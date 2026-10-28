Сербия напрямую никогда не продавала Украине свое оружие. Тем не менее, через "вторые руки" оно могло оказаться в итоге у ВСУ... Фото: REUTERS.

Представители «Студенческого списка», партии, которая победила на выборах в Сербии в минувшие выходные, заявили, что их страна ни в коем случае не будет больше экспортировать оружие в зоны горячих конфликтов.

Означает ли это, что на украинском фронте Вооруженные силы Украины не будут стрелять по российским позициям из сербских пушек и САУ, а наших штурмовиков под Славянском, Каматорском и Ореховом украинские националисты не будут встречать шквальным огнем из произведенных в Сербии автоматов, пулеметов и гранатометов?

Прежний глава республики Александр Вучич заявлял, что официально его страна никогда не продавала никакого оружия и взрывных веществ киевскому режиму. Но наши бойцы не однажды видели на самостийных позициях произведенное в этой балканской и вроде бы братской нам стране стрелковое оружие. Так или иначе — от снарядов до автоматов — эта продукция оружейников с берегов Дуная все же попадала, и в немалых объемах, на украинский фронт.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Алексеем Раммом, заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист».

- Можно ли верить в то, что Белград не станет продавать Киеву оружие?

- Так Сербия напрямую никогда Украине свое оружие и не продавала! Это, вообще, как бы эхо наследия Югославии, - приводит слова Рамма KP.RU. - Та удивительная страна, лидер движения неприсоединения, вроде бы никогда официально оружие не поставляла воюющим странам. При том с 50-х годов прошлого века югославское оружие, от автоматов и гранатометов до пушек и танков, можно было найти практически в любом конфликте земного шара. Есть книга Форсайта «День шакала» про наемников. Вспомните, где же они купили гранатометы и минометы для переворота?

- В Социалистической федеративной республике Югославии?

- Да, и ничего за десятилетия принципиально не изменилось. Официально Белград и говорил вчера, и скажет завтра: ничего продавать Киеву не будем. Но югославское — а теперь уже сербское - оружие так и будет всплывать во всех регионах земного шара.

- В том числе - на Укриане?

- Это хорошая национальная традиция. Все прекрасно знают — есть обходные каналы. Оружие - хорошая часть национального экспорта. Нельзя сказать, что Сербия - крупная военно-промышленная держава, но свой гешефт имеет. И кто от такого откажется в здравом уме?

Прежний глава Сербии Александр Вучич заявлял, что официально его страна никогда не продавала никакого оружия и взрывных веществ киевскому режиму. Фото: REUTERS.

- Но новые власти Сербии говорят, что остановят экспорт оружия во все зоны конфликтов - включая Украину. Так они подтверждают, что прежний глава страны Вучич стволы Киеву точно поставлял?

- В Сербии эти факты всплывали во время минувшей странной предвыборной кампании. Тема, что Белград на Украину вроде бы продавал немало оружия, все время в национальных СМИ будировалась.

- Но, повторим вопрос, официально - не поставляли никогда?

- Сербы поставляли оружие и боеприпасы одной стране. Та давала второй. Следом - третьей. В результате - все оказывалось на Украине.

- Сербы — хорошие оружейники, их оружие - конкурентоспособное?

- В Югославии так и было. Сейчас же у них ничего особого. Стрелкотня, боеприпасы для артиллерийских систем. СВО открыла новые величины в потребности артиллерийских боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ау, власть, у нас заканчивается армия, вы понимаете?»: Киевляне обратились к Зеленскому с криком ярости

Переговоры России и Европы начались: зачем лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину и есть ли шансы на мир?

Стволы молчат, колонна транспорта ждет саперов, а город – наблюдателей: итоги первого дня перемирия в Алешках