Власти Польши напугали своих граждан приграничной операцией против России и Белоруссии

В Польше объявлена крупнейшая за несколько лет операция всех силовых структур страны на границах с Россией и Белоруссией. Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

В Польше объявлена крупнейшая за несколько лет операция всех силовых структур страны на границах с Россией и Белоруссией. Ищут «русских диверсантов». Как сообщает Wirtualna Polska, в акции участвуют и спецслужбы, и полицейские. Пугая поляков «российской угрозой», власти страны пытаются отвлечь их внимание от политических разборок верхушки. Ведь в ночь на 31 октября в Варшаве случилось то, что депутаты Сейма назвали «попыткой госпереворота». Либеральный премьер Туск и правый президент Навроцкий вступили в жесткий клинч.

«Идут проверки документов в связи с возможностью диверсий у границы с Калининградской областью, - пишет Wirtualna Polska. – Одновременно силы полиции и бойцы специального подразделения GROM подтягиваются к Подляскому воеводству на границе с Белоруссией. Операция проводится при координации с пограничной стражей». Издание добавляет, что привлекаются и группы захвата, специализирующиеся на борьбе с терроризмом. Кто при этом предполагаемый террорист – понятно.

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши в Варшаве 31 октября Фото: REUTERS.

«Как сообщается в ежегодном докладе Международного центра по борьбе с терроризмом, Польша является главной целью российских диверсий и саботажа в Европе, - цитирует (естественно, без доказательств) свой источник польское издание Goniec. – В числе таких акций возможны попытки пустить под откос польские поезда».

Официальный представитель польского МВД попытался объяснить изданию причины «повышенной угрозой» со стороны восточных соседей. Но в условиях, когда границы Польши и с Россией, и с Белоруссией все последние пять лет почти никогда не открываются из-за запретов с польской стороны, его «объяснения» звучат просто глупо:

«По информации, которая до нас доходит, саботаж и диверсии следует ожидать прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве (на границе с Калининградом – Ред.), но возможны они и у города Бяла-Подляска (рядом с белорусским Брестом – Ред.), поэтому прошу прощения за возможные неудобства от действий полиции. Они направлены против саботажа и диверсий», - цитирует Goniec спикера нацполиции Анджея Фиёлека.

Пресс-секретарь Главного коменданта полиции Польши Анджей Фиёлек. Фото: policja.pl

Местных жителей, понятное дело, призывают к бдительности – звучат призывы доносить на всех «неизвестных и подозрительных». Облавы и проверки начались с понедельника, а вот дату окончания «неудобств» никто не называет.

Всё это происходит в те самые часы, когда в Варшаве проходит срочное заседание правительства — там обсуждается конфликт между премьером Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. В минувший уикенд этот конфликт уже опозорил Польшу на весь мир. Напомним, что речь шла о борьбе за контроль над Конституционным Трибуналом, при этом здание штурмовали верные Навроцкому демонстранты, а Туск отправил «разобраться» с судьями полицию.

В понедельничном выступлении Туск связал напряжение на границе с «действиями некоторых пророссийских политиков здесь, в Польше». (И это был явный «камешек в огород» президента Навроцкого, который лишил Зеленского ордена Белого орла за оправдание нацизма — ведь на Украине прославляют участников Волынской резни, в которой погибла масса поляков. Впрочем, и Навроцкий, и Туск — отъявленные русофобы)

«Мы видим активизацию и России, и связанных с ней политиков. Они используют спровоцированных ими демонстрантов», - сказал премьер. Естественно, в ситуации, когда его рейтинг падает, остается только списывать собственные проблемы на «российскую угрозу».

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