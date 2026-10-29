Что происходит с переговорами по Украине: Киев в последний момент может отказаться от участия

Зеленский заявил, что не хочет, чтобы встреча лидеров России, США и Китая обернулась новым переделом сфер влияния Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы встреча лидеров России, США и Китая обернулась новым переделом сфер влияния — по его словам, он опасается Ялты 2.0. Слова Зеленского приводит украинское издание «Страна». Также украинский лидер снова сказал, что провести выборы на Украине во время конфликта невозможно, а для их подготовки потребуется как минимум шесть месяцев.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с доктором политических наук, завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артуром Демчуком.

ЧТО СТРАШИТ ЗЕЛЕНСКОГО

- Киев больше всего боится, что его судьбу великие державы решат без него?

- Это страх не Зеленского, а Европы. Страх того, что Москва и Вашингтон договорятся о снятии санкций с России. И США будут давить на Украину, чтобы та приняла российские предложения как можно быстрее. Тут и экономические средства давления, и отказ предоставлять разведданные. И ведь многие условия — они же были еще в стамбульских договоренностях! Не случайно два деятеля северных стран позвонили в Москву. Они вынужденно приходят к признанию, что США, Россия и Китай сейчас — это три главных игрока мировой политики, но не Европа, у которой своих проблем полно.

- Зеленский уверен, что передел сфер влияния в стиле Ялты-45 невозможен сегодня потому, что мир слишком фрагментирован - он так сам себя успокаивает или кураторов?

- Ему надо продолжать делать заявления. Когда его и Европу три лидера мировых поставят перед фактом, когда о чем-то договорятся на своей трехсторонней встрече — и Зеленскому выскажут из Лондона и Брюсселя, что он не сделал всего возможного, чтобы такого не допустить. И потому он не молчит, постоянно делает информационные вбросы. И европейские спонсоры ждут от Киева активности не только в медиапространстве.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ МИР

- Киев пытается организовать встречу в Абу-Даби - до встрече в Китае, но зачем в ОАЭ идут навстречу этим поползновениям, это же дорого и неразумно?

- Эмираты, как и Анкара, и Ватикан, хотели бы быть посредниками в столь важных переговорах. Тут серьезная репутационная вещь — это мы помогли договориться и разрешить такой кризис! При том Украина в последний момент может отказаться от участия либо поставить какие то предварительные невыполнимые условия — чтобы Россия что-то сделала до встречи.

- Но Россия уже озвучивала свои условия.

- Да, выполнив которые, Киев может рассчитывать на «подход к снаряду». И возникает вопрос: почему же украинская сторона не соглашалась на эти условия раньше? Зачем надо было доводить страну до экономического краха, до гибели такого количества людей на фронте? Ну, и в Киеве понимают: если достигнут мирного соглашения, то не останется оснований требовать от Брюсселя десятки миллиардов на войну и новые вооружения. И придется отвечать: кто дальше будет держать украинскую экономику на плаву - и за счет чего, если кончатся западные военные субсидии?

- Так и выборы придется проводить?!

- И отменять чрезвычайное положение, и проводить выборы. И отвечать самим себе на вопрос: есть ли у Зеленского шанс переизбираться - или к власти придут другие люди, которые предъявят ему и его окружению обвинения в коррупции и других преступлениях. Для Зеленского сейчас нужно нынешнюю ситуацию заморозить, в конфликте перейти к позиционной войне. А на уровне риторики — продолжать твердить: мы хотим мира, но не хотим отдавать земли. А прекратить огонь, кровопролитие - хотим. И уже потом давайте обсуждать, как глобально строить отношения в будущем.

ОЖИДАНИЯ НОЯБРЯ

- Вашингтон ставит украинский кейс на паузу, пока не пройдет встреч трех лидеров в Китае?

- В Вашингтоне ждут того, что произойдет в Штатах через неделю. Мир узнает результаты промежуточных выборов в американский конгресс. Останется ли большинство у республиканцев или, если демократы будут полностью контролировать конгресс, то даже, если Белый дом сейчас о чем-то договориться, то в ноябре придется эти решения менять.

- Но прямо сейчас США все-таки дожимают и Киев, и Европу?

- Дожимают, но косвенно. В ЕС пребывают в панике — где брать очередные десятки миллиардов и новые ракеты к американским ЗРК для украинских ПВО?! И США думают, что в такой ситуации ситуация может разрешится сама собой.

- Это как?

- Киев и Брюссель вынуждены будут согласиться на те, тяжелые для них условия, но для них это единственно возможный выход — чтобы ситуация не стала еще хуже, с учетом грядущего краха украинской экономики и серьезными трудностями экономики европейской. Время работает против Европы и Украины - а США выступают тут как наблюдатели, которые, в общем, ничего не теряют.

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