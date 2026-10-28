Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 26 октября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова» (обращаем внимание слушателей - изменились день и час ее выхода).

Как уже повелось, мы предлагаем вниманию посетителей сайта наиболее примечательные фрагменты… Два из них уже опубликованы на KP.RU - здесь и здесь.

А теперь - еще отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Виктор, и, наверное, следующая тема, вернее, не следующая, а, может быть, одна из главных – это конфликт на Украине.

Мы в принципе готовы вести переговоры (я имею ввиду, Россия) по урегулированию этого конфликта.

Но смотрите, как суетится Зеленский, главарь киевского режима. То он идет, как они говорят, на сделку, то вдруг - его не устраивает нейтралитет Киева. И - не согласен сокращать армию, настаивает на том, чтобы она у него составляла по-прежнему 800 тысяч штыков, скажем так. Но непонятно, кто будет не содержать (хотя понятно, НАТО) такую махину… То есть все время какие-то у просроченного отъезды от первоначальных точек зрения. Как бы вы все это прокомментировали? Почему он до сих пор гнет свою линию? Или это не он? Или это англичане или глубинное государство США?

В. Бут:

- Здесь Зеленский выполняет свою роль, которая ему отведена его хозяевами. Это непосредственно Лондон.

Главная задача Зеленского - саботировать любым способом этот переговорный процесс. Изначально он соглашается, дальше постепенно будет менять условия… Опять говорить - «нет, мы так не согласны».

То есть сделает так, чтобы Россия изначально даже не согласилась на эту встречу, а потом он будет говорить, что Россия виновата, они не захотели встречаться, обсуждать.

А что здесь обсуждать? Все уже было неоднократно сказано, наши условия не менялись, мы продолжаем вести операцию довольно успешным образом, «выносим» все, что нужно «выносить» на той стороне.

И это, наверное, и будет решающим фактором. Переговорный процесс, он важный, но помните точку, которую поставил президент? Он сказал, что для того, чтобы достичь мирного соглашения, необязательно останавливать боевые действия. Вот как договоримся, все будет готово, подпишем, а потом остановим.

А для них важно сейчас получить паузу, перевооружиться, дождаться какую-то порцию вооружения, чтобы людоеды, людоловы ТЦКшники наловили больше людей, чтобы опять показывать «перемогу» для своих западных спонсоров…

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