становится понятно, что бред про репарации от Москвы никогда не станет реальностью. А потому Зеленский возлагает все надежды на европейцев.

- Нашего собственного бюджета недостаточно, - нагло, простите, «прямолинейно и честно», выражаясь его языком, заявил «просроченный» и объяснил европейцам, как они должны продолжать финансирование Украины дальше. - Должно быть отдельное финансирование для восстановления страны, логистики, образования, возвращения украинцев, реабилитации и поддержки ветеранов — и отдельный бюджет для нашей армии и сил обороны.

Кушайте, господа союзнички, не обляпайтесь.

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