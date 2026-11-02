"Польский политический рефлекс – прежде всего обвинить Россию": почему Навроцкий заговорил как Гитлер на параде

То, что на параде в Варшаве говорил президент Польши Навроцкий, мало отличается от того, что на военных парадах говорил Гитлер. Фото: REUTERS.

В Польше — кризис. Его противоборствующие стороны назвали государственным переворотом. Премьер бодается с президентом. Как польские страсти отразятся на России?

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с главным научным сотрудником Институты Европы РАН, профессором факультета международных отношения СПбГУ Николаем Межевичем.

- История это не внутренняя, а общеевропейская?

- Польшу выбрали площадкой для представления. А суть представления - противостояние между премьером и президентом.

Дональд Туск попытался замкнуть на себя и силовой блок Фото: REUTERS.

- В Польше - сложная иерархия?

- Сложная. Там и президент – исполнительная власть, и премьер-министр. Министрами управляет премьер. А некоторые силовые структуры замыкаются на президента. Но вот в Польше премьер попытался замкнуть на себя и силовой блок - и тут же получил.

- Суета возникла вокруг Конституционного суда?

- Да, и это вовлекает Евросоюз. Ибо ЕС заявлял, что ему нужны в Польше независимые судьи.

- А независимыми судьями Брюссель считает кого?

- Судей, которые ориентируются на европейскую бюрократию. И на патрона этой бюрократии в Польше - Дональда Туска и его любимого министра иностранных дел Радослава Сикорского. Добавил бы и его жену Анн Эпплбаум.

Радослав Сикорский и его жена Анн Эпплбаум. Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Эта вздорная баба всю суету организовала?

- Она - связное лицо между евроатлантическими кругами в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне.

- Каков расклад?

- В Польше голоса делятся так: треть, треть и треть. Треть – это сторонники Туска, треть – сторонники Навроцкого, то есть президента и партии, которая на его стороне, «Право и справедливость». И треть – не определившиеся. При том, что, если в Польше кто-то не обвиняет в происходящем бардаке Россию, значит, вы не туда посмотрели.

- Так, может, Россия в Польше, и правда, «провинилась»?

- Версия участия России была бы конспирологически интересна, не будь обе стороны настроены так русофобски. То, что на параде в Варшаве говорил президент Польши Навроцкий, мало отличается от того, что на военных парадах говорил Гитлер. При том Навроцкий вынужден ориентироваться на польские интересы. А Туск, поскольку он вообще и не поляк, ориентирован на брюссельско-германско-лондонские интересы. В этом разница.

- Хоть кто-то не Россию, а Германию обвиняет в Польше - из местных депутатов?

- Почти никто, но когда это звучит хоть косвенно - это хорошо. Польский политический рефлекс – прежде всего обвинить Россию, а потом - Германию.

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