Российские ученые сделали прорыв в борьбе с диабетом и ожирением: разработка может превзойти «уколы стройности»

В ВолгГМУ разрабатывают капсулы, которые для больных сахарным диабетом второго типа. Фото: megaflopp/Shutterstock/Fotodom

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета ( ВолгГМУ) перешли к новому этапу испытаний препарата, который может стать спасительным средством для десятков тысяч людей. О продвижении исследований сообщили РИА Новости. Речь идет о капсулах, которые разрабатывают для больных сахарным диабетом второго типа. В будущем их также планируют использовать при ожирении.

Разработчики подчеркивают, что механизм действия у нового препарата отличается от широко известных инъекционных средств для снижения веса и контроля сахара — тех, что народе называют «уколами стройности». Лекарственное средство, созданное российскими учеными, влияет на определенный рецептор в кишечнике (рецептор GPR119). В результате организм начинает самостоятельно вырабатывать необходимые гормоны. При этом вещество почти не проникает в кровь.

На животных препарат проявил способность поддерживать и даже восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Среди плюсов также называют удобный прием в виде капсул и более доступную стоимость по сравнению с уколами.

Первый этап испытаний уже позади. Летом Минздрав дал добро на вторую фазу, в ней задействуют 308 пациентов с диабетом второго типа. Специалистам предстоит выяснить, насколько заметно средство снижает глюкозу, и определить лучшие дозировки. При удачном завершении всех исследований препарат может выйти на рынок в течение ближайших двух-трех лет.

На животных препарат проявил способность поддерживать и даже восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр Аметов, эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России:

- Направление, связанное с агонистами GPR119 (действующее вещество нового препарата. - Ред.), в мире действительно разрабатывается, это факт, - сообщил KP.RU профессор Аметов. - Но о клинических результатах применения такого препарата у человека пока официальных данных нет. Испытания на животных - одна история, результаты у людей - совершенно другая. Поэтому сейчас рано делать какие-то выводы. Разработчикам нужно провести полноценные клинические исследования. Сейчас можно только поздравить коллег с тем, что они дошли до текущей стадии, и ждать данных.

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