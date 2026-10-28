На выборах в Сербии победила партия "Студенческий список" Фото: REUTERS.

В понедельник, 26 октября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

(Только изменились день и час ее выхода.)

Как повелось, предлагаем посетителям сайта наиболее примечательные фрагменты… Три из них уже опубликованы.

А сейчас - завершающий отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Виктор, следующая тема, мимо которой мы с вами не можем пройти - итоги выборов в Сербии. Чего мы ожидали? Почему такой исход? Почему «Студенческий список» победил? Почему Вучич… Ну, не набрал столько голосов, сколько хотел.

Депутат Государственной Думы Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В. Бут:

- Прошедшие выходные, они стали таким парадом проведения выборов.

И, наверное, если их перечислить по мере важности, это Бразилия… Где победил, в общем-то, Лулада Силва, что очень важно…

Потом - Сербия и Болгария.

Давайте, раз вы начали про Сербию, скажем об этом.

Во-первых, Вучич на самом деле, хоть и говорит по-русски и много заявлял про то, что какие мы друзья… Но на самом деле он пытался усидеть на двух стульях. Мы с вами наблюдали, как он поехал в Киев, как встречал у себя Зеленского, как его правительство оказывало и гуманитарную помощь.

В этом плане я вижу, что «Студенческий список» более лоялен к России, чем, в общем-то, Вучич.

И то, что сегодня, когда он признал, что они проиграли, и его партия получит всего 103 места в 250-местном сербском парламенте (скупщине), то в этом плане давайте подождем.

По крайней мере, никто из руководства и лидеров «Студенческого списка» не говорил плохо о России и вообще не говорил о том, что введет санкции против нас.

Их демонстрации не были антироссийскими и, более того, в общем-то, в Сербии всегда была более такая пророссийская позиция…

А. Гамов:

- А главный недостаток «Студенческого списка» - у них нет ярко выраженного лидера. Впрочем, поживем - увидим…

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