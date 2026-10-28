Кадр из анимационного фильма «Ведьмин лес», который был тепло принят и зрителями и кинокритиками

Название сайта Rotten Tomatoes переводится как «Гнилые помидоры» (это, конечно, отсылка к обычаям милой старины, когда именно гнилыми помидорами, в числе прочей гадости, забрасывали в театрах плохих актеров зрители). На этом сайте уже на протяжении десятилетий прилежно подсчитывают, сколько положительных и сколько отрицательных рецензий собрал каждый выпущенный в прокат США фильм. Кроме того, там голосуют зрители - они тоже выставляют картинам свои оценки.

Сейчас подведены промежуточные итоги и составлен предварительный список лучших фильмов 2026 года. Понятно, что впереди ноябрь и декабрь, а именно в этот период студии выпускают фильмы с оскаровским потенциалом, так что к 31 декабря все еще изменится. Но пока, пишет Forbes, список выглядит так.

Лучшие фильмы 2026 года по версии Rotten Tomatoes

1. «Ведьмин лес» (Wildwood). Рейтинг критиков - 99% (то есть 99% отзывов были положительными или восторженными), рейтинг зрителей - 97%.

Кукольный, буквально ручной работы мультфильм от уважаемой в мире анимации студии Laika. Героиня отправляется в волшебный дикий лес и встречается там со сказочными существами. В официальный российский прокат выходит 2 декабря.

2. «Увидеть все» (You Can See Everything). Рейтинг критиков - 98%, рейтинг зрителей - 96%.

Фильму "Увидеть всё" прочат стать первой в истории документалкой, номинированной на «Оскар» в главной категории.

Почти трехчасовой документальный фильм об Элизабет Холмс, миллиардерше, отправившейся за решетку по обвинению в мошенничестве. Пользуется невероятным для документалки кассовым успехом, многие рецензии - просто-таки экстатические. Есть все шансы стать первым документальным фильмом, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм года». В официальный российский прокат выходит 19 ноября.

3. «Живая ярость» (The Furious). Рейтинг критиков – 97%, рейтинг зрителей - 95%.

Кадр из почти безупречного гонконгского боевика "Живая ярость"

Гонконгский боевик об отце, разыскивающем похищенную дочь. В официальный российский прокат вышел 9 июля.

4. «Обитель зла» (Resident Evil). Рейтинг критиков - 96%, рейтинг зрителей - 90%.

Перезапуск франшизы по мотивам популярнейшей видеоигры от режиссера Зака Креггера, без Миллы Йовович, но с обилием приятных сюрпризов и черного юмора. Курьер мерзкой снежной ночью пытается доставить драгоценный груз в лабораторию Раккун-сити, отбиваясь по дороге от монстров. Идет в параллельном российском прокате.

5. «Следствие ведут овечки» (The Sheep Detectives). Рейтинг критиков - 95%, рейтинг зрителей - 96%.

Комедия для семейного просмотра, буквально об овцах-детективах. Шла в параллельном российском прокате.

6. «Проект «Конец света» (Project Hail Mary). Рейтинг критиков - 95%, рейтинг зрителей - 95%.

Райан Гослинг отправляется в большое космическое путешествие, чтобы спасти Солнце и Землю, и встречает в системе Тау Кита друга - похожего на табуретку инопланетянина. Шел в параллельном российском прокате.

7. «Плетеный муж» (Wicker). Рейтинг критиков - 95%, рейтинг зрителей - 92%.

Сказка для взрослых про то, как неопрятная рыбачка (Оливия Колман), живущая в выдуманной деревне, просит местного корзиночника сплести ей мужа, - и именно с этим роботом из прутьев (Александр Скарсгард) находит свое счастье. В официальный российский прокат выходит 5 ноября.

8. «Одиссея» (The Odyssey). Рейтинг критиков - 94%, рейтинг зрителей - 96%.

Экранизация эпоса Гомера в исполнении Кристофера Нолана. В списке самых кассовых фильмов всех времен сейчас на 11-м месте. Идет в параллельном российском прокате.

9. «Прыгуны» (Hoppers). Рейтинг критиков - 94%, рейтинг зрителей - 93%.

Мультфильм легендарной студии Pixar про зоозащитницу, которая транспортировала душу в робота-бобра и пустилась общаться со своими кумирами-грызунами. Шел в параллельном российском прокате.

10. «Обсессия» (Obsession). Рейтинг критиков - 93%, рейтинг зрителей - 94%.

Фильм ужасов про парня, который загадал желание, чтобы в него влюбилась одна девушка (она влюбилась, и так, что превратила его и свою жизни в ад). В официальный российский прокат вышел 21 мая.

11. «История игрушек-5» (Toy Story 5). Рейтинг критиков - 92%, рейтинг зрителей - 94%.

Очередная глава теперь, видимо, уже бесконечной саги о приключениях игрушек. Шла в параллельном российском прокате.

12. «Человек-паук: новый день» (Spider-Man: Brand New Day). Рейтинг критиков - 90%, рейтинг зрителей - 97%.

Подросший и в силу обстоятельств напрочь забытый своими друзьями Питер Паркер продолжает карьеру Человека-паука. Третье место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Идет в параллельном российском прокате.

Большинство этих фильмов пользовались или пользуются в прокате успехом, подчас огромным. Однако, как отмечает Forbes, занявший первое место «Ведьмин лес» пока с грохотом проваливается. Он обошелся создателям более чем в $100 млн (работа над ним шла годами, полнометражная кукольная анимация - это очень дорого и сложно). А сборы в первый уикенд по всему миру составили лишь $15 млн. Конечно, фильм вышел еще не во всех странах, но, судя по всему, он так или иначе принесет многомиллионные убытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одиссея» Нолана: не совсем Гомер, но магия кино заставляет смотреть с открытым ртом

Актер-чудовище: как Клаус Кински ел сигареты, разбивал стаканы голосом и отстреливал пальцы статистам

Как «лунатик» Том Холланд стал Человеком-пауком, обойдя 1500 подростков