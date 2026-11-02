Фото: REUTERS.
В Польше — кризис. Его противоборствующие стороны назвали государственным переворотом. Премьер бодается с президентом. Как польские страсти отразятся на России?
На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с главным научным сотрудником Институты Европы РАН, профессором факультета международных отношения СПбГУ Николаем Межевичем.
- История это не внутренняя, а общеевропейская?
- Польшу выбрали площадкой для представления. А суть представления - противостояние между премьером и президентом.
Фото: REUTERS.
- В Польше - сложная иерархия?
- Сложная. Там и президент – исполнительная власть, и премьер-министр. Министрами управляет премьер. А некоторые силовые структуры замыкаются на президента. Но вот в Польше премьер попытался замкнуть на себя и силовой блок - и тут же получил.
- Суета возникла вокруг Конституционного суда?
- Да, и это вовлекает Евросоюз. Ибо ЕС заявлял, что ему нужны в Польше независимые судьи.
- А независимыми судьями Брюссель считает кого?
- Судей, которые ориентируются на европейскую бюрократию. И на патрона этой бюрократии в Польше - Дональда Туска и его любимого министра иностранных дел Радослава Сикорского. Добавил бы и его жену Анн Эпплбаум.
- Эта вздорная баба всю суету организовала?
- Она - связное лицо между евроатлантическими кругами в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне.
- Каков расклад?
- В Польше голоса делятся так: треть, треть и треть. Треть – это сторонники Туска, треть – сторонники Навроцкого, то есть президента и партии, которая на его стороне, «Право и справедливость». И треть – не определившиеся. При том, что, если в Польше кто-то не обвиняет в происходящем бардаке Россию, значит, вы не туда посмотрели.
- Так, может, Россия в Польше, и правда, «провинилась»?
- Версия участия России была бы конспирологически интересна, не будь обе стороны настроены так русофобски. То, что на параде в Варшаве говорил президент Польши Навроцкий, мало отличается от того, что на военных парадах говорил Гитлер. При том Навроцкий вынужден ориентироваться на польские интересы. А Туск, поскольку он вообще и не поляк, ориентирован на брюссельско-германско-лондонские интересы. В этом разница.
- Хоть кто-то не Россию, а Германию обвиняет в Польше - из местных депутатов?
- Почти никто, но когда это звучит хоть косвенно - это хорошо. Польский политический рефлекс – прежде всего обвинить Россию, а потом - Германию.
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