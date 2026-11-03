Константин Хабенский высказался о скандальном «Гамлете»: «Претензий к Юре Борисову нет»

Константин Хабенский высказался о скандальном «Гамлете» Фото: Евгения ГУСЕВА.

3 октября народный артист России, художественный руководитель МХТ им. Чехова и ректор Школы-студии МХАТ Константин Хабенский провел пресс-завтрак для журналистов.

В первой части встречи с журналистами Хабенский рассказал о своих успехах на посту худрука Московского Художественного театра. Он эту должность занимает уже 5 лет. Как бежит время…

Рассказал, как хорошо продаются билеты, несмотря на то, что цены за 5 лет выросли в 2-3 раза. Как много зрителей приходят в Московский Художественный театр – посещаемость 99,78 %. И о других успехах. И только потом журналисты наконец смогли задать свои вопросы. Я спросила про режиссерские амбиции. Зачем хороший артист Константин Хабенский пошел в режиссеры. В репертуаре МХТ сейчас 4 спектакля в его постановке. Не лучше ли больше уделять времени своей основной профессии актера?

Журналист, телеведущий, продюсер Вадим Верник и художественный руководитель МХТ им. Чехова, ректор Школы-студии МХАТ Константин Хабенский Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

- Больших режиссерских амбиций у меня нет, - честно признался Хабенский. – Спектаклю «Поколение Маугли» (6+) более 10 лет. «Чайка» (16+) – это была моя наглость. Было проще самому поставить, чем объяснять режиссерам, что я хочу. Режиссеры через одного падали в обморок при словах: «Чайка», Антон Павлович Чехов, Московский Художественный театр... Даже не знаю, что случалось с этими людьми.

Как следовало понимать Хабенского, иного выхода не оставалось – только самому ставить «Чайку».

- «Жил. Был. Дом» (16+) – это народная сказка для взрослых (постановка Хабенского по тексту, который он сочинил вместе с Александром Цыпкиным - Ред.), - продолжал Константин Юрьевич рассказывать про свои спектакли. - Хотелось сделать что-то наподобие «Старого Нового года», который шел во МХАТе им. Горького. В этом же направлении мы с Сашей Цыпкиным придумали не совсем сказочку, а сказку, где, как говорится, ложь, да в ней намек… В этом спектакле я играю попугая, который на год старше Пушкина, и он прекрасно рассуждает о России. Ну а кто же ещё, если не человек из клетки, может так рассуждать о России?..

- Что касается премьеры «Любовь, долги и сенокос» (16+) (этот спектакль в режиссуре Хабенского только-только вышел) - это по водевилям Чехова. Теперь я понимаю, о чем говорил Владимир Иванович Немирович-Данченко… А он говорил, что в данный момент театру необходимо ставить оперетки. Легкий жанр, что-то простое. Вот и мне показалось: именно такого жанра маловато в репертуаре МХТ. Так что какие режиссерские амбиции? У меня их нет. Просто необходимость для своего профессионального опыта.

Журналисты спросили Хабенского и про спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым. Когда спектакль вышел, он наделал много шума. Высказались даже коллеги Константина Юрьевича, народные артисты-худруки. Олег Меньшиков назвал «Гамлета» в МХТ театральной катастрофой, где нет ни одной мысли. Дословно: «Театр породил чудовище!».

Юра Борисов в нашумевшем спектакле «Гамлет» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Гамлет (его играет Юра Борисов), обернутый в фольгу, катается на роликах по сцене Художественного театра. Он не задает вопроса: «быть или не быть?». Но задает вопрос «Зачем? Зачем весь день льют медь на пушки? Зачем в чужих краях скупаем мы припасы боевые? Зачем снаряды свозим мы с чужих земель? Зачем насильственный набор людей?»…

- Это очень интересное авторское высказывание режиссера Андрея Гончарова на трагедию Шекспира «Гамлет». Это мощный авторский спектакль, - поделился своими ощущениями Константин Хабенский. - Я благодарен Юре Борисову за то, что он согласился на эту работу. Спасибо ему и за поддержку, и за отношение к профессии. Но жизнь диктует свои правила, надо идти дальше своей дорогой…

Это уже не спойлер: Юра Борисов уходит из «Гамлета», эту роль будет играть Оливер Мара. Последний раз Юра Борисов сыграет принца датского 5 ноября.

- Претензий к Юре у меня нет, просто невозможно совместить, - объяснил Константин Хабенский. - Сейчас готовится к вводу молодой актер. Спектакль будет немного другой. Но общее высказывание и тональность не может измениться.

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