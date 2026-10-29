Зеленский признал наличие проблемы гарантий безопасности для России — уже прогресс, потому что до сего момента он требовал только и исключительно гарантий для Украины Фото: REUTERS.

Что-то в украинском лесу точно сдохло и начало сильно вонять. Сначала западные СМИ сообщили, что украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский признал наличие проблемы гарантий безопасности для России — уже прогресс, потому что до сего момента он требовал только и исключительно гарантий для Украины. А сегодня под вечер глава МИД Незалежной Андрий Сибига соизволил заявить, что «просрочка» готов обсуждать на переговорах и территориальные вопросы, но только лично с Путиным.

Вспомнила бабушка, как девушкой была. В общем-то, нам это уже и не так важно. Тем более, что встреча полномочного представителя Киева с президентом России, как неоднократно заявляли в Кремле, и далеко не факт, что им будет нынешний «просроченный» гнида (определение президента Белоруссии, если кто забыл), станет возможной после утверждения всех пунктов мирного соглашения для его подписания. Но сам факт, что киевский фюрер-наркоман сменил позицию говорит о многом. Еще недавно он заявлял про прекращение огня на существующей ЛБС, грезил о границах 1991-го года и публично мриял о перемоге над Россией, формируя разного рода «коалиции охочих до Украины» и составляя планы перемог, незламности и еще какие угодно прожекты, в которых все его союзники, как один, выступали общим хором и единым строем на захист, простите, защиту Украины.

И сейчас стоит ждать, что после заявления Сибиги на него самого и на самого «просрочку» обрушатся тонны оскорблений и проклятий со стороны радикалов-бандеровцев и фашиствующих ультранационалистов. Еще бы, ведь Зеленский, по факту, пошел на поводу у москалей. Но «просроченный» сдает свои позиции не просто так. Он вертится, словно уж на сковородке, но у него с каждым днем все меньше времени и места для маневрирования.

А все по той причине, что у европейских союзников сильно отощали кошельки, и многие из них уже не могут удовлетворять аппетиты «просроченного», которые, к тому же, сильно растут в цене. А получается не совсем так, как в некогда знаменитой рекламе: «Мы сидим, а денежки идут». Получилось, что денежки тю-тю.

Британская The Financial Times со ссылкой на Еврокомиссию, сообщила, что не входящие в ЕС союзники Украины выделят в 2027 году Киеву в пять раз меньше денег, чем в нынешнем году - сумма финансовой помощи Украине от США, Великобритании, Японии и Канады составит лишь 4 млрд. евро по сравнению с €19 млрд. в 2026-м. По другому прогнозу эти союзники в совокупности готовы предоставить всего €1 млрд.

С такими деньгами Зеленский сможет повоевать в следующем году ровно 2 дня. Хорошо, три. А что делать 4-го января — капитулировать? Тем более, что Евросоюз ведет себя немногим лучше — обещать обещает, и много, а как доходит до «жениться», то делает вид, что не понимает, о чем речь.

Напомним, недавно украинский «просрочка» уже заявлял, причем, неоднократно, что в следующем году Киеву потребуется €70 млрд. дополнительно к уже предусмотренным €45 млрд., выделенным в виде второй половины двухлетнего кредита. Но последний саммит Евросоюза закончился обещанием поискать и подумать, откуда брать эти деньги. Итальянская La Repubblica уже сообщила, что в ЕС не понимают, откуда взять необходимые Зеленскому €70 млрд.

Премьер Британии заявил буквально вчера, что Лондон решил выделить еще 10 млрд. фунтов стерлингов (примерно 13 млрд. долларов США). Вроде бы огромная или хотя бы достаточно большая сумма, но, увы для Зеленского - это на три года.

А на Вашингтон надежды у Зеленского, вообще, быть не должно. После того, что он наговорил про Трампа, от американского президента главарь украинского бандеровского режима должен бегать еще резвее, чем от российского президента. Это у Путина выдержка стальная, а Трамп сгоряча может и вспомнить, как он зажигал на ринге во время рестлинга, пусть и лет 20-30 тому назад.

А ведь почти все эти деньги, что она получала в течение последних 5 лет, Украине придется еще и отдавать… И тут найдется столько «охочих», но уже не до Незалежной, а до самого «просроченного» … И речь уже не про Украину, она «просрочку» интересует в последнюю очередь. Речь про его жизнь.

Как это ни выглядит на первый взгляд смешно, но единственный человек, который сейчас может обеспечить «просроченному» гниде безопасность — это Путин. И «просроченный», если не совсем дурак, рано или поздно начнет это понимать. Возможно, уже начал. Только зачем нам это надо? Разве что пожизненное в обмен на полное признание и раскрытие всех договоренностей и схем. Для международного трибунала над его нынешними союзниками.

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