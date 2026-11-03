В России опять выросли ставки по вкладам: какие проценты теперь дают ведущие банки

Центробанк постоянно мониторит условия вкладов в ведущих российских банках и каждые 10 дней публикует средние ставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

У вас есть деньги? Во-первых, поздравляем! А во-вторых, рассказываем, как сделать из них еще больше денег.

Впрочем, об этом способе вы знаете и без нас: надо открыть вклад. Но дело в том, что занятие это становится все более выгодным. Центробанк постоянно мониторит условия вкладов в ведущих российских банках и каждые 10 дней публикует средние ставки. Так вот, с начала 2025 года эти ставки методично уменьшались. А в середине 2026-го снижение прекратилось на средней отметке в 12,75% годовых. Более того: в июне ставки пошли вверх. И этот процесс продолжается вот уже пять месяцев подряд. Согласно свежему отчету ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в ТОП-10 российских банков доросла до 13,085% годовых. Это на 0,3% больше, чем в предыдущей декаде. Мелочь, а приятно.

Если же говорить про конкретные сроки, то самые выгодные условия нам предлагают по депозитам на полгода и год. Вот средние ставки в ТОП-10 банков:

- по вкладам до 90 дней: 12,58%

- от 91 до 180 дней: 12,91%

- от 181 дня до года: 12,80%

- на срок свыше года: 11,78%

Почему проценты повышаются? Причина в том, что ЦБ прекратил снижать ключевую ставку. При этом банкам надо где-то брать деньги - и чтобы кредиты давать, и чтобы по старым займам с Центробанком рассчитываться. А отток денег из банков растет. Одни клиенты просто снимают наличку, другие закрывают вклады, чтобы покупать квартиры и машины. Вот банкам и приходится конкурировать друг с другом, по чуть-чуть повышая ставки и завлекая нас с вами выгодными предложениями.

И вот какие условия по вкладам предлагают те самые ТОП-10 банков, за которыми следит ЦБ.

Банк - На 3 месяца - На полгода -На год

Альфа банк - 13,5% - 13,6% - 13,1%

ВТБ - 13,7% - 13,3% - 13,5%

Газпромбанк - 12,6% - 12,6% - 11,9%

Дом.рф - 13,8% - 13,7% - 12,7%

МКБ - 13,5% - 13,5% - 12,9%

Промсвязьбанк - 14,3% - 14,4% - 13,8%

Россельхозбанк - 12,8% - 13% - 11,1%

Сбербанк - 12% - 12% - 8,5%

Совкомбанк - 13,5% - 13,3% - 12,5%

Т-Банк - 12,3% - 11,5% - 11%

Банки в таблице расположены в алфавитном порядке. Данные - с официальных сайтов банков на 3 ноября. Приведены проценты по вкладам на 1 млн рублей без возможности пополнения, снятия, а также дополнительных условий и бонусов.

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