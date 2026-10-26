«Вот жаркое из индейки, вот компот из алычи»: чем кормят детей в российских школах и как родителям понять, все ли в порядке с меню

В школе дети проводят по полдня, многие остаются на дополнительные занятия и кружки. И горячий обед - это уже не только про “не сидеть голодным”, но и про здоровье вообще. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Школьное питание - больной вопрос многих родителей. Некоторых детей и дома попробуй накорми полезным. А уж в столовой, где основа основ - каши, - это задачка со звездочкой.

Между тем, решать ее надо. В школе дети проводят по полдня, многие остаются на дополнительные занятия и кружки. И горячий обед - это уже не только про “не сидеть голодным”, но и про здоровье вообще. Что же предлагают в школьных столовых? Доверять можно?

ОБЕСПЕЧИМ РАЗНОСОЛ!

В новостях читаем прекрасное: в Казани в меню добавили 12 блюд, среди которых ризотто, равиоли, паста "Римские каникулы", венгерский гуляш. В Екатеринбургском депобре хвалились, что в школах дают полезные бургеры, сэндвичи и роллы с горбушей. А в новосибирской школе № 220 готовят “суворовскую кашу” по рецепту прославленного полководца.

Новые веяния в питании вообще-то должны были ощутить ученики всех школ страны: с 1 сентября вступили в силу рекомендации Роспотребнадзора по включению в рацион учащихся рыбы и морепродуктов. В пресс-службе ведомства даже примеры привели аппетитные: “холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами".

И МАНКА, И ФРИКАСЕ

Неужели все это правда? На школьных сайтах сейчас вывешивают меню - типовое и на каждый день. Полезная вещь! Зашла первым делом на несколько сайтов казанских школ - очень хотелось порадоваться за детвору! Увы, ни равиоли, ни “Римские каникулы”, ни морепродукты мне не попались. А попались: жаркое из куриных грудок, макаронник “Ланч”, плов с говядиной или курицей, зразы из птицы с сыром, наггетсы рыбные или куриные. Тоже неплохо! На гарнир - каши, пюре, макароны. На первое - щи, рассольник, суп куриный или с рыбными консервами, борщ. Овощи и фрукты, сладкое (вафли, печенье, булочки). Варианты завтраков - каши (манная, рисовая), молочный суп, омлет, запеканка, блинчики, оладьи, булочка, йогурты. Напитки - чай, компот, морс, сок, какао.

Обзвонила знакомых мам, прошерстила форумы. В большинстве школ - похожие меню. В числе блюд-антигероев часто фигурируют разваренные пельмени, слипшиеся макароны, манка с комочками, “плевок кабачковой икры” и остывший чай - это дети есть отказываются, даже если сильно голодные. Правда, летели камни и в огород жалобщиков - за предвзятость: “Родители выложили фото: мол, вот чем детей кормят! На фото - овощное рагу. Мухоморчиками из помидорок его никто не украшает, но рагу - вкусное!”

А какие обнаружились жемчужины школьной кулинарии! Картофель, запеченный с красной рыбой, биточки из говяжьей печени, индейка с ананасами, фрикассе из куриных грудок, бризоль из курицы, свиные отбивные (комментарий мамы: “Я дома такие толстые отбивнухи не делаю!”), поджарка, гуляш из кальмаров, треска, фаршированный перец, мясо по-французски, оливье, греческий салат, шаурма, макароны с сыром. Повезло же некоторым!

КТО ГОТОВИТ?

Где-то есть свой пищеблок и еду готовят свои повара. Где-то привозят готовую еду в термосах или полуфабрикаты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Где-то есть свой пищеблок и еду готовят свои повара. Где-то привозят готовую еду в термосах или полуфабрикаты (те же наггетсы), а в школе разогревают. Это в школах, которые работают с подрядчиками на аутсорсе.

Для учеников началки (1-4 классы + льготники) есть бесплатный горячий завтрак. Это для всех, уже шесть лет работает федеральная программа. В некоторых щедрых муниципалитетах кормят бесплатно и среднюю школу, но это редкие птицы. А так 5-11 классы питаются платно. Можно купить завтрак, обед, полдник. Что-то одно или в комбинации.

В одних школах составляют списки заранее, в других можно записаться сегодня на сегодня. Где-то дежурные ученики накрывают столы для своих классов за 5-10 минут до звонка с урока, где-то самообслуживание с подносами.

МНЕНИЕ ПЕДИАТРА

Где-то все хорошо, а где-то все плохо

- Опираясь на свой опыт работы в школьно-дошкольном отделении и личный опыт мамы, скажу так: школьное питание в России - это лотерея. Все зависит от конкретного повара и кухни, - рассказала KP.RU Лилия Вибе, врач-педиатр с 38-летним стажем. - В одном корпусе школы могут готовить вкусно и с душой, а в другом — просто невозможно есть. Это не преувеличение. К сожалению, встречаются и случаи, когда продукты «уходят» мимо тарелок детей — вопрос совести и контроля.

Раньше медики активно участвовали в составлении меню — следили, чтобы оно соответствовало нормам по белкам, жирам, углеводам и калорийности, продолжила эксперт. Сейчас питание часто централизовано, и школы отстранены от этого процесса. Мы также раньше проверяли работников столовой на предмет гнойничковых заболеваний, кишечных инфекций и т.д. Сейчас этот контроль ослаб.

Серьезная проблема - дети не успевают поесть за переменку (15-20 минут - это очень мало, чтобы спокойно позавтракать или пообедать, особенно если ребенок еще и в туалет не успел сходить). Вообще система так устроена, что дети не жуют, а глотают пищу. Быстро, на бегу, между уроками. Это плохо сказывается на пищеварении — и в моменте (боли в животе, тяжесть), и в долгосрочной перспективе (проблемы с ЖКТ спустя годы).

