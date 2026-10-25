Виктор Бут: Макрон берет пример с Зеленского

Для Макрона пример Украины очень интересен и заразительный тем, что можно оставаться у власти бесконечно долго, нужно только придумать какую-то войну. Фото: REUTERS.

В пятницу, 23 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». Мы уже опубликовали на нашем сайте три примечательных отрывка. (см. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ) А сейчас - заключительный фрагмент…

В.Бут:

…- Александр, вот важный момент. Для нас теперь завершение этого конфликта (на Украине. - А.Г.) на наших условиях откроет абсолютно уникальный шанс уже сесть за стол переговоров, которые можно будет назвать Ялта 2.0. или - Новая Потсдамская конференция.

А. Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Виктор, а уже так называют. Правда, - трехстороннюю встречу, которая, возможно, в Майами состоится.

В.Бут:

- Если вспомнить, то и Ялта, и Потсдам были, в общем-то, тоже трехсторонние.

А.Гамов:

- Да.

В.Бут:

- Но там еще французы как-то затесались, на самом-то деле было три державы. (СССР, США, Великобритания. - А.Г.)

И здесь то же самое. И самое интересное… Что в своем комментарии сказал Песков? Что встреча в Майами на G20 не планируется. Почему? Потому что площадка G20 утратила свою актуальность.

А.Гамов:

- Нет, он так не сказал. Он сказал, что этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам. Потому что - есть приглашение Трампа. И у президента США мысль какая? Чтобы именно в декабре завершить военные действия.

В.Бут:

- Да. Смотрите, здесь все сходится.

Во-первых, трехсторонняя, почти уже согласованная встреча в Шэньчжэне в Китае. Это будет саммит АСЕАН (АТЭС по-русски).

А.Гамов:

- Это 18-19 ноября, Шэньчжэнь.

Депутат Госдумы Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В.Бут:

- Вот смотрите, в ноябре проходит в Шэньчжэне встреча, трое лидеров, китайский лидер - хозяин площадки - принимает гостей.

И естественно, такая встреча просится сама собой. Она бы состоялась в любом случае, но в этот раз они уже уделят ей особое внимание - и протокольное, и медийное.

И главной темой этой встречи будет обеспечение глобальной стабильности и системы новой международной безопасности.

А.Гамов:

- Это то, чего нет. Вы знаете, Виктор, мне еще какая ваша мысль понравилась, которую вы выразили в нашем «Русском дозоре Бута и Гамова»? Вот раньше, помните как? Путин поговорит с лидером Франции - Макроном, мы молчим, а они тут же расшифровывают это все и выдают в печать. Помните, были такие эпизоды? А сейчас мы синхронно - либо вместе Трамп и Путин сообщают о дизельной сделке (вспомните, это было в одно время)… Либо синхронно сейчас молчим, что же все-таки за предложения привез Уиткофф, какие предложения он, в свою очередь, получил от Путина. И это правильно.

В.Бут:

- Это очень хороший знак. Видите, тогда же Макрон изначально планировал делать эти утечки. У них же была спланированная провокация, чтобы не только нас унизить как-то публично… Но главное, во-первых, дать передышку киевскому режиму, что им удалось.

А после того, как мы пошли им навстречу, они просто сказали: «Ха-ха-ха-ха-ха, мы вас обманули, и мы теперь будем делать, что мы хотим».

Но дни того же Макрона во Франции сочтены. Мы видим, что и кризис в экономике, и протесты доделывают свое дело, французская революция уже на улицах.

Будем внимательно следить. Смотрите, протесты Франции также перекинулись и на Италию, и на Бельгию, и на Испанию.

А.Гамов:

- И на Грецию.

В.Бут:

- И на Грецию. А более того, в Албании до этого были протесты. Но они там проходили, будем так говорить, против того, что семья Трампа, а именно компании Кушнера, приобрели остров… На котором хотели сделать такой эксклюзивный курорт для миллиардеров, и это вызвало такое возмущение.

Но сейчас вот - и студенты... Интересно, что во Франции всегда была такая традиция, некий клапан на скороварке, который выпускал пар.

И мы видим, что во Франции традиция протестов сохраняется, но в этот раз что произошло? Да, изначально вышли протестовать студенты.

А.Гамов:

- Школьники.

В.Бут:

- Ну, по-нашему это школьники последних классов.

А.Гамов.

- Старшеклассники.

В. Бут:

- Они требовали, чтобы у них было достаточно учителей. Учителя просили, чтобы им повысили зарплату, создали все необходимые условия для обучения.

И эту инициативу перехватили разрушители, те, которые заинтересованы только в одном - чтобы порушить, чтобы разграбить.

Здесь очень много схожего с тем, что происходило в Америке с протестами Black Lives Matter(«Черные жизни имеют значение»), вы помните, еще 16-17-й год. Почему? Потому что акции были хорошо спланированы. Всем этим группам конкретно дали определенные районы, где бы они могли поживиться в качестве оплаты за протесты.

Поэтому разграбление магазинов, где там вынесли все эти марки, Louis Vuitton,всех остальных, они именно были как оплата этим протестантам, у которых нет какой-то политической окраски… Они ни левые, ни правые, для них главное - выйти и что-нибудь пограбить, набить карманы, уйти. Потом их опять закроют в своих резервациях, в этих районах и кварталах, куда полиция не ходит, и все опять на несколько лет придет в спокойствие.

Но в этот раз Европа, к сожалению, не может обеспечить хотя бы поддержание того уровня жизни, который был.

Инфляция, отсутствие, во-первых, работы для молодежи, большая молодежная безработица. Второе. Кризис, который был летом с тем, что жара, неурожай, он, конечно, сыграет свою роль.

И экономика, что во Франции, что в Германии, находится в таком предкризисном состоянии. Понятно, что для Макрона пример Украины очень интересен и заразительный тем, что можно оставаться у власти бесконечно долго, нужно только придумать какую-то войну.

А.Гамов:

- Может быть, Зеленский с них берет пример?

В.Бут:

- Нет, я бы сказал, наоборот, они берут пример с Зеленского. Представляете, вы как бы можете оставаться у власти,сколько хотите, и делать что угодно, главное – объявить военное положение.

И желательно, чтобы вам ваши партнеры стали так же активно помогать, как Зеленскому. Ведь договор был очень простой. Зеленский «откатывает» (так, на жаргоне) минимум 30%, иногда больше.

* * *

А.Гамов:

- Откаты, вы имеете в виду, Виктор?

В.Бут:

- Конечно. Он получил деньги, он должен чем-то поделиться со всеми. И поэтому все к нему ездят, он им отдает и наличные, и предоставляет другие услуги, финансирует все, что они хотят.

И они посмотрели, сказали: Зеленский-то умный парень, смотрите, как он Трампом манипулирует. Ведь он же Трампа разводит, как лоха на Привозе одесском.

Оказалось, что Трампа разводить какое-то время можно, но,в конце концов, Трампа обмануть до конца нельзя.

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