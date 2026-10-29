Директор Гвинейского научно-исследовательского института прикладной биологии Гвинеи Мохамед Сезар Траоре на форуме «Россия-Африка» в Гостином дворе. Фото: Дмитрий БАБИЧ.

Во второй день экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» в московском Гостином дворе одной из тем обсуждения стал вопрос опасных эпидемий и борьбы с ними.

Участники профильной сессии по эпидемиям отметили, что продление президентом Владимиром Путиным программы содействия Африке в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия до 2029 года, о чем глава государства объявил на форуме днем раньше, выгодно и странам жаркого континента, и нашей стране.

Корни многих опаснейших заболеваний последних десятилетий – например, геморрагической лихорадки Эбола, оспы обезьян, СПИДа – уходят в африканское прошлое. И, конечно, в интересах российского здравоохранения – исследовать и помочь обезвредить возбудителей болезней на их родине.

На сессии «Суверенитет в борьбе с эпидемиями» глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство, работая с Африкой, уходит от слова «помощь», заменяя его словом «сотрудничество». Африканцы открыты к взаимодействию с нашими врачами, констатировала Попова. Ведь и в Гвинее, и в Бурунди, где работают наши медико-эпидемиологические центры, местные жители знают: в отличие от западных компаний, россияне делятся своими технологиями, а не стараются продать свои лекарства как можно дороже, сохранив за собой секрет их производства. Кстати, в этом году такой российский центр открылся и в Конго.

Директор ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на форуме «Россия-Африка». Фото: Дмитрий БАБИЧ.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сказал в интервью KP.RU, что, благодаря присутствию в Африке, наши медики получили доступ к штаммам опасных заболеваний. И смогли провести генный анализ нескольких опасных вирусов. «Это позволяет нам, не видя вируса и не перенося его патогены в Россию, иметь все возможности для выявления и борьбы с ним. Мы называем это геномно-эпидемиологическим надзором», - объяснил Акимкин.

Директор Гвинейского научно-исследовательского института прикладной биологии Мохамед Сезар Траоре в разговор с KP.RU отметил: каждый день в его стране российские медики проводят исследования болезнетворных вирусов и делятся с гвинейцами знаниями о борьбе с ними.

«Таким образом Россия спасла для нас десятки тысяч жизней. Мы очень благодарны президенту Путину за то, что он продлил эту программу», - сказал Траоре.

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