В большинстве школ - похожие меню. Фото: Олег ЗОЛОТО.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Частая жалоба - “ребенок такое не ест”

- Чаще всего сталкивалась с претензиями к качеству питания (дети не хотят это есть). Также не всегда разрешают отказаться от бесплатных завтраков в началке - хочешь не хочешь, а положено всем. Несколько раз была проблема тараканов в столовой, - рассказала KP.RU юрист Елена Крылова.

- Тараканы - однозначно косяк и повод для жалобы. А может ли родитель выкатить претензию из-за слипшихся макарон или остывшего чая? И кому жаловаться - директору?

- Да, директор за все отвечает. Слипшиеся макароны - это некачественно предоставленная услуга. В кафе или столовой никто такое терпеть не стал бы. К школе такие же требования. Родители могут прийти в столовую с проверкой. Понятно, что дата заранее согласуется с администрацией и в день визита родителям обычно все нравится. Но так ли все хорошо в другие дни, неизвестно. Кроме того, есть нормативные документы, где подробно расписано, что должно быть в школьном меню. Это методические рекомендации Роспотребнадзора и СанПИН.

ДЕНЕЖКИ

За последний год средний чек в школьных столовых, по некоторым данным, вырос на 17,5%. Сегодня комплексный обед стоит от 70 до 350 рублей - цены по стране очень разные. Завтраки и полдники дешевле. В обычной подмосковной школе, для примера, завтрак+обед обойдется в 333 рубля. В месяц - около 7 тысяч рублей. За учебный год - около 50 тысяч (вычла каникулы и пропуски). Недешево.

Можно ли получить налоговый вычет? Нет. Потому что питание не является образовательной услугой.

!Лайфхак. Изучите с ребенком меню на неделю на сайте школы. В дни, когда будут давать то, что он не любит, можно сэкономить на покупке обеда и взять еду из дома.

НА ЗАМЕТКУ

Советы родителям

* Спрашивайте ребенка, что он ел сегодня. Не формально («ты поел?»), а конкретно («что было на второе? было ли мясо? овощи?»).

* Если школьник говорит, что «невкусно» или «не ел» — не отмахивайтесь. Это может быть сигналом о проблемах на кухне.

* Давайте ребенку с собой полезный перекус (фрукт, орехи, бутерброд с сыром) — на случай, если в столовой он не поел.

* Обращайте внимание на жалобы ребенка на боли в животе, тошноту после школы — это может быть связано с питанием.

Не бойтесь обращаться к администрации школы с вопросами о меню и качестве еды.

Спрашивайте ребенка, что он ел сегодня. Не формально («ты поел?»), а конкретно («что было на второе? было ли мясо? овощи?»). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Почему “худеет” тарелка

Недавно АНО «Институт отраслевого питания» представил результаты исследования качества бесплатного горячего питания в начальной школе и у льготников, на которое государство выделяет более 80 млрд. в год - огромные деньжищи.

Оценивали 212 меню разных школ со всей страны (около 20% от всех началок). Оказалось, беда с выполнением норм по творогу, мясу, печени, рыбе, овощам, свежим фруктам - “неправильных” меню оказалось аж 71-91%. При этом более чем на 150% превышена норма по продуктам, потребление которых должны бы ограничивать, - хлебу, крупам, макаронам, бобовым, кондитерским изделиям и сахару.

- Такое перевыполнение позволяет формально соблюдать требования по КБЖУ и значительно удешевлять стоимость школьной тарелки, - отметил вице-президент института Сергей Маслов на пресс-конференции в ТАСС.

То есть государство выделяет субсидию на полноценный рацион с упором именно на натуральные нормы (микро- и макроэлементы, аминокислоты, витамины и прочая полезность - там более 20 показателей). Условно 100 рублей на ребенка. Но поскольку эти нормы не контролируются, часть денег организаторы питания тратят на сопутствующие расходы: зарплату повара, инвентарь, моющие средства и пр. - мол, каша сама себя не сварит. А кто-то и откровенно жульничает, заменяя дорогие продукты более дешевыми - лишь бы соблюсти КБЖУ. Как объяснил Сергей Маслов, в обновленном СанПИН осталась старая формулировка о том, что нормы надо выполнять, но их можно изменять при условии сохранения требований к КБЖУ. А эти нормы фактически можно закрыть тремя продуктами: мука, масло растительное и бобовые.

Так и получается, что в одном регионе дети уплетают за обе щеки и добавку просят, а в другом кривятся и не едят. Чистота тарелок, или поедаемость - это, к слову, первый и главный показатель хорошо организованного питания в школе. Детей ведь не обманешь.

ЦИФРЫ

По наблюдениям родителей, 48% школьников в целом довольны тем, как их кормят. 23% относятся нейтрально. Недовольных - 29%. Это данные исследования, проведенного мультисервисной компанией «Кейтеринбург».

41% родителей отметили, что за последние два-три года детей стали кормить лучше. В числе положительных перемен назвали рост разнообразия блюд в школьных столовых, увеличение доли полезных продуктов, овощей и фруктов, расширение ассортимента буфета. 42% родителей значимых перемен не заметили. А 17% сказали, что стало хуже. Среди негативных изменений - рост цен, вкус еды и то, что ребенку стало сложнее найти понравившиеся блюда.

А что же дети? В топе претензий - невкусно, однообразно, непривлекательный внешний вид еды, маленькие порции, скудный ассортимент напитков и блюд, очереди в столовых.

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